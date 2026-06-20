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Лось зупинив рух транспорту на виїзді з Києва

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Лось зупинив рух транспорту на виїзді з Києва
У поліції зазначили, що водій автомобіля травмував руку
фото з відкритих джерел

На виїзді за столиці сталася серйозна ДТП за участі дикої тварини та автівки

На виїзді з Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю дикої тварини. На Берестейському шосе легковий автомобіль зіткнувся з лосем. Як інформує «Главком», відповідне відео поширили у місцевих пабліках.

«У зв’язку з ДТП на Берестейському шосе, рух транспорту ускладнений в напрямку виїзду з міста Києва», – повідомила патрульна поліція Києва у коментарі tsn.ua.

На кадрах, які поширили в мережі, видно лося, що лежить на проїжджій частині. Поруч – автомобіль із пошкодженнями після зіткнення.

На місце ДТП прибули медики. У поліції зазначили, що водій автомобіля травмував руку.

«Слідчі встановлюють всі обставини ДТП», – додали у патрульній поліції.

Нагадаємо, звичайна вечірня поїздка під Києвом закінчилася страшним горем, коли переповнений пасажирами легковик потрапив у масштабну аварію. Лікарі до останнього виборювали життя дворічного малюка, проте отримані травми в ДТП виявилися несумісними з життям.

Також у Хмельницькому правоохоронець, перебуваючи поза службою, за кермом приватного автомобіля наїхав на пішохода, внаслідок чого чоловік загинув на місці. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, яке спільно з Національною поліцією з’ясовує всі обставини інциденту. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються причини ДТП та можливі порушення правил дорожнього руху.

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Теги: водій тварини автомобіль розслідування поліція чоловік відео Київ

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