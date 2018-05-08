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    9 травня в урядовий квартал вийдуть 2 тис. правоохоронців

    Заявлено проведення трьох масових заходів у центрі Києва 9 травня
    У середу, 9 травня, у Києві правопорядок будуть забезпечувати 2 тисячі правоохоронців. Про це повідомили в прес-службі поліції Києва. «З приводу заходів на 8-9 травня в місті Києві — в центрі, зокрема в урядовому кварталі, правопорядок будуть забезпечувати 2 тисячі правоохоронців. Крім того,
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    <span>Хода &laquo;Безсмертного полку&raquo; в Києві, 9 травня 2017 року</span>
    Фото: Радіо Свобода
    Хода «Безсмертного полку» в Києві, 9 травня 2017 року

    Заявлено проведення трьох масових заходів у центрі Києва 9 травня

    У середу, 9 травня, у Києві правопорядок будуть забезпечувати 2 тисячі правоохоронців. Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

    «З приводу заходів на 8-9 травня в місті Києві — в центрі, зокрема в урядовому кварталі, правопорядок будуть забезпечувати 2 тисячі правоохоронців. Крім того, встановлять металошукачі, працюватимуть кінологи та вибухотехніки - акцент на метро, не виключаємо провокації», - повідомили УНН в поліції.

    Крім того, за словами правоохоронців, на сьогоднішній день заявлено проведення трьох масових заходів, через які заплановані перекриття вулиці, зокрема на відрізку вулиці від метро «Арсенальна» і до парку Вічної Слави.

    Як повідомлялося, столична поліція готується забезпечити безпеку під час проведення маршу «Безсмертного полку» 9 травня. В акції запланована участь 3 тис. людей.

    У 2017 році в Києві на акції «Безсмертного полку», де періодично виникали перепалки, які переростали в сутички, було задіяно біля семи тисяч силовиків.

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