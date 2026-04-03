Головна Київ Новини
search button user button menu button

Незаконна легалізація іноземців: у Києві викрито чергову корупційну схему

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна
фото: поліція Києва

Зловмисник запевняв іноземців, що має впливові зв'язки і може допомогти отримати посвідку на тимчасове проживання за пришвидшеною процедурою

У столиці поліцейські викрили 49-річного киянина, який організував корупційну схему з отримання документів на право проживання в Україні для громадян інших країн. Свою «допомогу» зловмисник оцінював у $1,7 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, зловмисник запевняв іноземців, що має широке коло впливових зв'язків і може допомогти їм отримати посвідки на тимчасове проживання за пришвидшеною процедурою. Схема починалася з того, що фігурант фіктивно прописував клієнтів у помешканні своєї знайомої. Після отримання документів в одному з районних ЦНАПів організатор скеровував замовників до Державної міграційної служби для завершення процесу легалізації. За свої послуги чоловік брав оплату частинами: спочатку 10 тис. грн авансу, а після отримання готових документів – ще $1,5 тис..

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України, що стосується одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.   

Нагадаємо, на Закарпатті працівники міграційної служби виявили громадянина Вірменії, який примудрився прожити в Україні трохи менше двох десятків років, не маючи законних підстав для перебування

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує процедури, які потрібно пройти іноземним волонтерам для перебування в Україні. 

Теги: Київ іноземці поліція чоловік послуги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua