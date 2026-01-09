Головна Київ Новини
Удар по Києву. Кличко розповів про перші наслідки комбінованої ворожої атаки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Удар по Києву. Кличко розповів про перші наслідки комбінованої ворожої атаки
Один із постраждалих будинків у Києві
скріншот з відео

Через влучання в об'єкти критичної інфраструктури у Києві виникли проблеми зі світлом, водою та опаленням 

Російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано, пише «Главком».

Серед загиблих – один медик, ще четверо медпрацівників постраждали. Окупанти вкотре застосували тактику повторних ударів, коли під вогонь потрапляють фахівці, що приїхали рятувати людей.

Наслідки в районах міста:

  • Дарницький район: влучання БпЛА у житловий сектор спровокувало пожежі у двох будинках та гаражах. Пошкоджено магазин та вікна у 9-поверхівці;
  • Деснянський район: сталося пряме влучання БпЛА у дах 18-поверхового будинку. Також горять дві 5-поверхівки. Пошкоджено територію торговельного центру та санаторію;
  • Дніпровський район: уламки спричинили пожежі у 16-ти та 9-поверхових будинках. Вибуховою хвилею зруйновано дах 3-поверхової будівлі. Уламки також впали на дитячий майданчик та біля трамвайного депо;
  • Печерський район: частково зруйновано фасад 9-поверхового житлового будинку, пошкоджено нежитлову висотку;

«На всіх локаціях працюють аварійно-рятувальні бригади. Медики госпіталізували 14 постраждалих, іншим надали допомогу на місці», – повідомив Кличко.

Через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою.

«Наразі опалення відсутнє або подається на понижених параметрах у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів. Енергетики разом із житловими організаціями працюють в екстреному режимі», – йдеться у повідомленні КМДА.

Раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури. Більше інформації – згодом. Будь ласка, до відбою залишайтесь в укриттях».

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» зазначив, що є версія, що Орєшнік летів в бік Стрия, на Львівщині. Пізніше на каналі з'яивлося повідомлення про те, що Орєшнік був без боєвої частини, як і попередній в Дніпрі. Версія про Стрий не підтверджується, місця прильотів знайшли.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Через обстріл пошкоджено інфраструктуру у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Виникли пожежі.

Як повідомлялося, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.

