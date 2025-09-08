У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)

За задумом митців, пам’ятник має підкреслювати символіку духовної стійкості, прагнення до знань і значення історичної пам’яті

У Києві на території ліцею №23 «Кадетський корпус» імені Володимира Великого відкрили пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю. Про це повідомили у Шевченківській РДА, інформує «Главком».

Повідомляється, що авторами монументу стали українські скульптори Ігор та Вадим Зарічні. За задумом митців, пам’ятник має підкреслювати символіку духовної стійкості, прагнення до знань і значення історичної пам’яті.

Відкриття пам’ятника юному князю Володимиру Хрестителю фото: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Володимир Великий, або Володимир Святославич, – одна з найвидатніших постатей в історії Русі-України. Його правління стало етапом глибоких змін, які не тільки зміцнили державу, а й сприяли її культурному та релігійному піднесенню.

Володимир увійшов в історію як творець християнської Русі-України. У 988 році він прийняв християнство, а через кілька місяців після свого власного хрещення наказав хрестити все населення Київської землі. Цей крок мав не лише релігійне, а й політичне значення: християнство стало основою для культурної інтеграції з Візантією та іншими європейськими країнами. Вибір християнства також був результатом детального аналізу інших релігій, серед яких Володимир відкинув іслам, а також юдаїзм. Християнство, з його духовними цінностями та централізованою ієрархією, стало важливим засобом політичного об’єднання держави. Після прийняття християнства Володимир наказав збудувати перший кам’яний храм на Русі-Україні – Десятинну церкву

Володимир Великий став ініціатором карбування перших руських монет – златників і срібників. Це стало не тільки економічною, а й культурною подією в історії Русі-України. На монетах зображувався сам князь, що символізувало його велич та авторитет, а також тризуб, який згодом став національним гербом України.

Володимир був не лише військовим лідером, а й культурним реформатором. Він ініціював створення першої школи в Києві при Десятинній церкві, що стало важливим кроком у розвитку освіти на Русі-Україні.

По смерті Володимир був канонізований як рівноапостольний святий як в православній, так і в католицькій церквах. Його вшановують за величезний внесок у християнізацію Русі-України та її духовний розвиток. За правління Володимира на Русі було покладено основи християнської віри, що мала тривалий вплив на культуру та державну ідеологію цілої нації. Його постать стала символом мудрості та гідності, а назва «Володимир Красне Сонечко» увійшла до народної пам’яті, оскільки він став провідником духовного просвітлення.

До слова, Музей Другої світової війни висунув оригінальну ідею: дарувати кожному новонародженому в Києві сертифікат на підйом до монумента «Батьківщина-мати». Про це повідомив директор Музею Юрій Савчук у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Києве мій», інформаційним партнером якого виступає «Главком», та поділився своїм задумом, який покликаний створити зв'язок між наймолодшими киянами, історією та головним символом столиці.