Чи запрацює 5G у Києві вже з липня? Відповідь Мінцифри

Мобільні оператори наразі проводять необхідні технічні роботи та готуються до запуску технології п'ятого покоління у столиці

Раніше у мережі поширилась інформація, що 5G нібито запрацює в Києві вже 21 липня

Міністерство цифрової трансформації прокоментувало інформацію про нібито запуск мережі 5G у Києві 21 липня. Там заявили, що говорити про конкретну дату поки що зарано. Про це повідомила пресслужба у коментарі для РБК-Україна, пише «Главком».

У відомстві зазначили, що мобільні оператори наразі проводять необхідні технічні роботи та готуються до запуску технології п'ятого покоління у столиці.

«Усі оператори наразі готуються до запуску 5G у Києві та проводять необхідні технічні роботи. Про точну дату запуску буде повідомлено після завершення підготовки та фактичного запуску мережі», – повідомили у Мінцифри.

Раніше в Telegram-каналах поширилася інформація про те, що мережа 5G нібито запрацює в Києві вже 21 липня. Однак підтвердження цієї інформації на офіційних ресурсах одного з операторів мобільного зв'язку не з'явилося.

До слова, першими містами, де почали тестувати технологію 5G в Україні, стали Львів, Харків та Бородянка. Наразі мережа доступна лише в окремих районах цих населених пунктів, а її покриття поступово розширюється.

Нагадаємо, 1 листопада 2024 року в Україні стартував пілотний проєкт з використання 5G, який триватиме два роки. Михайло Федоров зауважив, що 5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G. Пілотний проєкт, за його словами, є одним із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який уряд планує завершити до 2030 року.

27 травня 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.