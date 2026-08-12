У Фастові молодик чотири рази вдарив ножем свого однолітка біля під'їзду

Конфлікт стався біля однієї з багатоповерхівок у Фастові

Під час раптової сварки 24-річний молодик схопив ніж та завдав своєму однолітку чотири удари в тулуб

У Фастові на Київщині побутовий конфлікт між знайомими переріс у криваву бійку з застосуванням холодної зброї. Про це повідомляє поліція Київської області, інформує «Главком».

За даними правоохоронців, подія сталася біля під'їзду однієї з багатоповерхівок, де двоє молодих людей розпивали алкогольні напої. Під час раптової сварки 24-річний молодик схопив ніж та завдав своєму однолітку чотири удари в тулуб.

Про подію в поліцію повідомила свідок. Потерпілого з важкими пораненнями терміново госпіталізували до лікарні.

Нападника затримали, йому загрожує до восьми років позбавлення волі фото: поліція Київщини

Поліцейські затримали нападника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці розпивання алкоголю між двома знайомими переросло у конфлікт із застосуванням зброї. 29-річний чоловік двічі вистрілив у свого 30-річного товариша, завдавши йому важких поранень. Про інцидент правоохоронці дізналися від лікарів бригади екстреної медичної допомоги, які госпіталізували потерпілого. Потерпілого госпіталізували, наразі він в тяжкому стані перебуває у лікарні.