Минулої доби у Києві на коронавірус захворіли ще 1740 людей

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі

У Києві на коронавірус за минулу добу захворіли ще 1740 людей. 11 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Вірус не відступає. Кількість нових випадків у столиці продовжує зростати. За минулу добу в Києві – 1740 хворих. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 1279 киян. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 69 018», – повідомив Кличко.

Захворіли: 987 жінок віком від 18 до 91 року, 650 чоловіків віком від 18 до 97 років. А також 56 дівчаток від 2 до 17 років та 47 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 69 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 93 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 92 людини. Усього коронавірус подолали 22 755 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 303, в Солом’янському – 229. У Подільському та Святошинському районах – по 210 випадків, – зазначив мер. – Тільки наше свідоме ставлення до загрози, дотримання правил безпеки може упередити стрімке поширення вірусу. Будьте уважними до свого здоров’я! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 722679

Хворіють 371088

Одужали 339378

Померли 12213

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Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. Це на 3316 осіб менше, ніж днем раніше (16294). Захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників.

Через хворобу за добу померли 120 осіб, попередньої доби (184), а одужали – 4243 особи (8897).