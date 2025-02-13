Столичний автобус № 72 змінює маршрут (схема)

Із 12 лютого і орієнтовно до закінчення робіт у схему руху автобусного маршруту № 72 «Проспект Свободи – ст. м. «Контрактова Площа» внесені зміни

Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській

Із 12 лютого і орієнтовно до закінчення робіт у схему руху автобусного маршруту № 72 «Проспект Свободи – ст. м. «Контрактова Площа» внесені зміни. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській. Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Як повідомили у комунальному підприємстві, автобусний маршрут № 72 курсуватиме за наступною схемою:

вул. Верхній Вал – вул. Межигірська – вул. Заводська – вул. Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Вишгородська – вул. Байди-Вишневецького – вул. Межова – просп. Свободи (до вул. Георгія Гонгадзе) – просп. Свободи – вул. Світлицького – вул. Перемишльська – вул. Западинська – вул. Вишгородська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Новокостянтинівська – вул. Вікентія Хвойки – вул. Кирилівська – вул. Миколи Кравченка – вул. Новокостянтинівська – вул. Костянтинівська – вул. Верхній Вал.

Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.

Нагадаємо, у Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припинено. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т. Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.

До слова, у наземному громадському транспорті Києва щоденно інформуватимуть про загальнонаціональну хвилину мовчання – без зупинки руху. Інформація про те, що громадський транспорт під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинятиме свій рух на 10 хвилин (нібито з 08:50 до 09:00) – не відповідає дійсності. У цей період у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв, обладнаних системою гучномовлення, лунатиме звукове повідомлення для вшанування пам’яті загиблих Захисників, Захисниць і мирних жителів України.