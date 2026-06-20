У Києві нетверезий водій протаранив магазин

Чоловік поводився агресивно, тому його затримали із застосуванням кайданок

У Києві на вулиці Садовій Дарницького району сталася аварія – водій автомобіля Hyundai в’їхав у магазин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Під час спілкування з керманичем інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік поводився агресивно, тому його затримали із застосуванням кайданок відповідно до ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію» та доправили до управління.

😱 У Києві нетверезий водій на великій швидкості врізався в магазин, – місцеві ЗМІ pic.twitter.com/yAt43jTgBY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 20, 2026

З’ясувалося, що спочатку водій скоїв наїзд на бетонні обмежувачі та пошкодив електроопору, після чого залишив місце ДТП і продовжив рух. Згодом він не впорався з керуванням та в’їхав у будівлю магазину.

У результаті автопригоди ніхто не постраждав.

Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння в медичному закладі. Результат – 2,67 проміле алкоголю.

На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), протокол за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), протокол затримання та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.

Надалі рішення у справі ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, на виїзді з Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю дикої тварини. На Берестейському шосе легковий автомобіль зіткнувся з лосем.

Також у Броварах Київської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві малолітні дівчинки, ще семеро людей перебувають у лікарні.