Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 вересня

У будинку-музеї Марії Заньковецької проходить персональна виставка «Під зорями й соняшниками» художниці Лори Манукової

У ці вихідні, 13-14 вересня, Київ запрошує на різноманітні культурні події, що задовольнять найвибагливіші смаки. Від виставок, присвячених історії та мистецтву, до прем'єр у столичних театрах, від класичних концертів до стендап-виступів – культурна афіша міста наповнена яскравими заходами, що допоможуть відволіктися та провести час з користю. Зокрема, киян та гостей міста чекає виставка квіткових інсталяцій на Співочому полі, театральна прем'єра Skapelse у Театрі «Колесо», виставка «Погляд крізь війну» від командира Грузинського легіону, а також відкриття ювілейного 65-го сезону у Національному цирку України.

Музеї

до 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».

13 вересня – прогулянка садибою «Та тут же жив Грушевський!», початок о 14:00

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років».

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Авторська екскурсія «Українки»

«Українки» – це проєкт-присвята світовому українському жіноцтву, що зберігає зв’язок із батьківщиною, здійснює вагомий внесок у боротьбу за її незалежність та збереження й популяризацію української культурної спадщини. Експозиція знайомить зі сторічним життєписом Союзу Українок Америки (СУА), представляючи рідкісні архівні світлини та друковані матеріали організації, а також вперше презентує широкому загалу колекцію мистецьких творів українсько-американських художниць, нещодавно переданих в дар Музею української діаспори за сприяння СУА. Серед імен – шістнадцять українсько-американських мисткинь різних поколінь:

Саме про творчість цих закордонних українок, а також про заснування та діяльність однієї з найстаріших українських діаспорних організацій США – Союз Українок Америки, йтиметься на екскурсіях.

Коли: 14 вересня, 15:00 (попередня реєстрація за посиланням)

Місце проведення: вул. Князів Острозьких, 40Б (М Арсенальна чи М Печерська)

Виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

Персональна виставка акварелей Сергія Свідерського «Кримські мандри»

За роки перебування у Криму (загальний час із невеликими перервами близько 7,5 років) Сергій Свідерський мав можливість залишити на згадку улюблені місця кримської землі в акварелях. Більшість акварелей – Південнобережжя Криму та околиці Старого Криму. У олівцевих малюнках – саманні будиночки-мазанки в Старому Криму, Ай-Петринская Яйла, невелика кількість акварелей західного узбережжя Криму.

Коли: до 21 вересня

Місце проведення: Музей Шолом-Алейхема – вул. Велика Васильківська, 5 («Арена Сіті»).

Виставка Мамуки Мамулашвілі «Погляд крізь війну»

Унікальна виставка, на якій представлені художні роботи командира Грузинського легіону Мамуки Мамуашвілі, відкрилася у Музеї-майстерні І. П. Кавалерідзе. У рамках експозиції також представлена фоторозповідь про історію створення Грузинського легіону – військового формування, створеного у 2014 році з офіційною метою «протистояти російській агресії». Ця подія поєднує силу мистецтва й емоції, народжені війною. Картини – це своєрідна терапія для митця, а фотографії – жива історія формування бойового духу, наголошують організатори.

Коли: виставка триватиме до 14 вересня

Місце проведення: Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві, вул. Андріївський узвіз, 21.

до 21 вересня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ;

до 12 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ.

13 вересня, 14:00 – на подвір’ї музею відбудеться квест «Козацька булава: загублений скарб» в межах виставки «Від Богдана до Івана».

Тематична екскурсія «Іван Мазепа – великий гетьман України»

У вересні музей гетьманства вшановує пам'ять одного з гетьманів, що для нас є символом боротьби за незалежність українських земель – гетьмана Івана Степановича Мазепи. Музей запрошує всіх охочих на тематичну екскурсію «Іван Мазепа – великий гетьман України»,

Коли 13 вересня, 12:00

Місце проведення: Музей гетьманства, Спаська, 16б.

до 25 вересня – 25-а персональна виставка живопису Данила Ноздрі «Під звуки музики Чюрльоніса. На хмаринці бажань».

персональна художня виставка «Під зорями й соняшниками» української художниці Лори Манукової.

до 10 травня 2025 року – віртуальна ЗD виставка «Іван Гончар. Збирач».

