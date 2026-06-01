Пожежа на Воскресенському проспекті: рятувальники винесли з вогню чоловіка та кота (фото)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Під час пожежі котик надихався продуктами горіння
Причину виникнення загоряння встановлюватимуть правоохоронці

У Дніпровському районі столиці горіла квартира, рятувальники винесли із помешкання чоловіка та кота. Про це сьогодні, 1 червня, повідомила пресслужба Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій Києва, інформує «Главком»

Пожежа сталася на восьмому поверсі багатоповерхівки на Воскресенському проспекті
Зазначається, що сьогодні зранку, о 10:32, рятувальники отримали повідомлення про пожежу. Горіла квартира на восьмому поверсі багатоповерхівки на Воскресенському проспекті.

Пожежа охопила 10 кв. м помешкання
«У ході гасіння вогнеборці врятували власника помешкання, якого з опіками було госпіталізовано до лікувального закладу. Також з квартири винесли котика, який надихався продуктами горіння», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники знайшли під час пожежі в квартирі кота
Пожежу ліквідували на площі 10 кв. м о 11:16. Причину виникнення загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, восьмирічний хлопчик на узбережжі річки в Закарпатській області обгорів під час спалювання побутового сміття. Дитина опинилася в епіцентрі раптового спалаху вогню та отримала значні термічні ушкодження.

