Планова промивка водопровідних мереж на Оболоні в ніч на 9 жовтня: повний перелік адрес

У ніч із 8 на 9 жовтня, з 23:00 до 5:00, в Оболонському районі проводитимуть планову профілактичну промивку мереж холодного водопостачання. У зв’язку з цим у житлових будинках можливе зниження тиску в трубопроводах. Про це повідомили у ПрАТ «АК «Київводоканал», інформує «Главком».

У компанії нагадали, що промивка є обов’язковим етапом належного обслуговування мереж, це допомагає очистити труби від осаду, що міг утворитись під час транспортування води. Промивка також сприяє покращенню якості води, зокрема в резервуарах.

У зону промивки потрапляють адреси:

вул. Богатирська;

просп. Володимира Івасюка, 35-65, 26-64;

вул. Героїв Дніпра;

вул. Зої Гайдай;

вул. Левка Лук’яненка, 1-33/35;

вул. Озерна;

вул. Північна;

вул. Прирічна;

Оболонський просп., 23-30/51, 26-58.

Щоб мінімізувати незручності для споживачів, «Київводоканал» проводить промивку в нічний час. У компанії просять не використовувати воду з крана для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб під час робіт. Після завершення профілактики воду з крана потрібно злити, поки вона не стане прозорою та без стороннього запаху.

Нагадаємо, слідчі поліції викрили схему заволодіння групою осіб майже 3,1 млн грн коштів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал», оголошено підозри учасникам організованої злочинної групи. Засновник товариства, яке постачало реагенти для питної води «міським водоканалам», організував схему: замість імпортної продукції фактично постачалася вітчизняна, значно дешевша. За даними Нацполіції, внаслідок поставок за завищеними цінами міському бюджету завдано збитків майже 3,1 млн. грн., що підтверджено судовою економічною експертизою.

До слова, заступнику директора ПрАТ «АК «Київводоканал» повідомлено про підозру. Правоохоронці встановили, що чиновник закупив асфальтобетонну суміш зі збитком для бюджету столиці у майже пів мільйона гривень. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Правоохоронці встановили, що у березні 2024 року одним із департаментів акціонерного товариства було сформовано річну потребу матеріалів, на підставі чого підконтрольний чиновнику підрозділ оголосив тендер для проведення відкритих торгів.