У Києві нетверезий водій протаранив магазин
Чоловік поводився агресивно, тому його затримали із застосуванням кайданок
У Києві на вулиці Садовій Дарницького району сталася аварія – водій автомобіля Hyundai в’їхав у магазин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Під час спілкування з керманичем інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік поводився агресивно, тому його затримали із застосуванням кайданок відповідно до ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію» та доправили до управління.
З’ясувалося, що спочатку водій скоїв наїзд на бетонні обмежувачі та пошкодив електроопору, після чого залишив місце ДТП і продовжив рух. Згодом він не впорався з керуванням та в’їхав у будівлю магазину.
У результаті автопригоди ніхто не постраждав.
Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння в медичному закладі. Результат – 2,67 проміле алкоголю.
На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), протокол за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), протокол затримання та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.
Надалі рішення у справі ухвалюватиме суд.
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