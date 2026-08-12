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Смертельна ДТП на Дарницькому мосту: обвинувальний акт щодо водія Tesla скерували до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Смертельна ДТП на Дарницькому мосту: обвинувальний акт щодо водія Tesla скерували до суду
Смертельна ДТП на Дарницькому мосту
фото: Національна поліція України

Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 32-річного керманича Tesla, який спричинив смертельну аварію неподалік з’їзду з Дарницького мосту. Про це повідомляє поліція Києва, інформує «Главком».

Трагедія сталася наприкінці квітня. Слідство встановило, що водій Tesla рухався в напрямку правого берега зі швидкістю 189,7 км/год, що майже втричі перевищувало дозволену норму. Унаслідок цього він врізався у попутні автомобілі Suzuki та Lanos. Експертиза підтвердила, що керманич був тверезим.

Під час зіткнення 63-річна пасажирка Lanos отримала тяжкі травми та загинула на місці події. Інші учасники ДТП не постраждали.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури інкримінують чоловікові ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, на Закарпатті у ДТП загинув 43-річний водій мотоцикла. Чоловік зіткнувся з коровою та отримав смертельні поранення. Аварія трапилася ввечері суботи, 8 серпня, у селі Німецька Мокра Тячівського району. До поліції надійшло повідомлення від медиків про загиблого внаслідок ДТП мотоцикліста.

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Теги: поліція Tesla розслідування суд Київ ДТП

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