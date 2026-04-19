Стрілянина в Києві. Кличко описав стан поранених

Одна людина перебуває у вкрай важкому стані, за її життя борються лікарі

Серед поранених стрілком у Голосіївському районі столиці – восьмеро осіб досі лишаються у лікарнях. Як інформує «Главком», про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед восьми госпіталізованих постраждалих – одна дитина, яка перебуває у стабільному стані середньої тяжкості. Серед дорослих один постраждалий – у вкрай важкому стані, троє – в тяжкому і ще троє – у стані середньої тяжкості.

Усім потерпілим лікарі надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків.

Як повідомлялося, під час учорашнього теракту в столиці зафіксовано на відео бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей. «Також у лікарні померла жінка, яка була серед 10 госпіталізованих, поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30 років», – додав він.

За інформацією столичної влади, окрім 10 людей, яких доставили до лікарень після поранень, медики надали допомогу ще шістьом постраждалим від дій терориста на місці, госпіталізація їм не знадобилася.