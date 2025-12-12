Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 грудня

Виставку Ukraine WOW продовжено на зимовий сезон, до кінця шкільних канікул – 11 січня 2026 року

Ці вихідні у столиці обіцяють бути насиченими подіями Зокрема, у Музеї Києва триває виставка «Різдвяний політ «Щедрика», а в Музеї декоративного мистецтва відбудеться різдвяний ярмарок. На театральній сцені чекають вистави: від вистави за Винниченком «Момент» у Молодому театрі до музичної подорожі «Снігова Королева» у Театрі ляльок. Не пропустіть концерт Max Barskih та вечір гумору від «Підпільного Стендапу». А щоб зробити світ добрішим, завітайте на фестиваль адопції звірят AdoptMe Days на ВДНГ.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити та розважитися 13-14 грудня.

Музеї

13 грудня – різдвяний концерт у виконанні хору студентів Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

13 грудня – музейне заняття з геральдики «Візуальний код району»;

13 грудня – лекція «Традиційне народне вбрання Київщини кін. ХІХ – сер. ХХ ст.». Лекторка – Олександра Сторчай, дослідниця народного одягу, старша наукова співробітниця»;

14 грудня – майстер-клас із колажу «Календар 2026»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Різдвяний політ «Щедрика»;

до 24 січня 2026 року – виставка «Київський оберіг»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «Київ через об’єктив»;

упродовж грудня – «Мій оберіг з війни/дому» – збір персональних історій у соцмережах музею; віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»; віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»; віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Різдвяний політ «Щедрика»

Напередодні різдвяно-новорічних свят Музей історії міста Києва спільно з Інститутом Леонтовича представили виставковий проєкт «Різдвяний політ Щедрика» – простір, де історія, мистецтво та культурна памʼять зливаються в одну цілісну різдвяну оповідь.

Експозиція виставки побудована як подорож у шести тематичних просторах – починаючи від дохристиянського «Голосу Сонця», переходячи до символічної «Печери Різдва», далі розгортається у залах, що відтворюють київське мистецьке середовище й історико-політичний контекст початку ХХ століття, і завершується сюжетами про гастролі капели Олександра Кошиця та формування світової історії Carol of the Bells.

Особливу атмосферу виставки створюють декоративні просторові рішення: кінетична композиція з пташками та стародавніми дзвіночками, художня реконструкція хати Миколи Леонтовича, велика ялинка-книга, рояль ХІХ століття із копією нотного зошита композитора, унікальні музичні інструменти XIX–XX століть, колекція народного іконопису.

У кожній залі також представлені колекційні ялинкові прикраси з приватної колекції Марини Лук’янової, а ще – архівні документи, листи, фотографії, афіші, нотники та співаники, пов’язані з історією «Щедрика» та діяльністю Української Республіканської Капели. Для маленьких відвідувачів передбачена окрема зона майстеркласів.

Коли: до 18 січня, середа-неділя 12:00-19:00, каса працює до 18:30

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 3 поверх.

до 30 грудня – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9». Екскурсія з кінопереглядом виставкою щодня від середи до неділі о 14:00;

14 грудня, 11:00 Бран-баран-буц: «Колядки у Грушевських». Різдвяний майстер-клас. Авторський проєкт Ярослави Левчук.

13 грудня – кураторські екскурсії виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від мистецтвознавиці Ганни Лексіної;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

до 1 лютого 2026 року – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження митця.

до 31 грудня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони».

Виставка «Зустрінемось біля метро»

Виставка «Зустрінемось біля метро» продовжується до 4 січня. Ця тепла історія відгукнулася киянам всіх поколінь – від маленьких фанатів метро до людей з когорти шістдесятників. «Зустрінемось біля метро» – камерний виставковий проєкт у Музеї шістдесятництва до 65-річчя «Київського метрополітену». Тут в одному просторі перетинаються історія перших років роботи метро та спільнота інтелігенції, що ввійшла в підручники як шістдесятники.

