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Британія та Німеччина створюють далекобійну ракету для стримування РФ

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Британія та Німеччина створюють далекобійну ракету для стримування РФ
Високоточна ударна ракета (PrSM) від Lockheed Martin
Фото: Даррелл Еймс

Завершити проєкт планують до 2034 року

Велика Британія та Німеччина розпочали спільну розробку високоточної далекобійної ракети, здатної вражати цілі на відстані близько 2 тис. км. Завершити проєкт планують до 2034 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

За інформацією видання, нова ракета створюється в межах програми Deep Precision Strike (DPS) і в майбутньому буде одним із ключових елементів європейського стримування Росії. Її планують використовувати для ураження стратегічних цілей і логістичних вузлів у глибині території противника.

Проєкт є частиною поглиблення оборонної співпраці між Лондоном і Берліном. Основою партнерства є двосторонні угоди Trinity House та Кенсінгтонська угода, які передбачають реалізацію низки спільних оборонних програм, зокрема виробництво морських безпілотників, розвиток артилерійського виробництва та модернізацію бронетехніки.

Британський уряд розраховує вже у 2027 році перевести проєкт до стадії офіційної програми, а завершити розробку ракети — до 2034 року.

За інформацією The Telegraph, програма DPS вартістю 30 млрд фунтів (40,15 мільярда доларів США) була представлена як ініціатива 12 країн-союзниць під проводом Великої Британії на саміті НАТО в Анкарі у липні 2026 року.

Очікується, Німеччина забезпечить фінансування проєкту, тоді як Велика Британія надасть технології.

Крім Великої Британії та Німеччини, до ініціативи долучилися Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Нідерланди, Норвегія, Румунія, Іспанія, Швеція та Туреччина, повідомляє портал Nordic Defence Sector.

«Ми визнаємо необхідність проактивно інвестувати в ці спроможності та прискорити їх закупівлю й постачання, зокрема через багатонаціональні ініціативи. Ми спільно маємо намір інвестувати $50,66 млрд у програму Deep Precision Strike (DPS) протягом наступних 10 років», – йдеться у спільній заяві країн учасниць програми.

Наразі розглядають два варіанти ракети DPS: крилату, яка зможе летіти на малій висоті поза зоною дії систем ППО, та гіперзвукову, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Окрім ракетної програми, Велика Британія та Німеччина реалізують низку спільних оборонних проєктів. Зокрема, йдеться про розробку морських дронів для захисту британських вод, будівництво артилерійського виробничого комплексу Gun Hall вартістю 400 млн фунтів стерлінгів та випуск оновлених бронемашин Boxer для британської армії.

Нагадаємо, за даними The Telegraph, у Лондоні переглянули підхід до ролі Німеччини в європейській безпеці. Джерела видання стверджують, що Велика Британія тепер розглядає Берлін як одного з ключових партнерів у стримуванні Росії. Водночас Німеччина дедалі активніше поглиблює оборонну співпрацю з Великою Британією, тоді як її взаємодія з Францією тривалий час ускладнювалася суперечками щодо спільних оборонних проєктів.

 

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Теги: Німеччина війна технології Велика Британія Берлін ракета

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