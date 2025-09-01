Затримано агентів росіян, які готували нову ракетно-дронову атаку по Києву та Одесі

У Києві затримано 31-річного вихідця з тимчасово окупованого Мелітополя, якого російське гру «відрядило» шпигувати до столиці України

Для збору розвідданих агенти ГРУ виходили на місцевість, фотографували потенційні цілі та записували їхні координати

Служба безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які коригували повітряні атаки ворога по Україні. Зловмисники готували нову серію ракетно-дронових ударів РФ по Києву та Одесі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За матеріалами справи, фігуранти мали виявити і передати окупантам локації Сил оборони. Також агенти з’ясовували наслідки ворожих «прильотів» по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів по українських містах.

«Обидва агенти діяли порізно, але мали одного спільного куратора, особу якого вже встановили кіберфахівці СБУ», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, для збору розвідданих фігуранти виходили на місцевість, фотографували потенційні цілі та записували їхні координати.

Так, у Києві затримано 31-річного вихідця з тимчасово окупованого Мелітополя, якого російське ГРУ «відрядило» шпигувати до столиці України. За інструкцією воєнної розвідки РФ агент мав виявити і передати окупантам локації ремонтних баз військової техніки Сил оборони, ровідомили в СБУ.

Скриншот переписки агента ГУР з кураторами фото: Служба безпеки України

Переписка агента ГУР з кураторами фото: Служба безпеки України

Наголошується, що додатково зловмисник відстежував часові інтервали найбільшого зосередження людей біля рекрутингових центрів Київщини, по яких ворог планував ударити з повітря.

В Одесі викрито колишню військову, яка після звільнення зі служби пішла на співпрацю з російським ГРУ фото: Служба безпеки України

В Одесі викрито колишню військову, яка після звільнення зі служби пішла на співпрацю з російським ГРУ. За даними СБУ, в обмін на гроші від окупантів жінка передавала їм координати базування підрозділів морської охорони, прикордонників та Нацгвардії на території портового міста. Утім, як встановило розслідування, обіцяних грошей з Росії агентка так і не отримала.

Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 19 серпня Служба безпеки України викрила агентурну групу російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, яка займалася коригуванням повітряних атак РФ по Києву та диверсіями на півдні України. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Раніше на Дніпропетровщині було затримано мобілізованого до бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міноборони України, який працював на ворога. Затримання відбулося на випередження, ще на етапі, коли фігурант проходив загальновійськову підготовку на полігоні. Військовий був завербований окупантами одразу після мобілізації до відповідного підрозділу. Він потрапив у поле зору ГРУ РФ через свої проросійські коментарі у соцмережах.