Такий історичний збіг – коли все місто гомоніло про запуск підземки, у Києві зароджувався потужний рух, що відкривав для себе Україну, пишався нею, зрештою – багато хто віддав за неї здоров’я в таборах і навіть життя. Кількома цікавими прикладами виставка покаже, як діяльність підземки лишила слід і в житті та творчості талановитих людей з гурту шістдесятників.

Коли: до 4 січня 2026 року

Місце проведення: Музей шістдесятництва, вул. Олеся Гончара, 33.

10 грудня – 18 січня 2026 року – виставка новорічних листівок «Зі святом! Пишіть частіше»;

13 грудня – «Новорічна листівка»: квест виставкою «Зі святом! Пишіть частіше» і майстер-клас із виготовлення новорічної листівки;

14 грудня – літературно-мистецький вечір «Мереживо зимових свят»;

14 грудня – музейне заняття «Знайомство з археологією. Стародавній Єгипет»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки».

13 грудня – лекція «Ханука в образотворчому мистецтві». Лектор – завідувачка філії «Музей Шолом-Алейхема» Ірина Климова.

Виставка «Єврейські мотиви Ігоря Губського»

26 листопада в Музеї Шолом-Алейхема відкрилася виставка живопису «Єврейські мотиви», присвячена творчості Ігоря Івановича Губського (1954–2022) – одного з найпомітніших українських художників другої половини XX століття. Це перша масштабна презентація робіт митця, зосереджена на його інтерпретації єврейської тематики.

Ігор Губський відомий як майстер сюжетного та психологічного портрета. Його роботи впізнають за виразною манерою письма, точністю спостереження та здатністю передавати характер людини без зайвих деталей. За вміння вловлювати складну природу людських емоцій його називали «українським Веласкесом».

Народився митець у Кадіївці на Луганщині, закінчив Ворошиловградське художнє училище з відзнакою, навчався у Київському художньому інституті в майстерні В. Пузиркова, а згодом – у творчих майстернях професора С. Григор’єва. Виставлявся на республіканських, всесоюзних та міжнародних проєктах, був членом Спілки художників СРСР, а його роботи продавалися на аукціонах Christie’s та Phillips.

До експозиції увійдуть роботи різних років, серед яких – одні з найвідоміших полотен митця: «Арлекін», «Ранок» (2007), «Море», «Діалог» (2001), «Казки Шахерезади» (1997), «Наречена» (1998), «Супрематизм. Український» (2002), «Хана Шляповна. Львівська площа» (1995), «Батюшка і юнак» (2002), «Солдатські вдови» (1986), «Люди та манекени» (1987), «Зона» (1991), «Пейзаж» (1991).

Роботи Ігоря Губського зберігаються в Національному художньому музеї України, Державній Третьяковській галереї, музеях Швеції, Сум, Горлівки, Луганська, а також у приватних колекціях в Україні, Великій Британії, Ізраїлі, Канаді, США, Швеції.

Коли: до 26 грудня

Місце проведення: Музей Шолом-Алейхема, вул. Велика Васильківська, 5.

13 грудня – лекція Марини Лук’янової «Історія ялинкової прикраси»;

13 грудня – кураторська екскурсія Марини Лук’янової виставкою «Ялинкові прикраси. Від давнини до сьогодення»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Легенди порцеляни»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Ялинкові іграшки. Від давнини до сьогодення» з приватної колекції Марини Лук’янової.

Майстерклас із виготовлення різдвяного дідуха

Музей «Садиба на Кудрявці»: запрошує на майстерклас із виготовлення різдвяного дідуха разом із майстринею Іриною Контар. Дідух – традиційна українська прикраса й оберіг на Різдво та новорічні свята.

Учасники майстеркласу створюватимуть дідух із ячменю, пшениці, вівса, льону та різнотрав’я. Під час майстеркласу можна буде дізнатися про символіку дідуха та створити різдвяний оберіг власноруч.

