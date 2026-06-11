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Поліція розслідує смертельну ДТП на Печерську: після зіткнення автівок загинув пішохід

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліція розслідує смертельну ДТП на Печерську: після зіткнення автівок загинув пішохід
Внаслідок удару іномарку викинуло з проїжджої частини на тротуар, де у цей момент перебував пішохід
фото: поліція Києва/Facebook

 Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії

У Печерському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув пішохід. На перехресті вулиць Генерала Алмазова та Князів Острозьких не розминулися дві автівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

ДТП сталося на перехресті вулиць Генерала Алмазова та Князів Острозьких
ДТП сталося на перехресті вулиць Генерала Алмазова та Князів Острозьких
фото: поліція Києва/Facebook

Автопригода сталася напередодні ввечері. За попередньою інформацією правоохоронців, 35-річний водій автомобіля ВАЗ не надав перевагу в русі автомобілю BMW, через що сталося потужне зіткнення.

Автомобіль BMW на місці аварії
Автомобіль BMW на місці аварії
фото: поліція Києва
35-річний водій автомобіля ВАЗ не надав перевагу в русі автомобілю BMW, через що сталося потужне зіткнення
35-річний водій автомобіля ВАЗ не надав перевагу в русі автомобілю BMW, через що сталося потужне зіткнення
фото: поліція Києва

Внаслідок удару іномарку викинуло з проїжджої частини на узбіччя, де у цей момент перебував перехожий. Від отриманих важких травм потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні.

На місці події працювали патрульні та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку поліції Києва. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо. на Київщині поблизу села Ходосівка, на автодорозі «Київ – Знам’янка», сталася смертельна аварія за участю трьох автомобілів. Один із пасажирів помер у кареті швидкої допомоги. За попередніми даними правоохоронців, 43-річний водій автомобіля Nissan не обрав безпечної швидкості, втратив керування та вилетів на зустрічну смугу, де протаранив автомобілі Tesla та Toyota.

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Теги: ДТП Київ смерть поліція

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