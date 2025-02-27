Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві ліквідовано масштабну пожежу на СТО (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві ліквідовано масштабну пожежу на СТО (фото)
Пожежу ліквідовано о 13:06 на площі 300 кв. м
фото: скриншот відео

Над місцем займання здіймався густий чорний дим, який було видно з інших куточків столиці

У Дніпровському районі Києва сьогодні, 27 лютого, сталася масштабна пожежа на СТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління ДСНС України у м.Києві.  

Повідомлення про пожежу на вул. Павла Усенка рятувальники отримали об 11:38.  

У Києві ліквідовано масштабну пожежу на СТО (фото) фото 1
скриншот відео

Рятувальники, які прибули на місце пожежі, встановили, що загоряння сталося в одній з будівель станцій технічного обслуговування. Вогонь встигнув розповсюдитися на покрівлю та розташовані поруч приміщення.

«Пожежу ліквідовано о 13:06 на площі 300 кв. м», – повідомили вогнеборці.

За словами рятувальників, обійшлося без постраждалих.

Остаточну причину загоряння мають встановити правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого в одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об’єкті.  

Як повідомляв «Главком», ворожа атака в ніч на 26 лютого спричинила на Київщині пожежі, руйнування та жертви. Зокрема, у Крюківщині уламки безпілотника спричинили пожежу в приватному будинку площею 200 кв.м. Це була оселя завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Павла Іванчова, та журналістки Тетяни Кулик. Смерть жінки вже підтвердили її колеги. Інше тіло, виявлене у будинку, відправлено на судово-медичну експертизу для підтвердження особи. 

Читайте також:

Теги: пожежа Київ рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 28 січня
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
28 сiчня, 06:00
Затримано двох наркозбувачів з Дніпра, які планували налагодити «бізнес» у Києві
Затримано двох наркозбувачів з Дніпра, які планували налагодити «бізнес» у Києві
28 сiчня, 12:50
Подільською окружною прокуратурою Києва колишній гендиректор КП «Плесо» звинувачується у заволодінні бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб
До суду скеровано чергову справу проти ексдиректора КП «Плесо»
3 лютого, 16:59
У Лондоні відбулась конференція Міжнародної освітньої корпорації
Залужний засвітився з Ківаловим у Лондоні: для чого зустрічалися (фото)
7 лютого, 20:47
Обшуки проходять на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо закупівлі техніки КК «Київавтодор»
СБУ проводить обшуки у департаменті транспортної інфраструктури та «Київавтодорі»
11 лютого, 15:38
Крюкова заявила, що замовники підпалу їй відомі
У Києві згоріла автівка підсанкційної журналістки Світлани Крюкової
17 лютого, 14:46
Необхідно передавати дані лічильника правильно, щоб уникнути переплати за комунальні послуги
Показники лічильників тепла та води: як їх зручно передати мешканцям Києва
20 лютого, 08:30
Станом на 06:40 вологість повітря в Києві складає 70%
У столиці зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря: варто обмежити перебування на вулиці
23 лютого, 06:55
За словами автора проєкту міст має дуже складну конструкцію
У мосту-хвилі на столичній Оболоні «підскочила температура» (фото)
25 лютого, 13:24

Новини

У Києві ліквідовано масштабну пожежу на СТО (фото)
У Києві ліквідовано масштабну пожежу на СТО (фото)
У центрі Києва ускладнено дорожній рух через прорив трубопроводу (фото)
У центрі Києва ускладнено дорожній рух через прорив трубопроводу (фото)
Із 1 березня столичний автобус № 39 курсуватиме за новим маршрутом (схема)
Із 1 березня столичний автобус № 39 курсуватиме за новим маршрутом (схема)
Чи працюватиме транспорт під час тривог? Глава КМВА хоче перекласти відповідальність на водіїв
Чи працюватиме транспорт під час тривог? Глава КМВА хоче перекласти відповідальність на водіїв
Влада Києва перевірить перепустки для пересування під час комендантської години
Влада Києва перевірить перепустки для пересування під час комендантської години
Без дозволів і втридорога. Як працює нічне таксі у столиці
Без дозволів і втридорога. Як працює нічне таксі у столиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
22K
«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга
12K
Запізнилися – вибачте! Театр Франка запроваджує нові правила для глядачів
7036
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні
7033
Доктор геологічних наук пояснив, чому Трампу не треба розраховувати на український літій

Новини

Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Сьогодні, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua