Центр Києва буде перекрито: деталі від Управління державної охорони

У столиці будуть діяти тимчасові обмеження руху в центральній частині міста

Завтра, 23 серпня, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Вони запроваджені у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління державної охорони.

Відповідно до указу президента, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України. Киян та гостей столиці закликають врахувати інформацію під час переміщення та спланувати свої поїздки завчасно. Раніше повідомлялося, що 22 серпня також діятимуть обмеження дорожнього руху.

Нагадаємо, з 21 до 30 серпня частково обмежуватимуть рух проспектом Алішера Навої у Дніпровському районі столиці.

Як повідомлялося, у Києві через ремонтні роботи тимчасово обмежать рух на декількох вулицях. Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв враховувати ці зміни під час планування маршрутів.

До слова, у суботу, 23 серпня, на Подільському мостовому переході буде повністю відкрито рух усіма смугами в обох напрямках.