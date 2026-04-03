Незаконна легалізація іноземців: у Києві викрито чергову корупційну схему

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна

Зловмисник запевняв іноземців, що має впливові зв'язки і може допомогти отримати посвідку на тимчасове проживання за пришвидшеною процедурою

У столиці поліцейські викрили 49-річного киянина, який організував корупційну схему з отримання документів на право проживання в Україні для громадян інших країн. Свою «допомогу» зловмисник оцінював у $1,7 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, зловмисник запевняв іноземців, що має широке коло впливових зв'язків і може допомогти їм отримати посвідки на тимчасове проживання за пришвидшеною процедурою. Схема починалася з того, що фігурант фіктивно прописував клієнтів у помешканні своєї знайомої. Після отримання документів в одному з районних ЦНАПів організатор скеровував замовників до Державної міграційної служби для завершення процесу легалізації. За свої послуги чоловік брав оплату частинами: спочатку 10 тис. грн авансу, а після отримання готових документів – ще $1,5 тис..

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України, що стосується одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Закарпатті працівники міграційної служби виявили громадянина Вірменії, який примудрився прожити в Україні трохи менше двох десятків років, не маючи законних підстав для перебування.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує процедури, які потрібно пройти іноземним волонтерам для перебування в Україні.