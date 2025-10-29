Головна Київ Новини
У Києві на Подолі з’явилася нова мініскульптура «Сила слова»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві на Подолі з'явилася нова мініскульптура «Сила слова»
Скульптуру розмістили на фасаді видавництва «Смолоскип»
фото: shukai.com.ua

Сточений олівець – присвята всім, хто працює зі словом і формує українську культуру

На Подолі у Києві з’явилася нова мініскульптура «Сила слова» від проєкту «Шукай!». Про це йдеться на сайті ініціативи, інформує «Главком».

Це вже 51-ша скульптура проєкту. Сточений олівець – присвята всім, хто працює зі словом і формує українську культуру: поетам і письменникам, журналістам, сценаристам, видавцям.

Мініскульптура «Сила слова»
Мініскульптура «Сила слова»
фото: shukai.com.ua

«Головна ідея скульптури – пишіть, бо ваше слово має силу. Олівці, справжні й символічні, мають «сточуватися» – адже саме так формуються сенси», – йдеться в описі.

«Слово – це дуже потужна сила, і я ставлюся до неї з повагою та обережністю. Вислів «Kyiv not Kiev» став символом зміни культурної парадигми. А рядок з пісні «Як тебе не любити, Києве мій» вже пів століття допомагає людям висловити свої почуття до міста. Якщо хочеться – пишіть. Сточуйте свої метафоричні олівці, не бережіть їх», – розповіла Юлія Бевзенко, авторка проєкту «Шукай!».

«Прикмета скульптури – олівця торкнись – натхнення наберись», – додала авторка проєкту.

Скульптуру розмістили на фасаді видавництва «Смолоскип»
Скульптуру розмістили на фасаді видавництва «Смолоскип»
фото: shukai.com.ua

Скульптуру розмістили на фасаді видавництва «Смолоскип» – символічного місця для української культури за адресою вулиця Межигірська, 21. Це видавництво заснував у 1967 році в еміграції у США український діяч Осип Зінкевич. Відтоді «Смолоскип», ставши голосом боротьби за свободу слова й незалежність думки, зберігає і популяризує твори репресованих українських авторів, формує культурну та громадянську ідентичність українців у XX–XXI століттях.

Нова мініскульптура з'явилася на вулиці Межигірській, 21
Нова мініскульптура з'явилася на вулиці Межигірській, 21
фото: shukai.com.ua

«Будинок «Смолоскипа» збирає у своїх стінах найдобірніших молодих письменників і письменниць. Тут присуджують лавреатство найдавнішого в незалежній Україні молодіжного літературного конкурсу, відбуваються літературні дебюти, звучать голоси вже визнаних авторів. Це буквально найбільш творча локація Подолу. А з появою Litosvita концентрація талантів тут лише зросла», – зазначив директор видавництва «Смолоскип» Ростислав Семків.

Меценаткою скульптури стала Марія Придьма та її школа творчого та професійного письма Litosvita.

Нагадаємо, 50-ту, ювілейну мініскульптуру культурно-історичного проєкту «Шукай!» було присвячено українським енергетикам. Композиція «Люди-опори» встановлена на вулиці Богдана Хмельницького, 17/52, на фасаді бізнес-центру «Леонардо». На скульптурі зображено три фігури різних розмірів, позаду яких нібито розміщено будинки з вікнами. Скульптура інтерактивна, якщо натиснути на кнопку, яка знаходиться на скульптурі, то вікна позаду цих трьох постатей будуть світитися.

