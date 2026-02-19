Головна Київ Новини
search button user button menu button

Метро «Лук’янівська»: другий вихід, пошкоджений сім разів росіянами, знову працює

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Метро «Лук’янівська»: другий вихід, пошкоджений сім разів росіянами, знову працює
У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття, на вхід відкриті всі вестибюлі
фото: Вікіпедія

Вихід № 2 працює для пасажирів з 5:36 до 22:27

Наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська», який з початку повномасштабного вторгнення зазнав пошкоджень уже сім разів, знову працює у повному обсязі. Від сьогодні, 19 лютого, для пасажирів відкрили вихід № 2 у напрямку ТЦ «Квадрат». Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу столичного метрополітену.

Повідомляється, що вихід № 2 працює для пасажирів з 5:36 до 22:27. А вихід № 1 (зі сторони вул. Юрія Іллєнка) – із 5:35 до 22:28.

У метрополітені наголошують, шо у разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття, на вхід відкриті всі вестибюлі.

Варто нагадати, що наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська» є одним з об’єктів, що найбільше постраждали внаслідок ворожих обстрілів столиці (востаннє – 21 липня 2025 року). Так, із початку повномасштабного вторгнення його пошкодили сім разів. У комунальному підприємстві зазначають, що під час обстрілів найбільше зазнають пошкоджень вхідні групи дверей. Тому найближчим часом відбудеться почергова заміна дверей у напрямку вулиці Юрія Іллєнка. КП «Київський метрополітен» додатково поінформує про початок робіт.

У ніч на 14 листопада 2025 року окупаційна армія тероризувала Київ та область ракетами різних типів та ударними дронами. Внаслідок обстрілу була пошкоджена зупинка біля метро «Лук'янівська». Комунальні служби Києва оперативно відреагували на скарги громадськості та розпочали демонтаж паркану біля станції метро «Лукʼянівська». Раніше активісти скаржилися, що через заблоковану зупинку тролейбуси № 6, 16, 18, 35, автобус № 50 та низка маршруток були змушені висаджувати пасажирів у небезпечному місці – фактично прямо в підземний перехід.

Теги: Київ метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вулиці столиці стали небезпечними через ожеледицю там, де сніг прибирали недостатньо добре або не прибирали зовсім
Біля Інституту травматології – суцільна ковзанка. Фоторепортаж із центру Києва
19 сiчня, 14:54
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 24-25 січня
23 сiчня, 14:02
Попри обмеження в роботі всього комплексу, гіпермаркет Auchan продовжує працювати у штатному режимі
У Києві тимчасово зачинено ТРК «Проспект»: що відомо
22 сiчня, 08:50
Відключення електроенергії спричинене пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки
Екстрені відключення у Києві: де немає світла після обстрілу 3 лютого
3 лютого, 10:48
Уламки БпЛА спричинили пожежу на автостоянці на Мінському масиві
Уламки дрона впали біля автостоянки на Оболоні: пошкоджено автівки та будинок (фото)
5 лютого, 09:45
Встановлення інсталяції було присвячене Дню Державної спеціальної служби транспорту Міноборони
У центрі Києва з’явилася унікальна інсталяція з антидронової сітки (фото)
5 лютого, 13:24
Скільки будинків у Києві залишаються без тепла: Кличко назвав цифру
Скільки будинків у Києві залишаються без тепла: Кличко назвав цифру
15 лютого, 17:59
Влада закликає містян за можливості користуватися метрополітеном, який працює у штатному режимі
У Києві через негоду стрімко зросли ціни на таксі
16 лютого, 11:31
Серйозний затор біля метро «Чернігівська» у напрямку «Лісової». 17 лютого 2026 року
Сніговий колапс у Києві: місто другий день стоїть у заторах
17 лютого, 13:51

Новини

Метро «Лук’янівська»: другий вихід, пошкоджений сім разів росіянами, знову працює
Метро «Лук’янівська»: другий вихід, пошкоджений сім разів росіянами, знову працює
Річниця Революції Гідності: програма заходів у Києві 20 лютого 2026 року
Річниця Революції Гідності: програма заходів у Києві 20 лютого 2026 року
«З’їдають» 60 тонн за годину: де у Києві працюють канадські снігоплавильні установки
«З’їдають» 60 тонн за годину: де у Києві працюють канадські снігоплавильні установки
На Білоцерківщині шкільний автобус із дітьми потрапив у ДТП (фото)
На Білоцерківщині шкільний автобус із дітьми потрапив у ДТП (фото)
Місцева влада турбується тільки про себе? КМДА почала вибірково збивати бурульки
Місцева влада турбується тільки про себе? КМДА почала вибірково збивати бурульки
Біля метро «Тараса Шевченка» сталася ДТП, рух заблоковано (фото)
Біля метро «Тараса Шевченка» сталася ДТП, рух заблоковано (фото)

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua