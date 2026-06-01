Пожежа на Воскресенському проспекті: рятувальники винесли з вогню чоловіка та кота (фото)
Причину виникнення загоряння встановлюватимуть правоохоронці
У Дніпровському районі столиці горіла квартира, рятувальники винесли із помешкання чоловіка та кота. Про це сьогодні, 1 червня, повідомила пресслужба Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій Києва, інформує «Главком»
Зазначається, що сьогодні зранку, о 10:32, рятувальники отримали повідомлення про пожежу. Горіла квартира на восьмому поверсі багатоповерхівки на Воскресенському проспекті.
«У ході гасіння вогнеборці врятували власника помешкання, якого з опіками було госпіталізовано до лікувального закладу. Також з квартири винесли котика, який надихався продуктами горіння», – йдеться у повідомленні.
Пожежу ліквідували на площі 10 кв. м о 11:16. Причину виникнення загоряння встановлюватимуть правоохоронці.