Виставка «Генеалогія ідентичності. Відбитки й артефакти»

Виставка Анатолія та Богдана Поліщуків «Генеалогія ідентичності. Відбитки й артефакти», яка відкрилася у Музеї книги і друкарства України 22 серпня, триватиме до 28 вересня 2025 року.

Художник і куратор мистецьких проєктів Богдан Поліщук, досліджуючи власну ідентичність, звертається до життя й творчості свого батька Анатолія Поліщука – художника сакрального монументального, декоративного мистецтва, який прожив 64 роки, розробив та втілив чимало проєктів іконостасів, оздобив художнім ручним різьбленням більшість храмів Миколаєва й Миколаївської області, розвиваючи й утверджуючи на півдні нашої країни український стиль і традицію. На виставці поряд із мистецькими творами обох художників свої історії будуть розповідати інші артефакти творчого й життєвого шляху батька й сина. Реалізація цього проєкту стане чудовою антитезою російській культурній пропаганді про приналежність півдня України «русскому миру».

Коли: виставка триватиме до 28 вересня

Місце проведення: вул. Лаврська, 9, корпус 9, на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

до 15 вересня – фотовиставка «Моя Батьківщина – вільна Україна» (спільно з КО НСФУ);

до 15 вересня – тематична виставка «Символ волі та незламності» (фонди музею).

до 26 жовтня – виставка «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – виставка «Сім – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків».

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

13 вересня – вистава «Вовк та семеро козенят»;

13 вересня – вистава «Про велику мрію»;

14 вересня – вистава «Солом`яний бичок».

13 вересня – вистава «У Києві, на Подолі, або «Гдє ві сохнітє бєльйо»;

13 вересня – вистава Skapelse («Створення»). Прем'єра;

14 вересня – вистава Skapelse («Створення»).

Вистава Skapelse («Створення»)

Відомий музикант зі Швеції Еліас Файнгерш (Teater KEF) і заслужена артистка України Марія Грунічева (Київський академічний театр «Колесо») представляють виставу Skapelse («Створення»).

Це історія кохання, де двоє людей зустрічаються і створюють власний всесвіт. Біблійна розповідь про створення світу постає як метафора, що відображує силу почуттів, пошук гармонії та взаємне перетворення. Музика, світло і рух переплітаються, переносячи глядачів у світ надзвичайно чуттєвого театру та візуальної поезії. Режисер-постановник, сценарист – Керен Клімовскі (Швеція).

Еліас Файнгерш – світова зірка, актор, режисер композитор, який відомий унікальною технікою виконання музики на тромбоні з використанням сучасних технологій. Він створює звукові ландшафти одним музичним інструментом – неповторна форма перформансу, яка поєднує тромбон, електронну музику, лупінг, гумор та сторітелінг. Еліас написав музику для 30 театральних постановок, кіно, телебачення, радіо.

Марія Грунічева – режисерка, актриса. В доробці Марії дев'ять театральних постановок. Нею зіграно більше 40 ролей в кіно і театрі. Грунічева має великий досвід організації і проведення міжнародних театральних проєктів.

Коли: 13,14 вересня, 18:00

Місце проведення: Театр «Колесо», м. Київ, вул. Андріївський узвіз, 8.

Вистава Brecht. Cabarett («Брехт.Кабаре»)

Вистава Brecht. Cabarett створена за мотивами п’єси Бертольда Брехта «Барабани вночі», драматург Андрій Бондаренко, переклад з німецької Миколи Ліпісівіцького.

Вистава створена за підтримки Українського культурного фонду, копродукція з Харківським державним академічним театром ляльок імені В.А.Афанасьєва

Коли: 13,14 вересня, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А. (Прохід до театру з м. Арсенальна через вул. Липська).

