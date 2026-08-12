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У Києві нетверезий чоловік з ножем кидався на перехожих

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві нетверезий чоловік з ножем кидався на перехожих
Бійці підрозділу тактико-оперативного реагування затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем
скриншот відео

Свідки події зателефонували на спецлінію 112 та повідомили про агресивного чоловіка з ножем

В Оболонському районі столиці патрульні затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння погрожував перехожим холодною зброєю. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, інформує «Главком».

Свідки події зателефонували на спецлінію 112 та повідомили про агресивного чоловіка з ножем. Інспектори роти ТОР, які оперативно прибули на виклики, виявили громадянина, що відповідав опису заявника. Порушник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння та висловлювався нецензурною лайкою.

Побачивши у чоловіка ніж, ТОРівці застосували до нього спецзасіб – кайданки, відповідно до ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію».

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Очевидці та заявник упізнали затриманого на місці. Для з'ясування всіх обставин події та надання правової кваліфікації патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва 17-річний юнак поранив ножем патрульного поліцейського, який прибув на виклик про домашнє насильство. За даними правоохоронців, виклик на спецлінію 112 надійшов уночі. Заявник повідомив, що неповнолітній кидається на рідних із ножем та погрожує їм фізичною розправою.

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Теги: алкоголь напад Київ

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