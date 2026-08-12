У Чорнобильській зоні виявлено рідкісні види риб, занесені до Червоної книги

Моніторинг тривав із 3 до 7 серпня 2026 року в межах програми «Літопис природи»

Науковці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника спільно з фахівцями Інституту морської біології НАН України провели іхтіологічні дослідження водойм зони відчуження. Під час експедиції було зафіксовано рідкісні та зникаючі види риб. Про це повідомили у пресслужбі заповідника, інформує «Главком»

Моніторинг тривав із 3 до 7 серпня 2026 року в межах програми «Літопис природи». Фахівці обстежили акваторії річок Прип’ять, Уж, Ілля, а також канали місцевої осушувальної системи.

У Чорнобильському заповіднику проведено іхтіологічні дослідження фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Науковці проаналізували загальний стан водних екосистем, чисельність місцевих видів та поширення інвазійних організмів. Під час вилову дослідники зареєстрували кілька рідкісних видів, зокрема язя та йоржа носаря, які занесені до Червоної книги України.

Науковці проаналізували загальний стан водних екосистем, чисельність місцевих видів та поширення інвазійних організмів фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У заповіднику запевнили, що після фіксації наукових параметрів та вимірювання довжини тіла всі виловлені екземпляри були неушкодженими випущені назад у рідні водойми.

Науковці зазначають, що наявність таких видів свідчить про високий рівень збереження природного середовища та сприятливі умови для відновлення фауни в заповідній зоні.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження зафіксували поповнення в табуні рідкісних диких коней Пржевальського. На світ з'явилося новонароджене лоша. Фахівці зафіксували самку разом із малюком, який уже самостійно пересувається поруч із матір'ю. Перед цим науковці спостерігали за двома вагітними кобилицями на останніх термінах вагітності.