15-річний підліток на Tesla влаштував масштабну ДТП у Києві (фото)

Внаслідок зіткнення суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше дві припарковані автівки

У Подільському районі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього. Хлопець за кермом електрокара Tesla протаранив дві чужі автівки. За попередніми даними, підліток перебував у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на київські пабліки та очевидців події.

ДТП сталася вночі на території житлового комплексу «Варшавський». Повідомляється, що 15-річний водій не впорався з керуванням та врізався у транспортні засоби, які стояли в дворі. Внаслідок зіткнення суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше дві припарковані автівки.

Розтрощені неповнолітнім автівки на території житлового комплексу «Варшавський» фото: Київ оперативний

Як зазначають очевидці, винуватець аварії мав візуальні ознаки сильного сп'яніння.

На місце події оперативно прибули екіпажі патрульної поліції. Оскільки водій є неповнолітнім, правоохоронці викликали на місце його батьків. Повідомляється, що адміністративний протокол поліцейські оформили на законних представників підлітка.

Нагадаємо, у Печерському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув пішохід. На перехресті вулиць Генерала Алмазова та Князів Острозьких не розминулися дві автівки. За попередньою інформацією правоохоронців, 35-річний водій автомобіля ВАЗ не надав перевагу в русі автомобілю BMW, через що сталося потужне зіткнення.