Удар по логістиці на Київщині: рятувальники гасять пожежу у Броварському районі (фото)

Гасіння пожеж суттєво ускладнюється постійними сигналами повітряної тривоги

У Броварському районі підрозділи ДСНС продовжують приборкувати наслідки ворожого удару по цивільній інфраструктурі. Обстріл спричинив пожежі на кількох об'єктах логістичної компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

До гасіння пожежі залучено авіацію фото: ДСНС Київщини

За даними рятувальників, на одній із локацій вогонь уже вдалося повністю приборкати. На інших ділянках робота з ліквідації загорянь усе ще триває.

Гасіння пожеж суттєво ускладнюється постійними сигналами повітряної тривоги фото: ДСНС Київщини/Facebook

Гасіння пожеж суттєво ускладнюється постійними сигналами повітряної тривоги. Через повторну загрозу обстрілів вогнеборці вимушені регулярно призупиняти роботу й відходити в укриття, поновлюючи гасіння одразу після відбою.

12 фото На весь екран





















Гасіння пожеж у Броварському районі 12 серпня 2026 року фото: ДСНС Київщини/Facebook

До ліквідації наслідків атаки залучено підрозділи ДСНС Київської області, столиці та додаткові сили з інших регіонів України. Інформація щодо масштабів руйнувань та можливих потерпілих оновлюється.

Раніше повідомлялося, що у Броварах на Київщині внаслідок атаки ворожих безпілотників зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, унаслідок падіння уламків або влучання пошкоджень зазнав складський комплекс однієї з логістичних компаній, яка здійснювала перевезення для таких мереж, як АТБ, Мetro, Novus, Auchan, «Сільпо» та працювала по всій Європі.