Коли: 13 грудня, 17:00

Місце проведення: Музей «Садиба на Кудрявці», вул. Кудрявська, 9.

Реєстрація за телефоном: 097 336 82 72. Усі матеріали включено, кількість місць обмежена.

до 15 січня 2026 року – виставки «Авангард. АРМУ. Історія» та «Авангард. Культур-ліга». У межах фестивалю «100 років Асоціації революційного мистецтва України».

13, 14 грудня – різдвяний ярмарок-2025;

до 31 грудня – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;

до 4 січня 2026 року – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 4 січня 2026 року – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур із колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур». До 125-річчя від дня народження;

до 4 січня 2026 року – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис із колекції НМДМУ. До 125-річчя від дня народження;

до 11 січня 2026 року – святкові майстер-класи до новорічно-різдвяних свят для школярів (за замовленням);

до 15 січня 2026 року – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю Avant-Garde Kyiv Fest 2025;

до 18 січня 2026 року – виставка Петра Бойка. Живопис;

до 1 лютого 2026 року – «0,5 навпіл». Леонід Нагірняк. Кераміка. Із нагоди 50-річного ювілею.

Виставка «0,5 навпіл»

В музеї триває цікава виставка «0,5 | навпіл» київського художника-кераміста, викладача Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука Леоніда Нагірняка, відкрита на честь 50-річного ювілею митця.

Виставкова експозиція – це своєрідний звіт художника, яка презентує роботи різного періоду його творчості та переконливо демонструє його прагнення вивести кераміку за межі утилітарного, утвердивши її як повноцінну складову сучасного мистецтва.

Леонід Нагірняк народився в с. Ломачинці Сокирянського р-ну Чернівецької обл. у творчій родині бессарабських інтелігентів. Митець закінчив Київський художньо-промисловий технікум (1999, майстерня Михайла Дмитровича Головка), а згодом Київську державну академію декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (2005). У своїй освітній практиці він послідовно формує у студентів не лише професійні навички, а й гідність, повагу до культурної спадщини та усвідомлення ролі мистецтва в утвердженні національної ідентичності.

Леонід Нагірняк – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (2003), Національної спілки художників України (2021), заслужений майстер народної творчості України (2007).

Коли: до 1 лютого 2026 року

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9.

13 грудня – майстер-клас із колажу для дітей від 6 років «Створи свою дивовижну істоту»;

до 17 грудня – виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж»;

до 25 січня 2026 року – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації».

Виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж»

У Національному музеї «Київська картинна галерея» триває виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж» до третьої річниці визволення Херсона. Це перша в Україні персональна виставка видатного українського художника Михайла Андрієнко-Нечитайла.

Михайло Андрієнко-Нечитайло (1894 – 1982) вважав своїм рідним містом Херсон і завжди підкреслював свою українську ідентичність, але більшу частину життя мешкав у Франції. Художник належав до Паризької школи (École de Paris) та залишив помітний слід у європейському мистецтві ХХ століття. У його роботах поєдналися європейська витонченість і глибина південноукраїнського світла.

Роботи Андрієнка-Нечитайла зберігаються у провідних світових музеях, серед яких Centre Pompidou (Париж), Ukrainian Institute of Modern Art (Чикаго), а також у приватних колекціях Франції, Великої Британії, Італії, США та України.

Коли: до 17 грудня 2025 року

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

13 грудня – екскурсія виставкою «Африка: директ»;

13 грудня – лекція Мрідули Гош про Нельсона Манделу. У межах виставки «Африка: директ»;

14 грудня – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;

14 грудня – концерт виконавців Almia Music;

до 11 січня 2026 року – виставка «Африка: директ» – з середи до неділі;

щовихідних – екскурсія Музеєм Ханенків.

