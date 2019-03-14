Через ремонт Шулявського моста змінюється робота транспорту (схеми)



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Закривається рух тролейбусів трьох маршрутів

З 16 березня 2019 року в зв’язку із проведенням робіт із реконструкції транспортної розв’язки на перетині вул. Вадима Гетьмана – Олександра Довженка та просп. Перемоги (Шулявський шляхопровід) закривається рух тролейбусів маршрутів №№22, 27, 42 та вносяться зміни в роботу наземного громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

Організовується рух - тролейбусів маршруту № 21К «вул. Кадетський гай – Індустріальний шляхопровід;

тролейбусів маршруту № 22К «Міжнародний аеропорт «Київ» («Жуляни») – Індустріальний шляхопровід;

тролейбусів маршруту № 27К «Зал. ст. «Київ – Волинський» – Індустріальний шляхопровід;

тролейбусів маршруту № 27А «Ст. м. «Почайна» – вул. Дегтярівська»;

тролейбусів маршруту № 30К «вул. Милославська – вул. Дегтярівська»;

тролейбусів маршруту № 42Д «Ст. м. «Либідська» – зал. ст. «Київ –Волинський»;

автобусів маршруту № 27ТР «вул. Дегтярівська – Індустріальний шляхопровід;

тролейбусів маршруту № 30 від вул. Милославської до вул. Дорогожицької за діючим маршрутом, далі – вул. Дорогожицька – вул. Ризька (в зворотному напрямку без заїзду на вул. Ризьку)– вул. Дорогожицька - вул. Юрія Іллєнка – ст. м. «Лук’янівська» - вул. В. Чорновола - Повітрофлотський просп. – Севастопольська площа – далі до вул. Кадетський Гай за діючим маршрутом;

автобусів маршруту № 2 «вулиця Булгакова – вулиця Шолуденка» в напрямку вул. Шолуденка по трасі: від вул. Булгакова до бульв. Вацлава Гавела за діючим маршрутом, далі – вул. Миколи Василенка – просп. Перемоги до вул. Гарматної, далі за діючим маршрутом.

У «Київпастрансі» зазначили, що пасажири автобусів маршруту № 27ТР мають право проїзду по місячним проїзним квиткам, придбаним для проїзду в тролейбусі, пасажири тролейбусних маршрутів №№ 21К. 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д мають право проїзду по місячним проїзним квиткам, придбаним для проїзду в автобусі.

Як повідомлялося, рух транспорту Шулявським шляхопроводом буде перекрито з 16 березня. Рух транспорту буде організовано прилеглими вулицями.