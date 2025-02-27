У Києві ліквідовано масштабну пожежу на СТО (фото)

Над місцем займання здіймався густий чорний дим, який було видно з інших куточків столиці

У Дніпровському районі Києва сьогодні, 27 лютого, сталася масштабна пожежа на СТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління ДСНС України у м.Києві.

Повідомлення про пожежу на вул. Павла Усенка рятувальники отримали об 11:38.

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Рятувальники, які прибули на місце пожежі, встановили, що загоряння сталося в одній з будівель станцій технічного обслуговування. Вогонь встигнув розповсюдитися на покрівлю та розташовані поруч приміщення.

«Пожежу ліквідовано о 13:06 на площі 300 кв. м», – повідомили вогнеборці.

За словами рятувальників, обійшлося без постраждалих.

Остаточну причину загоряння мають встановити правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого в одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об’єкті.

Як повідомляв «Главком», ворожа атака в ніч на 26 лютого спричинила на Київщині пожежі, руйнування та жертви. Зокрема, у Крюківщині уламки безпілотника спричинили пожежу в приватному будинку площею 200 кв.м. Це була оселя завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Павла Іванчова, та журналістки Тетяни Кулик. Смерть жінки вже підтвердили її колеги. Інше тіло, виявлене у будинку, відправлено на судово-медичну експертизу для підтвердження особи.