13 грудня – «Лисенки (неофіційні)»;

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;

до 19 січня 2026 року – «Крим. Деколонізація». Мистецький проєкт кримсько-татарських митців;

до 19 січня 2026 року – «Різдвяний шелест херувимів». Виставка Марії Кристопчук;

екскурсії та події на замовлення: Welcome to Starytskyi House – екскурсія англійською мовою; «Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.

14 грудня – різдвяний концерт від Алли Кучерук;

13 грудня о 10:00 – всеукраїнський конкурс творчої молоді «Талановиті діти»;

продовження експонування виставок: «100 років Мрії про Музей»; «Митець національного сумління й бунту»; виставки-відзначення до Дня пам’яті жертв голодоморів; «Дух Шевченка нас гартує»; «Пилип Орлик – шлях гетьмана».

13 грудня – захід для Захисників і Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» для покращення результатів соціальної та психологічної реабілітації шляхом залучення їх до культурно-освітнього музейного простору (спільно з БФ «Братство добрих сердець»);

14 грудня – до свята Різдва театралізована лекція в межах проєкту «Подорожуємо історією» (спільно з Бюро театралізованих екскурсій);

до 22 грудня – до Дня Збройних Сил України фотопроєкт «Одне фото – одне життя»;

до 28 грудня – до Міжнародного дня волонтерів виставка «Волонтери – надійний тил».

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

13 грудня – «Королева детективів»;

14 грудня – «Храм краси».

13 грудня – концерт до ювілею бандуриста і диригента А. Бобиря;

13 грудня – презентація виставки артпроєкту «Мозаїка спадщини України»;

14-25 грудня – фінальна колективна художня виставка артпроєкту «Мозаїка спадщини України» спільно з мистецькою агенцією Art Fine Nation;

14 грудня – «Актори трагічної долі». Презентація книги В.Галатенка, присвяченої акторам театру Л. Курбаса Йоні та Лазару Шевченкам;

до 5 січня 2026 року – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А.Петрицького, В.Мелера, О.Хвостенка-Хвостова.

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна. На платформі Google Arts&Culture;

до 10 червня 2026 року – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж грудня – проведення майстер-класів: плетіння дідухів, зірок і різдвяних павуків із соломи, розпис різдвяних пряників «панянок», виготовлення та розпис різдвяних зірок, малювання хатньої ікони на склі, сукання різдвяної свічки з воску, виготовлення вибійчаних різдвяних скатерок.

до 14 грудня – персональна виставка живопису Ірини Бобрової.

13 грудня – літературна вітальня Олени Смовженко: «Вечір романсів»;

14-23 грудня – виставка Тетяни Артюшенко;

до 11 грудня – виставка Алли Барандич;

до 29 грудня – святкова майстерня.

13 грудня – «Мороз малює на вікні». Презентація виставки петриківського розпису художниці і педагога Ганни Шостак;

13 грудня – «Морозні візерунки». Вчимося малювати і не тільки. Арттерапія для людей з інвалідністю;

13 грудня – «Влесовиця». Презентація поетичної збірки Лесі Оленівської;

14 грудня – «Неопалима купина». Новорічний концерт вихованців школи ім. М. Лисенка.

13, 14 грудня – лекція «Різдвяні чаювання. Як це було у Києві»;

до 31 грудня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп.

13-31 грудня – всеукраїнська благодійна мистецька виставка «Арт – тил»;

13 грудня – тематична екскурсія М. Павлишин «Життя і діяльність гетьмана Павла Скоропадського в еміграції»;

до 22 грудня – всеукраїнська мистецька виставка «Золота спадщина. Калейдоскоп зимових свят»;

до 31 грудня – стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».

Оглядові та тематичні екскурсії на запит.

Театри

Вистава «Білка, яка прожила 100 років»

Театр «Золоті Ворота» представляє незвичайну виставу «Білка, яка прожила 100 років» за твором Олега Михайлова. Ідея поставити спектакль про Білку, яка прожила ціле століття, прийшла режисеру театру Стасові Жиркову під час прогулянки в Маріїнському парку. Там, годуючи білок, він і вирішив, що настав час глядачеві почути неймовірну історію однієї маленької білки… А оповідачкою на сцені буде акторка Віталіна Біблів.

