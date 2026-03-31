У Техасі підліток влаштував стрілянину у школі, а потім скоїв самогубство

Іванна Гончар
Після стрілянини школу негайно закрили, а учнів евакуювали до іншого навчального закладу
фото: АР

Правоохоронці з’ясовують мотиви нападу

У Техасі 15-річний учень відкрив стрілянину в школі, поранивши вчителя, після чого застрелився. Інцидент стався у навчальному закладі Hill Country College Prep поблизу Сан-Антоніо, пише «Главком».

За даними місцевої влади, нападник спочатку вистрілив у викладача, якого госпіталізували. Його стан наразі офіційно не уточнюється. Після цього підліток вистрілив у себе і помер на місці.

Правоохоронці з’ясовують мотиви нападу, а також обставини, за яких учень отримав доступ до вогнепальної зброї. Також встановлюється, чи були між ним і вчителем особисті конфлікти.

Після стрілянини школу негайно закрили, а учнів евакуювали до іншого навчального закладу, де їх передали батькам. Наступного дня заняття скасували, водночас для школярів і родин організували роботу психологів.

Місцева влада назвала подію трагедією для всієї громади та заявила про продовження розслідування.

Нагадаємо, у Міннеаполісі, США, сталася стрілянина у католицькій школі. Внаслідок чого дві дитини загинуло. 

До слова, у місті Потакет, штат Род-Айленд 16 лютого під час юнацького хокейного матчу сталася стрілянина, унаслідок якої загинули троє людей, включно з підозрюваним.

