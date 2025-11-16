Скандал з Міндічем: зірки розпочали бойкот концерту «Кварталу»

Артисти оголосили про свою відмову у соціальних мережах

Через корупційний скандал із Міндічем низка артистів оголосила про скасування виступів на концерті «Кварталу 95»

Новорічний концерт студії «Квартал 95», запланований на 6–7 грудня, зіткнувся з бойкотом з боку кількох зірок після того, як співвласник студії Тимур Міндіч став фігурантом гучного корупційного скандалу, пов'язаного з «Енергоатомом». Від участі у заході публічно відмовилися співачка KOLA, хор «Гомін» та співачка Надя Дорофєєва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви артистів.

Артисти оголосили про свою відмову у соціальних мережах:

Kola: «Увага! Мого виступу на Вечірньому Кварталі 6–7 грудня не буде! Добраніч», – написала співачка в Instagram.

скріншот

Хор «Гомін»: «Вітаємо, друзі! Хор «Гомін» не братиме участь у концерті «Квартал 95!», – йдеться у повідомленні колективу.

скрнішот

DodoFamily (представники Дорофєєвої): «Хочемо повідомити вас, що запланований виступ Наді на «Кварталі» 6.12 у Києві скасовано».

Наразі інші заявлені раніше зірки, такі як MONATIK, «Антитіла», Позитив, Ірина Білик, «Древо» та «KAZKA», публічно не коментували свою участь у проєкті.

Позиція «Кварталу 95»

Студія «Квартал 95» виступила із заявою, підтвердивши, що концерти 6–7 грудня відбудуться, але без участі запрошених артистів. Колектив дистанціювався від скандалу, пов'язаного з їхніми акціонерами.

«Ми хочемо звернутися до всіх прямо. «Квартал 95» – це не просто проєкт. Це команда, яка понад 20 років створює гумор... Ми не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції. Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів. Те, що відбувається зараз, – це не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості», – йдеться у заяві.

скріншот

Студія запевнила, що «Квартал 95» був, є і буде» та закликала глядачів прийти на концерти, щоб почути їхню позицію «мовою творчості та чесного гумору».

Про скандал із Тимуром Міндічем

За даними слідства, співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, якому юридично належать 50% компанії, фігурує в розслідуванні Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо організації корупційної схеми у державному підприємстві «Енергоатом». За версією детективів, підрядники мали сплачувати «відкати» за можливість працювати з держпідприємством.

Повідомляється, що 10 листопада 2025 року правоохоронці провели обшуки у Міндіча, проте він залишив Україну напередодні. У межах операції «Мідас» було оприлюднено аудіозаписи, на яких підозрювані, включаючи особу під кодовим ім’ям Карлсон (яке приписують Міндічу), обговорювали схеми відмивання коштів.

Як відомо, керівник Національного палацу мистецтв «Україна» Сергій Перман публічно відповів на хвилю критики та «хейту», спрямовану на студію «Квартал 95» напередодні їхніх концертів, запланованих на 6–7 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Пермана.

У своєму зверненні Сергій Перман став на захист артистів та підкреслив їхню волонтерську діяльність і благодійні концерти в умовах повномасштабної війни.