Головній героїні вистави дуже подобається спостерігати за білками у стокгольмському парку «Скансен». Вони дуже милі, та мають один недолік – облізлі хвости. Чому? – Бо недоїдають. Так, їх, звісно, підгодовують туристи, але білки – такі забудькуваті: ховають горіхи і потім не пам’ятають, куди. Натомість у нашої героїні усе в порядку із пам’яттю. Протягом цілого сторіччя вона вчилася любити і відпускати, приймати оточуючих та саму себе. Дехто навіть не помічав її існування. Та хіба ж може бути неважливим чиєсь життя? – Приходьте і отримайте особливі враження від неймовірної вистави.

Коли: 13 грудня, 18:00

Місце проведення: Київський академічний театр «Золоті ворота», вул. Шовковична, 7А.

13 грудня – вистава «Красуня і чудовисько»;

13 грудня – вистава «Момент»;

13 грудня – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?»;

14 грудня – авторська екскурсія Оксани Пурик «За лаштунками Молодого»;

14 грудня – вистава «Синій автомобіль»;

14 грудня – вистава «Праматері степів».

Вистава «Момент»

Вистава за оповіданнями Володимира Винниченка «Момент», «На той бік».

Щастя – це момент. Вони зустрілися у ті непрості часи, коли їхнє життя могло обірватися кожної хвилини. І тоді їх захопив вихор кохання. Довірливий погляд, гарячий подих, невловимий аромат, що кружляє в повітрі. Умови, місце зустрічі, соціальний статус – все це марнота: є лише відчуття та емоції.

А далі… Далі вирішувати саме їм – залишиться між ними кохання назавжди чи триватиме лише мить.

Коли: 13 грудня, 18:00

Місце проведення: Київський національний академічний Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Головна сцена

13 грудня – прем’єра «Снігова Королева», музична подорож;

14 грудня – «Новорічний гармидер», концертно-ігрове шоу.

Дитячий простір

13 грудня – «Зимові пригоди Крукоруків», ігрове шоу.

13 грудня – «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

13, 14 грудня – «Жінки Моцарта»;

14 грудня – «Одеса. Шалене кохання».

11 грудня – концерт за участю учнів і студентів Київської муніципальної академії танцю імені С. Лифаря;

13 грудня – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Балетна абетка»;

14 грудня – балет на дві дії «Білосніжка та семеро гномів»;

14 грудня – концертна програма спільно з Національним будинком музики «Тільки Бетховен»;

14 грудня – концертна програма спільно з Національним будинком музики ManSound. Різдво a capella.

13, 14 грудня – «Арлекіно», комедія масок, дипломна вистава студентів академії кіно та нових медіа.

13 та 14 грудня – вистава «Чикаго».

13 грудня – «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;

13 грудня – «Дзвінок з минулого». Комедія;

14 грудня – «Котигорошко». Казка;

14 грудня – «Дім». Колективне сновидіння.

14 грудня – «Альбатроси». Смішні та красиві історії про кохання і космос.

Вистава «Альбатроси

Комедійна вистава «Альбатроси» створена за п’єсою Фредеріка Строппеля «З життя корисних копалин». Думаєте, що життя після 60-ти нудне і нецікаве? А після 70-ти це взагалі не життя? А у 80 життя вже просто немає? Як би не так! У 60 все тільки починається і чим далі, тим цікавіше! Принаймні, у цьому переконують п’ять неймовірних історій героїв вистави «Альбатроси». От лишень декілька сюжетів... Прибігає ваша дружина додому, вимагає гроші на таксі, хоча мала б приїхати на власному авто, а потім каже, що подарувала усе ваше майно якомусь вкрай симпатичному молодому чоловіку...

