Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві нетверезий водій протаранив магазин

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві нетверезий водій протаранив магазин
фото: Патрульна поліція Києва

Чоловік поводився агресивно, тому його затримали із застосуванням кайданок

У Києві на вулиці Садовій Дарницького району сталася аварія – водій автомобіля Hyundai в’їхав у магазин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Під час спілкування з керманичем інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік поводився агресивно, тому його затримали із застосуванням кайданок відповідно до ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію» та доправили до управління.

З’ясувалося, що спочатку водій скоїв наїзд на бетонні обмежувачі та пошкодив електроопору, після чого залишив місце ДТП і продовжив рух. Згодом він не впорався з керуванням та в’їхав у будівлю магазину.

У Києві нетверезий водій протаранив магазин фото 1

У результаті автопригоди ніхто не постраждав.

Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння в медичному закладі. Результат – 2,67 проміле алкоголю.

У Києві нетверезий водій протаранив магазин фото 2

На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), протокол за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), протокол затримання та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.

Надалі рішення у справі ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, на виїзді з Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю дикої тварини. На Берестейському шосе легковий автомобіль зіткнувся з лосем.

Також у Броварах Київської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві малолітні дівчинки, ще семеро людей перебувають у лікарні.

Читайте також:

Теги: водій автомобіль аварія чоловік магазин Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подвір'я, де сталося вбивство
Смертельна сварка в Ірпені: господар будинку зарізав 45-річного гостя
18 червня, 13:02
Ділянка розташована в буферній охоронній зоні об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Києво-Печерської Лаври
Скасування будівництва 80-метрового хмарочоса на Печерську: зареєстровано петицію
18 червня, 09:17
Запорізька область зазнає щоденних ударів безпілотниками та керованими авіабомбами
Ворог атакував Запоріжжя та область: є загиблий і семеро поранених
16 червня, 23:50
Наслідки ворожих прильотів по Києво-Печерській лаврі
Архієпископ ПЦУ назвав винною у руйнуванні Лаври... Олю Полякову
15 червня, 20:44
Навчальний заклад «Академія-А», пошкоджений внаслідок атаки на Київ у ніч на15 червня 2026 року
Атака на Київ: під удар потрапила приватна гімназія в Дніпровському районі
15 червня, 08:45
У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Київ охопила негода
6 червня, 16:11
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві на вихідних 6-7 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
6 червня, 07:01
Поштовий термінал в Оболонському районі Києва, де стався вибух
Вибух на поштовому терміналі в Оболонському районі: загинув чоловік, двоє поранені
5 червня, 08:50
В столиці України експосадовець планує зустрітися з президентом Зеленським
Келлог анонсував візит до Києва: названо терміни
29 травня, 20:02

Новини

Наслідки російської атаки по Київщині: куди поцілив ворог
Наслідки російської атаки по Київщині: куди поцілив ворог
Куди сходити у Києві 22-28 червня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 22-28 червня: дайджест культурних подій
У Києві нетверезий водій протаранив магазин
У Києві нетверезий водій протаранив магазин
Атака на Київщину: троє людей отримали тяжкі травми
Атака на Київщину: троє людей отримали тяжкі травми
Лось зупинив рух транспорту на виїзді з Києва
Лось зупинив рух транспорту на виїзді з Києва
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже дві години
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже дві години

Новини

В Україні без опадів: погода на 20 червня
Сьогодні, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Вчора, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Вчора, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Вчора, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Вчора, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Вчора, 04:07

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua