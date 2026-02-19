Метро «Лук’янівська»: другий вихід, пошкоджений сім разів росіянами, знову працює

Вихід № 2 працює для пасажирів з 5:36 до 22:27

Наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська», який з початку повномасштабного вторгнення зазнав пошкоджень уже сім разів, знову працює у повному обсязі. Від сьогодні, 19 лютого, для пасажирів відкрили вихід № 2 у напрямку ТЦ «Квадрат». Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу столичного метрополітену.

Повідомляється, що вихід № 2 працює для пасажирів з 5:36 до 22:27. А вихід № 1 (зі сторони вул. Юрія Іллєнка) – із 5:35 до 22:28.

У метрополітені наголошують, шо у разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття, на вхід відкриті всі вестибюлі.

Варто нагадати, що наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська» є одним з об’єктів, що найбільше постраждали внаслідок ворожих обстрілів столиці (востаннє – 21 липня 2025 року). Так, із початку повномасштабного вторгнення його пошкодили сім разів. У комунальному підприємстві зазначають, що під час обстрілів найбільше зазнають пошкоджень вхідні групи дверей. Тому найближчим часом відбудеться почергова заміна дверей у напрямку вулиці Юрія Іллєнка. КП «Київський метрополітен» додатково поінформує про початок робіт.

У ніч на 14 листопада 2025 року окупаційна армія тероризувала Київ та область ракетами різних типів та ударними дронами. Внаслідок обстрілу була пошкоджена зупинка біля метро «Лук'янівська». Комунальні служби Києва оперативно відреагували на скарги громадськості та розпочали демонтаж паркану біля станції метро «Лукʼянівська». Раніше активісти скаржилися, що через заблоковану зупинку тролейбуси № 6, 16, 18, 35, автобус № 50 та низка маршруток були змушені висаджувати пасажирів у небезпечному місці – фактично прямо в підземний перехід.