Чи ви самі повертаєтесь з похорон друга разом з дружиною і тут дізнаєтесь, що і друг не друг, і дружина не кохана. Принаймні не тільки ваша. Або ж може таки кохана...

Отже ці герої попри свій вік, встигають закохуватись, втрачати і знаходити знову. А ще – ревнувати, ревнувати, ревнувати... І головне – жити на повну. Так, ніби кожен день як останній. Так, ніби все це триватиме вічно. Переконані, у них є чому повчитися, і тим, кому за 20 і тим, кому до 40 років. Адже хайп можна зловити не тільки в інтернеті, а щастя знайти зовсім не в останній моделі смартфона...

Коли: 14 грудня, 18:00

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Бібліотеки

14-20 грудня – ілюстрована виставка матеріалів до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 14 грудня «Є в пам’яті і біль, і подяка»;

до 15 грудня – книжкова виставка «Права людини: голос кожного»;

до 15 грудня – виставка матеріалів і репродукцій картин «Наївний живопис: відображення української душі» 125 років від дня народження Катерини Білокур;

до 31 грудня – книжкова виставка «Новорічні традиції: магія святкування в українській культурі».

13-14 грудня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

13-14 грудня – виставка живопису та графіки Лариси Пуханової і Вадима Жуковського «Життя тварин»; виставка ілюстрацій Лариси Пуханової «Казка forewer» до книжки української письменниці Олени Чуйкової «Казка про зоопарк».

14 грудня – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

14 грудня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

Постійно діючі виставки

етнографічний простір вишивки та побуту;

киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д.М.Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

13-14 грудня – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;

14 грудня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом).

13-14 грудня – «Закон обов’язковий для всіх» – до Всеукраїнського тижня права. Книжкова полиця та тиждень інформації;

13-14 грудня – граємо і вчимося «Scrabble, Alias, Monopoly: настільні ігри для дітей і дорослих» (до Міжнародного дня ігор);

14 грудня – книжкова виставка «Приборкувачі вогню» (до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС);

до 15 грудня – «Можливості – обмежені, здібності – безмежні», до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Благодійна виставка, бесіда;

до 31 грудня – книжкова виставка «Різдво в світовому мистецтві». Книжково-ілюстративна виставка;

щосуботи – English Speaking Club.

Концерти

Концерт Max Barskih

13 грудня у Палаці Спорту відбудеться концерт Max Barskih. Відпрацювавши європейський тур, співак повертається додому з сольним концертом.

Коли: 13 грудня, 18:00

Місце проведення: Палац Спорту, Спортивна площа, 1.

Новорічна пісенна садиба 2025

Святковий настрій, улюблені пісні та зустріч із зірками української сцени – все це чекає на вас на грандіозному концерті «Новорічна пісенна Садиба». Цей музичний вечір об’єднає на одній сцені десятки відомих виконавців, гуртів і ансамблів, щоб подарувати глядачам атмосферу справжнього новорічного дива.

У програмі: Євген Рибчинський, Павло Зібров, Ауріка Ротару, Катерина Бужинська, Оксана Пекун, Наталія Шелепницька, Михайло Грицкан, Тетяна Піскарьова, Петро Чорний, Наталія Валевська, Ніна Мирвода, Олексій Похвала, Дмитро Хома, Андрій Кравченко, Амадор Лопес, Христина Охітва, Сергій Мироненко, Андрій Князь, Залізко, Олег Чигер, Віталій Лобач, Олексій Буднік, Лєна d’Ark, Діма Нікітін, Оксана Кулик, Оля Зеленська, Іван Нікітюк, Ілона Савицька. Гурти: «Гетьман», «Фристайл», «Діти Фристайла», «ANNA-MARIA» та дуети: Людмила Милашевич та Ігор Милевський, «MIF», а також ансамблі: «Циганські наспіви», хореографічний ансамбль «Мрія».

Коли: 14 грудня, 16:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

Підпільний Стендап

Вечір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу» – це відмінна можливість посміятись і підтримати стан своєї менталки. Underground Standup Club – легендарне місце, де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно.

Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

У цей вечір виступатимуть:

Антон Тимошенко. Перший комік який зібрав Палац Україна. Політолог за освітою. Заради нього в Україну приїжджав Девід Леттерман. Веде подкаст із Сергієм Притулою.

Юра Коломієць. Комфортний комік із великим досвідом, амбасадор гедонізму та продюсер ваших улюблених YouTube-шоу.

Лана Чубаха. (Іноді) музична комікеса, самопроголошена інфлюенсерка, тіктокериня. Двічі переможниця «Розсміши коміка».

Катерина Дубініна.

Коли: 13 грудня, 19:00

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Шоу Розгони від бродячого стендапу

Розгони – імпровізаційний формат де коміки розповідають історії, ідеї для жартів і разом доводять їх до готових комедійних монологів. Це комедійний івент з домашньою ламповою атмосферою який вам точно сподобається!

Коміки: Богдан Вахнич, Євген Лещенко, Даша Білоцерковець, Пірог Ярослав, Кирило Залата.

Коли: 14 грудня, 16:00

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Виставка Ukraine WOW

Виставку Ukraine WOW продовжено на зимовий сезон, до кінця шкільних канікул – 11 січня 2026 року. Деякі зони будуть оновлені: Тунель кохання стане зимовим, а ставок замерзне. А ще з’являться нові експонати, від яких перехоплює подих.

Виставка складається з п’ятьох тематичних блоків: «Земля», «Правителі/Воїни», «Мислителі», «Митці», «Незалежність». Тут розмістилися понад сто експонатів і десятки інтерактивних зон:

шабля Івана Мазепи, меч часів Київської Русі, козацькі чаші та гетьманська булава;

оригінальні стародруки зі згадками України – від Боплана (1651) до Маршалла (1772);

потяг злуки, в якому був підписаний акт злуки між ЗУНР та УНР;

копії золотої пекторалі та Пересопницького Євангелія;

репліка 20-метрової козацької чайки;

великі українські вау часів незалежності України, зокрема «Золотий м’яч» Андрія Шевченка, статуетки «Євробачення», які для України виграли Руслана, Джамала та гурт Kalush Orchestra, Пулітцерівська премія та премія BAFTA за фільм «Камінь, папір, ножиці», в якому зіграв Олександр Рудинський, сукня FROLOV для Сабріни Карпентер та капелюх Руслана Багінського для Мадонни;

VR-досвіди, завдяки яким можна політати над Карпатами, Бакотою, рожевими озерами Сивашу, перенестись на сцену нового мюзиклу «Ребелія» творчого об’єднання МУР;

відтворена хата Поліни Райко та семиметрова декорація з вистави «Конотопська відьма».

Коли: до 11 січня

Місце проведення: Київський центральний залізничний вокзал, виставковий простір на 14-й колії, Вокзальна площа, 1.

Різдвяний фестиваль адопції звірят AdoptMe Days

13-14 грудня у 10-му павільйоні ВДНГ пройде 19-й фестиваль адопції звірят AdoptMe Days – останній цього року й найдобріший перед святами.

Цих вихідних 10-й павільйон ВДНГ прийматиме понад 40 притулків, мініпритулків, волонтерів та зоозахисних організацій. Відвідувачі зможуть познайомитися зі звірятами, проконсультуватися з представниками притулків та ветлікарем і, за бажання, оформити адопцію одразу на місці.

Організатори нагадують: тварини – не іграшки й не подарунок під ялинку. Водночас саме люди можуть подарувати тваринам дім. Ті, хто поки не готовий до адопції, можуть стати Таємним Сантою для звірят з притулків: зробити донат у спільний збір, який розіграють наприкінці фестивалю між притулками-учасниками.

Коли: 13-14 грудня, з 13:00 до 19:00

Де: 10-й павільйон ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1.