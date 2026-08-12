Київ формує списки для евакуації деяких жителів на випадок тривалого блекауту

Для отримання допомоги або внесення до списків мешканцям варто заздалегідь звернутися до відповідної установи

До списків насамперед увійдуть самотні пенсіонери, люди з інвалідністю та родини з дітьми з інвалідністю

У районах столиці почали з'являтися оголошення із закликом до вразливих категорій населення заздалегідь зареєструватися у районних управліннях соціального захисту. Це необхідно для організації тимчасового переселення у разі тривалого відключення опалення чи електроенергії взимку. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, такі звернення до жителів вже розміщують на будинках у Голосіївському районі. У разі критичної ситуації міська влада планує надавати першочергову допомогу та місце для тимчасового перебування самотнім людям похилого віку, особам з інвалідністю та родинам, які виховують дітей з інвалідністю.

Такі оголошення вже з'явилися у Голосіївському районі столиці фото: соцмережі

Для отримання допомоги або внесення до списків мешканцям радять заздалегідь звернутися до Управління соціальної та ветеранської політики Голосіївської РДА або до місцевого Територіального центру соціального обслуговування.

Підготовка є частиною системного плану КМДА щодо забезпечення стійкості міста під час опалювального сезону. Як зазначала заступниця голови КМДА Марина Хонда, районні терцентри наразі актуалізують дані про маломобільних містян, які потенційно можуть потребувати підключення соціальних служб, тимчасового переміщення чи догляду у разі надзвичайних ситуацій.