Куди сходити у Києві 3-9 серпня: дайджест культурних подій

«Главком» підготував путівник головними подіями Києва

Наступного тижня, з 3 по 9 серпня, у столиці заплановано насичену культурну програму: масштабний концерт до Дня Незалежності за участю понад 20 зірок, сольний виступ Віктора Павліка, повнокупольне оркестрове шоу у планетарії та затишні вечори на даху ЦУМу.

Детальніше про те, де і як провести ці дні у столиці – розповідає «Главком».

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Концерти

Великий концерт «Хіти сучасної України»

У столичному просторі Feels Garden на ВДНГ відбудеться масштабний концерт до Дня Незалежності України за участю понад 20 популярних виконавців та гуртів. На одній сцені зберуться представники різних поколінь української музичної сцени, щоб виконати відомі хіти сучасної України.

Серед учасників заходу: Наталія Могилевська, ТНМК, гурт «ТІК», «Без обмежень», Alyona Alyona, Kola, Shumei, «Один в каное», Tayanna, Yurcash, Максим Бородін, Христина Соловій, Yaktak, Віктор Павлік, Павло Зібров, Наталія Бучинська, Віталій Козловський та інші. Під час проведення події проходитиме телевізійна зйомка.

Коли: 5 серпня, 19:00).

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1А.

Концерт Віктора Павліка

У столичному просторі Feels Garden відбудеться виступ народного артиста України Віктора Павліка. Творчий шлях виконавця охоплює понад три десятиліття, за які його пісні стали частиною української поп-культури.

Програма виступу на свіжому повітрі буде побудована навколо відомих композицій та романтичних балад співака. Зокрема, зі сцени лунатимуть такі хіти, як «Ні обіцянок, ні пробачень», «Шикидим», «Ти подобаєшся мені», «Білі черемхи» та «Афіни, Київ, Стамбул».

Коли: 8 серпня 2026 року, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1А.

Вечір української пісні «Мелодії України»

У столиці відбудеться концерт єдиного в Україні Великого чоловічого хору. Колектив презентує авторську програму «Мелодії України», створену диригентом Артуром Смірновим.

До репертуару вечора увійшли ліричні, веселі та запальні українські народні пісні. Організатори обіцяють потужне й багатоголосе академічне звучання, що розкриє глибину української музичної спадщини та традицій.

Коли: 9 серпня, 17:00.

Місце проведення: Київський Будинок вчених НАН України, вулиця Володимирська, 45А.

Виставки

Екскурсія до дня народження Варвари Ханенко

У Музеї Ханенків відбудеться тематична екскурсія від дослідниці історії музею Ганни Рудик, присвячена постаті Варвари Ханенко – колекціонерці світового мистецтва, фундаторці музею та хранительці української спадщини.

Попри втрату родинного архіву та десятиліття замовчування пам'яті, авторка екскурсії пропонує прозирнути крізь речі, дати, документи та спогади, щоб відтворити цілісний і живий образ меценатки, а також з'ясувати її культурний спадок поза межами музейної колекції.

Коли: 9 серпня, 14:00.

Місце проведення: Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15-17.

Міжнародний мистецький проєкт «Стіл миру»

На початку липня в Національному музеї декоративного мистецтва України відбулась офіційна презентація проєкту авторства латвійської художниці Анди Мункевіци. Всесвітньо відома сучасна мисткиня у галузі художнього скла, яка вже понад 30 років працює в цьому напрямку, починаючи з 2022 року всі свої проєкти присвячує українцям і їхній боротьбі за волю.

Проєкт «Стіл миру» є глибоким філософським та гуманітарним жестом солідарності художниці та його учасників з Україною. Ця унікальна монументальна інсталяція зі скла символізує крихкість людського буття, але водночас міцність духу українців. Роботу виконано в монументальному стилі художниці та виготовлено на базі її ризької лабораторії AM studio.

