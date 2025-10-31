Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 1-2 листопада

2 листопада о 15:00 відбудеться закриття виставки сучасних українських художниць Landentity

Цими вихідними Київ пропонує насичену культурну програму – від великих виставок до яскравих концертів і геловінських стендапів. У Музеї історії міста Києва триває масштабна експозиція «Іван Марчук. Пробудження», а у «Садибі на Кудрявці» можна відвідати виставку «Легенди порцеляни». Меломанів запрошує Наталія Могилевська – у Палаці «Україна» співачка дасть ювілейний концерт Version 5.0.

«Главком» підготував добірку найцікавіших подій, які варто відвідати 1–2 листопада.

Музеї

до 9 листопада виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

1 листопада о 12.30 – дитяче музейне заняття виставці «Іван Марчук. Пробудження», реєстрація в соцмережах Музею.

Виставка «100 років Асоціації революційного мистецтва України. Олександр Богомазов. Микола Глущенко»

Цьогоріч виповнилося сто років з заснування Асоціації революційного мистецтва України (АРМУ) – одного з найбільших мистецьких об’єднань авангардистів світу.

Музей авангарду представляє експонати з фондової колекції Музею історії міста Києва й унікальні твори митців з приватних збірок, значна частина яких уперше доступна для ознайомлення.

Зокрема, на виставці буде представлено 50 невідомих широкому загалу робіт Олександра Богомазова, які раніше не виставлялися. Графічні портрети, замальовки, пейзажі, літографії. «Мало хто знає, що Богомазов розробляв іграшки, малював писанки. Також є його особисті побутові речі – шкатулка і ваза, зроблені митцем власноруч. А з творчості Миколи Глущенка, який був набагато молодший, але також належав до АРМУ, обрали найбільш його модерністські, фовістичні твори», – розповів ініціатор створення фестивалю, завідувач філії Музею Авангарду Юрій Комельков.

Коли: до 16 листопада, середа-неділя, 12:00 – 19:00, каса працює до 18:30

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 2 поверх.

2 листопада, 14:00 – виставка «Свої/чужі люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

2 листопада, 13:00, прогулянка садибою на Паньківській, 9 «Та тут же жив Грушевський!» з відвідуванням виставки «Свої/чужі люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 2 листопада – виставка молодих українських художників Landentity;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Landentity. Фінісаж виставки з кураторською екскурсією

2 листопада о 15:00 відбудеться фінісаж виставки сучасних українських художниць Landentity. Протягом події відвідувачі матимуть змогу оглянути експозицію та послухати екскурсію кураторки виставки Яни Писанко

Landentity – виставковий проєкт, що досліджує, як знайомі з дитинства ландшафти впливають на формування особистості. Експозиція поєднує живопис, графіку, інсталяції й дозволяє відчути проєкт на кількох рівнях – візуальному, аудіальному та ольфакторному, а також пропонує відвідувачам пізнати себе через взаємодію з роботами, що виникли на перетині індивідуального досвіду та колективного відчуття втрати, пам’яті й руху. Художниці-учасниці виставки: Євгенія Коган, Тетяна Борис, Марися Прус, Влада Лобус, Олена Харахулах, Анна Придатко та Анастасія Григор’єва.

Коли: 2 листопада

Місце проведення: Музей української діаспори, вулиця Князів Острозьких, 40-Б

до 9 листопада – виставка монотипій Альберта-Еліезера Фельдмана «Образи Шолом-Алейхема».

Виставка «Легенди порцеляни»

У «Садибі на Кудрявці» триває виставка, «Порцелянові легенди» яка присвячена вишуканим витворам із порцеляни ХІХ – початку ХХ століття з музейної колекції, які вперше постають перед глядачем як самостійна експозиція. Вона відкриває чарівний світ «білого золота» – матеріалу тендітного, але водночас величного, у якому злилися гармонія краси, технічна майстерність і витончений смак минулих епох.

Порцеляна – це не лише побутовий предмет, а й дзеркало часу, що відображає культурні ідеали, суспільні уявлення та мистецькі прагнення свого сторіччя. У виставковому просторі поєднано європейську вишуканість і національні традиції українських майстрів.

