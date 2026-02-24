Головна Київ Новини
З 1 березня у Києві запрацює нова транспортна послуга для захисників: як скористатися

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
З 1 березня у Києві запрацює нова транспортна послуга для захисників: як скористатися
Автомобілі спеціально обладнані для перевезення людей з інвалідністю
фото: Марина Хонда

Скористуватися новою послугою можуть захисники та захисниці з інвалідністю внаслідок війни, які користуються кріслом колісним, з ампутацією або мають порушення зору

З 1 березня 2026 року на базі Київ Мілітарі Хаб запускають нову транспортну послугу, щоб зробити місто доступнішим для тих, хто повертається з війни та щодня долає наслідки поранень. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, інформує «Главком».

Хонда зазначила, що скористуватися послугою можуть захисники та захисниці з інвалідністю внаслідок війни, які користуються кріслом колісним, з ампутацією або мають порушення зору. Також послуга доступна для ветеранів та ветеранок з тимчасовим порушенням здоров’я, що обмежує пересування, зокрема з переломом нижніх кінцівок, вивихом, а також ті, хто проходять післяопераційний період.

Автомобілі спеціально обладнані для перевезення людей з інвалідністю. Зокрема, мають підйомники для пасажирів, які користуються кріслом колісним, та відповідають вимогам безпечного транспортування.

«Ця транспортна послуга створена саме для захисників і захисниць з інвалідністю внаслідок війни або тимчасовими порушеннями мобільності, – зазначила Марина Хонда. – Місто цілеспрямовано запускає її на базі Київ Мілітарі Хаб як окремий напрям підтримки ветеранів – тих, хто повернувся з фронту з пораненнями та потребує безпечного і доступного транспорту».

Заступниця голови КМДА наголосила, що дана послуга – це не заміна соціальному таксі і не загальноміська транспортна послуга, а спеціалізований сервіс для конкретної категорії людей, який запускається як частина системної ветеранської політики міста.

Які документи необхідно подати?

Щоб скористатися послугою, необхідно надати такі документи:

  • Заява про надання послуги (її можна заповнити на місці або під час отримання послуги).
  • Паспорт.
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).
  • Один з зазначених документів, що підтверджують статус – посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення УБД, довідка форма 6 або витяг з ЄДРВВ.
  • До посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни необхідно додати витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи та індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю.
  • Якщо у ветерана чи ветеранки тимчасова втрата мобільності, необхідно взяти довідку лікарсько-консультативної комісії.

Як подати документи?

Подати документи можна дистанційно, надіславши скан-копії документів на пошту: [email protected]. Після цього з вами зв’яжеться фахівець Київ Мілітарі Хаб для узгодження деталей. Також можна особисто звернутися до однієї з філій Київ Мілітарі Хаб:

  • вул. Хрещатик, 36
  • Харківське шосе, 168-Ж
  • вул. Івана Микитенка, 7-Б

Послуга надається в узгоджений час, але у разі кризової ситуації можливе екстрене реагування. 

  • Консультації за телефоном: 067-182-67-57

Нагадаємо, на пленарному засіданні Київради 9 жовтня 2025 року депутати ухвалили зміни до міської цільової програми «Підтримка киян – захисників та захисниць України». Оновлена програма передбачає збільшення обсягу та спектра підтримки ветеранів, адаптацію допомоги до реальних потреб військових і членів їхніх сімей, а також підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

