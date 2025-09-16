Головна Київ Новини
15 років тюрми отримав агент ФСБ, який передавав ворогу координати ППО у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
15 років тюрми отримав агент ФСБ, який передавав ворогу координати ППО у Києві
Співробітники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його розвідактивності й завчасно провели заходи для убезпечення позицій Сил оборони
фото: Служба безпеки України/Facebook

У поле зору окупантів чоловік потрапив через свою активність у забороненій соцмережі «ВКонтакті»

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один коригувальник повітряних російських атак по території України. Зловмисник відстежував локації підрозділів ППО на Київщині та передавав їх ворогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як встановило розслідування, наведенням ворожого вогню займався завербований ФСБ 41-річний комірник місцевого підприємства. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у забороненій соцмережі «ВКонтакті».

За матеріалами справи, головним завданням агента було виявлення бойових позицій мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів та РЛС-станцій, які захищають повітряний простір столичного регіону.

Для цього зрадник після оголошення повітряних тривог виходив на місцевість та намагався виявити орієнтовні координати бойової роботи української ППО.

У разі виявлення потенційних «цілей» агент у режимі реального часу «звітував» про це куратору за допомогою анонімного чату в месенджері.

Співробітники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його розвідактивності й завчасно провели заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

Невдовзі зрадника затримали «на гарячому», коли він шпигував поблизу пункту базування українських захисників.

На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Нагадаємо, Служба безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які коригували повітряні атаки ворога по Україні. Зловмисники готували нову серію ракетно-дронових ударів РФ по Києву та Одесі. За матеріалами справи, фігуранти мали виявити і передати окупантам локації Сил оборони. Також агенти з’ясовували наслідки ворожих «прильотів» по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів по українських містах.

19 серпня Служба безпеки України викрила агентурну групу російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, яка займалася коригуванням повітряних атак РФ по Києву та диверсіями на півдні України. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. 

Теги: Київ ФСБ СБУ державна зрада російські агенти