Коли: до 31 серпня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

Виставковий проєкт «Монохром»

У Київській національній картинній галереї 24 липня розпочав роботу виставковий проєкт «Монохром». Експозиція об'єднала роботи 26 фотохудожників у межах IV Міжнародного фотобієнале «Українська художня фотографія».

Головним концептуальним викликом для митців стала відмова від кольору на користь монохромної зйомки. Експозиція висвітлює еволюцію фотомистецтва – від ручних технік середини ХІХ століття до сучасних цифрових технологій друку. У межах проєкту представлені портрети, ботанічні натюрморти, колажі та архітектурна фотографія.

Куратором та засновником виставки виступив фотохудожник і мистецтвознавець Андрій Котлярчук. «Проєкт «Монохром» – це спроба повернутися до витоків фотографії. За допомогою різних візуальних мов і художніх практик митці пропонують власне бачення світу. Рука художника відсікає зайві кольори, щоб глядач міг зосередитися виключно на творі», – зазначив він.

Коли: з 24 липня.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9.

Музичні вечори

Оркестрове шоу «Jazz Pop Rock»

У Київському Планетарії в межах мистецького проєкту ArtSpace відбудеться повнокупольний концерт Eclectic Sound Orchestra під назвою Jazz Pop Rock. Програма поєднує живу оркестрову музику із 360-градусними сферичними проєкціями на найбільшому куполі країни.

Музичний вечір об'єднує кілька напрямів: від джазової імпровизації та попу до рок-сету. У виконанні струнних, фортепіано та електронних барабанів прозвучать аранжування хітів таких виконавців, як Madonna, ABBA, Rihanna, Sia, Adele, Sting, а також рок-композиції гуртів Queen, Metallica, Nightwish та Rammstein.

Коли: 7 серпня, 19:30.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Вечір музики Біллі Айліш та Лани Дель Рей на даху ЦУМу

У самому центрі столиці відбудеться вечірній концерт Kyiv Mozart Orchestra. Камерний оркестр презентує авторські аранжування популярних інді-композицій Біллі Айліш та Лани Дель Рей, де замість електронних басів звучатимуть акустичні інструменти.

У програмі заходу – відомі треки обох виконавиць, серед яких What Was I Made For, Happier Than Ever, Bad Guy, Summertime Sadness» Young and Beautiful, Video Games, Born to Die, Blue Jeans та Ocean Eyes. Виступ відбудеться на відкритій локації даху ЦУМу на тлі вечірнього Хрещатика.

Коли: 9 серпня, 19:00.

Місце проведення:Дах ЦУМ, вул. Хрещатик, 38.

Театри

Вистава «Третій зайвий»

За сюжетом вистави, головний герой прокидається в день власного весілля в одному ліжку з чужою незнайомкою після бурхливого парубочника, що запускає ланцюг курйозних та заплутаних подій.

У виставі задіяні відомі українські актори театру та кіно: Анна Кошмал, Дарія Петрожицька, Ксенія Вертинська, Володимир Гладкий, Дмитро Соловйов та співачка Астрая.

Коли: 6 серпня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Комедійна вистава «Оскар»

У Будинку офіцерів Збройних сил України відбудеться показ відомої французької комедії Клода Маньє «Оскар». Сюжет розгортається навколо заможного бізнесмена, у чиєму домі зранку через одне необережне слово розпочинається вир подій – із плутаниною валіз, грошей, імен та несподіваних гостей.

У виставі задіяні: Лев Сомов, Лілія Ребрик, Людмила Смородіна, Ольга Атанасова, Віталій Іванченко, Анастасія Тарканій, Оксана Архангельська та Олександр Леліков.

Коли: 7 серпня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Комедіанти»

У столиці відбудеться показ трагікомедії за версією п'єси Автанділа Варсімашвілі у постановці режисера Володимира Кудлінського. Постановка висвітлює життя актора, для якого сцена стає єдиним сенсом існування та прихистком від жорстокої реальності, болю втрат та війни. В центрі сюжету – історія комедіанта, який намагається пережити втрату власного сина, що став героєм для країни.

Коли: 8 серпня, 16:00.

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.