Що спричинило руйнування хмельницької багатоповерхівки: глава ОВА зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Що спричинило руйнування хмельницької багатоповерхівки: глава ОВА зробив заяву
Під завалами будинку було знайдено тіла двох загиблих
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За результатами огляду місця події слідів залишків вибухових пристроїв не виявлено

Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людей та руйнування житлового будинку у Хмельницькому. Трагедія забрала життя двох людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Як зазначив Тюрін, за інформацією правоохоронців за результатами огляду місця події слідів залишків вибухових пристроїв не виявлено. «В рамках кримінального провадження призначено низку спеціалізованих експертиз, зокрема пожежно-технічну з метою визначення місця та причин вибуху, можливого накопичення речовин, які спричинили вибух та чи був це вибух саме природного газу. Тривають слідчі дії, за результатами яких буде встановлено всі обставини», – написав він.

Також за інформацією Хмельницької міської ради 11 мешканців потребують тимчасового відселення. «Проте, на сьогодні звернулось за допомогою дві людини похилого віку, які поселені в кризовому центрі міста. Вони забезпечені харчуванням та медикаментами», – каже чиновник.

Нагадаємо, на вулиці Тернопільській у Хмельницькому, де 28 жовтня стався вибух, під завалами багатоповерхівки знайдено тіло жінки та чоловіка.

