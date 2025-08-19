Головна Київ Новини
СБУ викрила агентів воєнної розвідки Росії, які коригували обстріли Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
date 2025-08-19
Контррозвідка СБУ затримала агентів-виконавців ще у лютому 2025 року, з того часу тривали комплексні заходи
фото: Служба безпеки України

Зловмисникам загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна

Служба безпеки України викрила агентурну групу російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, яка займалася коригуванням повітряних атак РФ по Києву та диверсіями на півдні України. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресцентру СБУ.

За матеріалами справи, осередок складався із чотирьох осіб: двоє із них – безпосередні агенти та виконавці «замовлень»; одна – «зв’язкова», через яку агенти отримували вказівки; ще один – це безпосередній куратор зловмисників, кадровий співробітник російського ГРУ Максим Чачин.

фото: пресцентр СБУ
За матеріалами справи, осередок складався із чотирьох осіб
фото: пресцентр СБУ

Контррозвідка СБУ затримала агентів-виконавців ще у лютому 2025 року. З того часу тривали комплексні заходи, за допомогою яких вдалося встановити інших учасників ворожого осередку та задокументувати їхні контакти.

Як стало відомо під час розслідування, співробітник ГРУ РФ залучив до підривної діяльності ексвикладачку одного з відомих Київських університетів, яка у 2021 році виїхала до РФ та пішла на співпрацю з окупантами.

Після початку повномасштабної війни професорка вивела на прямий агентурний зв’язок з ворогом свого колишнього студента – 27-річного киянина, який підтримував збройну агресію Росії.

Потім жінка познайомила його з ще одним мешканцем столиці України, який приєднався до складу агентурної групи. Ним виявився 40-річний ексвійськовий, який володів інформацією про пункти базування окремих підрозділів Сил оборони.

Разом вони обходили відповідні локації, позначали їх на гугл-картах та відправляли куратору для підготовки ракетно-дронових атак по Києву.

фото:СБУ
Переписка агентів із замовниками
фото:СБУ
фото: пресцентр СБУ
Речові докази, вилучені під час обшуків
фото: пресцентр СБУ

Згодом агенти переїхали до Одеси, де спочатку «залягли на дно», а потім за завданням ворога підпалили дві вежі мобільного зв’язку і декілька електропідстанцій.

Також фігуранти готувалися до вчинення терактів з використанням саморобних вибухових пристроїв, але Служба безпеки запобігла цьому.

Наразі слідчі СБУ спрямували до суду обвинувальний акт на обох агентів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Також готується повідомлення про підозру куратору цих агентів від ГРУ РФ та їхній «зв’язковій». 

Нагадаємо, на Дніпропетровщині було затримано мобілізованого до бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міноборони України, який працював на ворога. Затримання відбулося на випередження, ще на етапі, коли фігурант проходив загальновійськову підготовку на полігоні. Військовий був завербований окупантами одразу після мобілізації до відповідного підрозділу. Він потрапив у поле зору ГРУ РФ через свої проросійські коментарі у соцмережах.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві агента центру спецпризначення «Сенеж» російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ. За матеріалами справи, зловмисник наводив ракетно-дронові атаки РФ по столичному регіону. Як встановило розслідування, агентом виявився 44-річний киянин. За інформацією СБУ, у поле зору російського ГРУ він потрапив під час ефіру чат-рулетки, де висловлював проросійську позицію.

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