Серед експонатів – легендарні вироби Мейсенської мануфактури, Севрської фабрики, зразки французької порцеляни, а також неповторні творіння Баранівської, Волокитинської та Києво-Межигірської фабрик, що становлять гордість українського мистецтва. Кожен експонат має свою історію – від алхімічних пошуків таємниці «білої глини», з яких постала європейська порцеляна, до творчих злетів українських майстрів, чиї вироби прикрашали найвибагливіші салони Європи. У цих речах – шлях від перших мануфактур до фабрик, що перетворили ремесло на високе мистецтво форми, блиску й світла.

Коли: до кінця року

Місце проведення: Музей «Садиба на Кудрявці», вул. Кудрявська, 9.

2 листопада – майстер-клас по ліпці з глини «Осінній листок».

Екскурсія «Життя Павла Тичини. Поет у пастці темряви»

Хочеться чогось цікавого на Геловін? Музей-квартира П.Г. Тичини пропонує нетипову і дійсно моторошну екскурсію. Чому Павло Тичина кидався на власного батька з сокирою? Від кого переховувався на Байковому кладовищі разом із Василем Елланом-Блакитним? Які жаскі таємниці приховує Маріїнський парк і свідком яких подій став молодий Тичина? Через що поет провів усе життя у постійній напрузі і до останнього нікому не довіряв?

Про все це ви зможете дізнатися на екскурсії «Життя Павла Тичини. Поет у пастці темряви».

Коли: 1 листопада, 15:00

Місце: ЛММК П.Г. Тичини, вул. Терещенківська, 5, кв. 1.

до 23 листопада – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 24 листопада – виставка «Мальована. Хатній розпис – продовження».

до 2 листопада – виставка «Невизначений простір» Дмитра Доценка;

до 9 листопада – виставка «Кров з молоком»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Виставка «Рефлексії буття»

З 17 жовтня в Національному музеї «Київська картинна галерея» розпочинає свою роботу виставка Анатолія Мельника «Рефлексії Буття». Мистецький проєкт народного художника України, академіка Національної академії мистецтв України Анатолія Мельника пропонує глядачам багаторівневий діалог між внутрішнім світом людини та зовнішніми викликами часу.

Експозиція, що поєднує психологічні портрети та декоративні пейзажі, досліджує досвід буття в контексті сучасності. Через експресивну мову кольору та форми художник звертається до тем пам’яті, втрат, відродження й пошуку гармонії.

Коли: жовтень-листопад

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

щосуботи об 11:00 – вулична екскурсія «13-17: історія Музею Ханенків»;

щонеділі о 14:00 – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ».

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих.

Екскурсії та події на замовлення:

Welcome to Starytskyi House – екскурсія англійською мовою;

«Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.

Ювілейна виставка «100 років Мрії про Музей»

Виставка «100 років Мрії про Музей» – це данина усім тим, хто самовіддано і творчо працював над створенням Музею, це можливість відрефлексувати історію діяльності Музею у ретроспективі, це спосіб зберегти нашу культурну спадщину у тривожному сьогоденні, адже не лише музейні експонати, але й наукова діяльність музейників заслуговує на вивчення та пошанування.

Відкриття Музею для відвідувачів у 1975 році було подією довгоочікуваною для України та українців, хоча сама ідея такого музею вже мала півстолітню історію. Експозиція виставки відображає виклики, які стояли перед українською культурною спільнотою впродовж останніх 100 років з часу народження ідеї створення Музею.

Коли: до 31 грудня 2025 року

Місце проведення: Музей книги і друкарства України, вул. Лаврська, 9.

1 листопада – виставка «Міські легенди Київської фортеці».

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром».

25 жовтня – 7 листопада – персональна виставка робіт художниці-аматорки Наталії Власенко «Магія води».

до 2 листопада – виставка творів Миколи Теліженка (презентація проєкту в межах виставки «Віртуальний музей Миколи Теліженка»);

до 30 листопада – виставковий проєкт «Мистецтво Казимира Малевича презентує виставку «Український тканий рушник» (у межах проєкту «Авангард. Витоки»).

до 1 листопада – фотовиставка Івана Лисюка;

протягом місяця – стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».

Театри

1 листопада – «Івасик-Телесик», фентезі за мотивами української народної казки;

2 листопада – «Троє поросят», віршована комедія.

1-2 листопада о 14:00 – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.».

2 листопада – вистава «Віддайте тіло».

Вистава «Дурко»

Вистава «Дурко» – це не класична вистава. Це неонуарна трагікомедія з детективною лінією, комікс-естетикою, італійським шармом та легким інтелектуально-філософським присмаком. Атмосфера вистави балансує між чорним гумором і трагічністю, даючи глядачеві змогу впізнати себе в абсурді та замислитись над важливим.

У виставі задіяні провідні актори театру: Максим Рягін, Антон Вахліовський, Ірина Ткаченко, Маргарита Цимбал, Костянтин Корецький, Володимир Цивінський, Леся Самаєва, Світлана Штанько та інші.

Коли: 2 листопада, 18:00

Місце проведення: Театр драми і комедії на Лівому березі, Броварський проспект, 25.

Вистава «Гуцулка Ксеня»

У Театрі українського фольклору «Берегиня» відбудеться вистава «Гуцулка Ксеня» за мотивами відомої оперети Я. Барнича. Етнічний українець приїжджає з самої Америки до Карпат, аби знайти собі наречену. Адже лише одруження з українською дівчиною відкриє йому шлях до спадку у мільйон доларів! Але що важливіше: справжні почуття чи багатство? У виставі задіяно майже чотири десятки професійних артистів, вокалісти, живий оркестр, балет та все розмаїття фольклору. На глядачів чекає справжня гуцульська магія, гумор, сучасні інтерпретації та атмосфера колоритного високогір’я.

Коли: 2 листопада, 18:00

Місце проведення: Театр «Берегиня», вул. І. Миколайчука 3Б.

Концерти

Ювілейний концерт Наталії Могилевської Version 5.0

1 та 2 листопада 2025 року у Палаці «Україна» відбудеться ювілейний концерт Наталії Могилевської Version 5.0. Назва концерту символізує як підсумок, так і початок нового етапу. В програмі виступу багато легендарних хітів співачки, на яких зростали українці.

Під час концерту прозвучать пісні Наталії Могилевської: «Місяць», «Відправила меседж», «Відірватись від землі», «Я танцювала», «Покохала».

Коли: 1 та 2 листопада, 17:00

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Концерт «Мелодії України»

2 листопада 2025 року у Київському будинку вчених НАН України відбудеться концерт «Мелодії України». У програмі вечора веселі, ліричні та запальні народні пісні у виконанні чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького.

Коли: 2 листопада, 15:00

Місце проведення: Київський Будинок вчених НАН України, вулиця Володимирська, 45А.

Стендапи

Стендап шоу на Halloween

Коміки розберуть Ваші страхи, переживання, питання. Влад Галицький, Максим Давиденко, Дмитро Тютюн, Катя Глініна разом із гумористичною складовою розкриють інтуїтивний погляд на ситуації через символи та образи карт Таро.

На вас чекатиме стендап простір «Світло» у коворкінгу @kooperativkyiv, де кожні вихідні відбуваються різні гумористичні події.

Коли: 1 листопада, 17:00

Місце проведення: Kooperativ, вул. Січових Стрільців, 23А.

Стендап на Подолі

Вечір стендап комедії на Подолі, за словами організаторів, обіцяє бути повним гумору, сміху та позитивних емоцій, бо на сцені будуть досвідчені коміки з різних міст України, а саме: Євгеній Мазурян, Діма Павловський, Ольга Кропива, Олеся Юхнович, Ністя Новікова. Вони підготували найкращі жарти, які точно здивують та залишать приємні спогади на довгий час.

Коли: 2 листопада, 19:30

Місце проведення: 3B Cafe, вул. Хорива, 23.