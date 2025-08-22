Головна Київ Новини
search button user button menu button

Центр Києва буде перекрито: деталі від Управління державної охорони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Центр Києва буде перекрито: деталі від Управління державної охорони
Причиною обмеження руху є проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій
фото з відкритих джерел

У столиці будуть діяти тимчасові обмеження руху в центральній частині міста

Завтра, 23 серпня, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Вони запроваджені у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління державної охорони.

Відповідно до указу президента, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України. Киян та гостей столиці закликають врахувати інформацію під час переміщення та спланувати свої поїздки завчасно. Раніше повідомлялося, що 22 серпня також діятимуть обмеження дорожнього руху.

Нагадаємо, з 21 до 30 серпня частково обмежуватимуть рух проспектом Алішера Навої у Дніпровському районі столиці.

Як повідомлялося, у Києві через ремонтні роботи тимчасово обмежать рух на декількох вулицях. Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв враховувати ці зміни під час планування маршрутів.

До слова, у суботу, 23 серпня, на Подільському мостовому переході буде повністю відкрито рух усіма смугами в обох напрямках.

Читайте також:

Теги: Київ Управління державної охорони столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На фото – однокімнатна квартира у Шевченківському районі Києва. Оренда такої квартири коштує $1,2 тис.
Оренда житла у Києві рекордно дорожчає: ціни зросли на понад 20% за пів року
23 липня, 09:19
Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу було ліквідовано об 11:19
На Оболоні сталося займання у одному з торгово-розважальних центрів (фото)
29 липня, 14:07
У багатьох частинах Гельсінкі звузили дороги й посадили дерева, щоби створити незручності для водіїв
У столиці Фінляндії за рік не сталося жодної смертельної ДТП: у чому секрет
3 серпня, 17:48
Під наглядом реставраторів дашок вдалося демонтувати, максимально зберігши всі його автентичні елементи
У Києві буде врятовано унікальний дашок старовинного будинку (фото)
1 серпня, 15:45
23-річні Микита та Софія Ламехові і їхній 2-річний син Лев
Удар РФ по Києву: загинуло молоде подружжя зі Слов'янська, їхній син і ненароджена дитина
2 серпня, 16:51
50 років, вважає співачка, є станом розуму та душі
Помолоділа на 20 років. Наталя Могилевська показала на ювілей оновлену cебе (відео)
5 серпня, 11:30
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
У Києві на вихідних 9-10 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
9 серпня, 07:11
У Києві знімали кіно про операції ГУР, СБУ та 3-ї окремої штурмової бригади
У центрі Києва вдень лунали постріли: влада пояснила, що сталося
17 серпня, 20:48
За даними слідства, у середньому бухгалтерка «заробляла» понад 100 тис. грн на місяць
Директорка та бухгалтерка ліцею на Троєщині підозрюються у привласненні 11,5 млн грн
Сьогодні, 18:51

Новини

Центр Києва буде перекрито: деталі від Управління державної охорони
Центр Києва буде перекрито: деталі від Управління державної охорони
На Оболоні затримано чоловіка, який влаштував вибух у дворі
На Оболоні затримано чоловіка, який влаштував вибух у дворі
Директорка та бухгалтерка ліцею на Троєщині підозрюються у привласненні 11,5 млн грн
Директорка та бухгалтерка ліцею на Троєщині підозрюються у привласненні 11,5 млн грн
Скандал на набережній біля ЖК River Stone. Поліція зупинила будівництво нового паркану
Скандал на набережній біля ЖК River Stone. Поліція зупинила будівництво нового паркану
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 серпня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 серпня
У Києві 49-річний чоловік отримав підозру у зґвалтуванні дівчини-підлітка
У Києві 49-річний чоловік отримав підозру у зґвалтуванні дівчини-підлітка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
5618
Колаборанти масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини у Крим – «Атеш»
4572
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
4228
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
3907
Reuters: Путін висунув нові умови миру

Новини

Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Сьогодні, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Сьогодні, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Сьогодні, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua