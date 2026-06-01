На столичних ринках з’явилися українські огірки за доступними цінами: огляд

Ірина Міллер
Ірина Міллер
На зміну дорогому ранньому врожаю на прилавки міста масово зайшла продукція з різних регіонів України
фото: glavcom.ua
Торговці прогнозують, що з початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту, ціни на огірки продовжать знижуватися

З приходом перших червневих днів на ринках Києва зафіксували довгоочікуване зниження цін на свіжі овочі. Зокрема, для містян стали значно доступнішими огірки вітчизняного виробництва. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

На зміну дорогому ранньому врожаю на прилавки міста масово зайшла продукція з різних регіонів України. Сьогодні на столичних ятках покупцям пропонують овочі на будь-який смак та гаманець. Найбільшим попитом серед киян зараз користуються знамениті рівненські огірки. За кілограм такого відбірного товару продавці просять від 60 до 75 грн. 

Найсвіжіші рівненські огірки продавці віддають по ціні 75 грн за кіло
Відбірні рівненські огірки на одному зі столичних ринків
Рівненської продукції на ринку зараз найбільше
Поруч можна знайти великі плоди, які обійдуться покупцям трохи дешевше – їхня вартість стартує в середньому від 50 гривень за кілограм. Водночас так звані некондиційні огірки – кручені, різного розміру або з дрібними візуальними вадами, які жодним чином не впливають на смак, – віддають усього по 30 грн за кілограм.

Некондиційні огірки на столичних ринках можна придбати по ціні 30 грн за кіло
Торговці на ринках прогнозують, що з подальшим потеплінням та початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту в інших областях України, ціни на огірки продовжать знижуватися.

Нагадаємо, з приходом літа на ринках Києва зафіксували суттєве зниження ціни на один із найочікуваніших сезонних культур – молодий зелений горох у стручках, лише за останній тиждень вартість цього продукту впала майже втричі. Тиждень тому молодий горошок на столичних прилавках був справжнім дефіцитом, а ціна на нього «кусалася» – за кілограм просили 600 грн. Продавці навіть не виставляли цінники, аби зайвий раз не шокувати покупців космічною вартістю, і називали суму лише на запит.

Також в останні вихідні травня на столичних ринках спостерігався справжній полуничний бум. Як повідомляє кореспондент «Главкома», прилавки були завалені ароматною літньою ягодою, проте погодні примхи цього року суттєво вплинули на її якість та вартість.

