Із 1 березня столичний автобус № 39 курсуватиме за новим маршрутом (схема)

Зміни у маршруті автобуса № 39 покликані покращити транспортне обслуговування мешканців Голосіївського району

Із 1 березня буде внесено зміни в маршрут столичних автобусів № 39 для покращення транспортного обслуговування мешканців Голосіївського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Новий маршрут руху матиме такий вигляд:

ст. м. «Голосіївська» – просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Голосіївська – вул. Добрий Шлях – вул. Еллана-Блакитного – вул. Лисогірська – вул. Ракетна – пров. Лисогірський – вул. Лисогірська – вул. Ракетна – вул. Еллана-Блакитного – вул. Добрий Шлях – вул. Голосіївська – просп. Голосіївський – ст. м. «Голосіївська».

Із 1 березня автобус № 39 курсуватиме за оновленим маршрутом інфографіка КП «Київпастранс»

«Київпастранс» просить врахувати ці зміни при плануванні поїздок.

Як повідомлялося, із 12 лютого і орієнтовно до закінчення робіт у схему руху автобусного маршруту № 72 «Проспект Свободи – ст. м. «Контрактова Площа» внесені зміни. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.

Також у Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припинено. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т. Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.