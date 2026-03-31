У Техасі підліток влаштував стрілянину у школі, а потім скоїв самогубство
Правоохоронці з’ясовують мотиви нападу
У Техасі 15-річний учень відкрив стрілянину в школі, поранивши вчителя, після чого застрелився. Інцидент стався у навчальному закладі Hill Country College Prep поблизу Сан-Антоніо, пише «Главком».
За даними місцевої влади, нападник спочатку вистрілив у викладача, якого госпіталізували. Його стан наразі офіційно не уточнюється. Після цього підліток вистрілив у себе і помер на місці.
Правоохоронці з’ясовують мотиви нападу, а також обставини, за яких учень отримав доступ до вогнепальної зброї. Також встановлюється, чи були між ним і вчителем особисті конфлікти.
Після стрілянини школу негайно закрили, а учнів евакуювали до іншого навчального закладу, де їх передали батькам. Наступного дня заняття скасували, водночас для школярів і родин організували роботу психологів.
Місцева влада назвала подію трагедією для всієї громади та заявила про продовження розслідування.
Коментарі — 0