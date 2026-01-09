Удар по Києву. Кличко розповів про перші наслідки комбінованої ворожої атаки

Один із постраждалих будинків у Києві

Через влучання в об'єкти критичної інфраструктури у Києві виникли проблеми зі світлом, водою та опаленням

Російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано, пише «Главком».

Серед загиблих – один медик, ще четверо медпрацівників постраждали. Окупанти вкотре застосували тактику повторних ударів, коли під вогонь потрапляють фахівці, що приїхали рятувати людей.

Наслідки в районах міста:

Дарницький район: влучання БпЛА у житловий сектор спровокувало пожежі у двох будинках та гаражах. Пошкоджено магазин та вікна у 9-поверхівці;

Деснянський район: сталося пряме влучання БпЛА у дах 18-поверхового будинку. Також горять дві 5-поверхівки. Пошкоджено територію торговельного центру та санаторію;

Дніпровський район: уламки спричинили пожежі у 16-ти та 9-поверхових будинках. Вибуховою хвилею зруйновано дах 3-поверхової будівлі. Уламки також впали на дитячий майданчик та біля трамвайного депо;

Печерський район: частково зруйновано фасад 9-поверхового житлового будинку, пошкоджено нежитлову висотку;

«На всіх локаціях працюють аварійно-рятувальні бригади. Медики госпіталізували 14 постраждалих, іншим надали допомогу на місці», – повідомив Кличко.

Через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою.

«Наразі опалення відсутнє або подається на понижених параметрах у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів. Енергетики разом із житловими організаціями працюють в екстреному режимі», – йдеться у повідомленні КМДА.

Раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури. Більше інформації – згодом. Будь ласка, до відбою залишайтесь в укриттях».

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» зазначив, що є версія, що Орєшнік летів в бік Стрия, на Львівщині. Пізніше на каналі з'яивлося повідомлення про те, що Орєшнік був без боєвої частини, як і попередній в Дніпрі. Версія про Стрий не підтверджується, місця прильотів знайшли.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Через обстріл пошкоджено інфраструктуру у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Виникли пожежі.

Як повідомлялося, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.