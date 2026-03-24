У Києві маршрутка влетіла у пасажирський автобус (відео)

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки та автобуса. Інцидент стався на вулиці Данила Щербаківського, поблизу зупинки «площа Валерія Марченка», у напрямку житлового масиву Виноградар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на столичні пабліки.

За попередньою інформацією, водій маршрутки врізався в автобус. На місці події працювали медики швидкої допомоги, які оглядали пасажирів.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Раніше під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста та двох легкових автомобілів. Момент зіткнення зафіксували камери відеоспостереження.

З настанням тепла подібні ДТП за участю двоколісного транспорту почастішали. Зокрема, 22 березня у Святошинському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій серйозні травми отримав юний керманич двоколісного транспорту. 26-річний водій автомобіля Chevrolet, рухаючись по бульвару Леся Курбаса, під час перестроювання в іншу смугу не впорався з керуванням. У результаті маневру він здійснив наїзд на 18-річного водія електроскутера.

Зокрема, 17 березня у селищі Макарів на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох мотоциклів, унаслідок якої госпіталізували двох людей.