13 вересня – вистава «Жага моря»;

13 вересня – вистава «Ін'єкція безсмертя»$

14 вересня – вистава «Метод Гронхольма»;

14 вересня – вистава «Праматері степів»

13 вересня – благодійна театральна барахолка;

13 вересня – вистава «Дім»;

14 вересня – вистава «Дім»;

14 вересня – трагікомедія «Танго»;

13 вересня – вистава

Концерти

Концерт «Золото моєї землі»

Назва концерту – «Золото моєї землі» – звучить як присвята тим невидимим скарбам, які народжуються з музики, з традиції, з людських талантів. Цього вечора пролунають неймовірно прекрасні струнні «Квартети Розумовського» геніального Людвіга ван Бетховена – твори, у яких так яскраво відлунюють українські мелодії, вплетені у європейську класику, і які стали символом культурного діалогу між народами. Їх виконає квартет «Пектораль» – ансамбль, у складі якого зібрані вже зрілі музиканти, яскраві особистості й майстри сцени.

Коли: 13 вересня, 19:00

Місце проведення: Національна музична академія України, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.

Тіна Кароль у Вʼява. Великий концерт на «Біс»

13 вересня 2025 року у культурному просторі «В’ява» відбудеться концерт Тіни Кароль.

Тіни Кароль – українська співачка світового рівня. Важко навіть порахувати кількість створених нею хітів. Її енергія та сила передаються публіці, яка цінує відданість артистки.

Коли: 13 вересня, 18:00

Місце проведення: Культурний простір «В'ява», проспект Академіка Глушкова, 1.

«Бах. Концерти»

Ця програма обʼєднає яскраві концерти Йоганна Себастьяна Баха, створені в період його роботи в Кетені та Ляйпцигу. Бранденбурзькі концерти №3 і №5 – частина знаменитого циклу, який Бах подарував маркграфу Крістіану Людвігу Бранденбурзькому у 1721 році. Третій концерт вирізняється яскравим звучанням струнної групи, а традиційна повільна частина складається всього з одного такту кадансу, ймовірно, провокуючи соліста до власної імпровізації. П’ятий концерт з цієї серії завдяки яскравій партії клавесина вважають предтечею клавірних концертів у супроводі оркестру.

Концерт для гобоя і струнних ре мінор (BWV 1059R) відомий нам у реконструкції, адже оригінал не зберігся – ймовірно, він був створений ще до Ляйпцизького періоду. Концерт ре мажор для клавесина і струнних (BWV 1054) є транскрипцією Скрипкового концерту мі мажор, адаптованого самим Бахом для іншого інструмента. Ці твори поєднують майстерність поліфонії та живу танцювальну енергію, що й сьогодні звучить свіжо особливо в чудовій акустиці Андріївської церкви.

Коли: 14 вересня, 18:00

Місце проведення: Андріївська церква, Андріївський узвіз, 23.

Стендапи

Підпільний стендап

Underground Standup Club – легендарне місце прекрасного закладу Porta D`oro Trattoria де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно. Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

У цей вечір виступатимуть:

Світлана Немонежина. Засновниця проєкту Собачий стендап. Переможниця тб-шоу «Розсміши Коміка».

Ксенія Швець. Театральна режисерка, викладачка ораторської майстерності, комікеса.

Женя Коротков. Комік з акторською подачею. Генеральний директор «Розумного подкасту», автор «Короткого Каналу».

Дядя Женя. Найстаріший стендап-комік Києва, учасник тв-шоу «Комік на Мільйон». Виступає в жанрі антипрогресивної комедії.

Коли: 13 вересня, 18:30

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворітська, 15.

Стендап «Тепер я батя. Богдан Боярин»

Сольний стендап Богдана Боярина «Тепер я батя» вже цієї неділі у стендап-клубі Komediant. Комік поділиться своїми смішними спостереженнями, несподіваними історіями та чесним поглядом на те, що значить бути «Батею» сьогодні. Організатори обіцяють, що буде смішно, щиро та по-домашньому атмосферно.

Коли: 14 вересня, 19:00

Місце проведення: Komediant Kyiv, вул. Велика Житомирська, 16.

Національний цирк України

«Сяєво» – відкриття ювілейного 65-го циркового сезону

Є світло, яке не видно очима, але відчувається серцем. Кожен із нас має своє сяйво – унікальне й неповторне. У виставі «Сяєво» артисти передають його глядачам через неймовірні трюки, емоції та спільну енергію. Від ніжних відтінків повітряної гімнастики до яскравих спалахів акробатики – кожен номер додає промінь до великого спільного світла.

«Сяєво» – це мандрівка у світ кольорів і променів, де кожен артист випромінює власну енергію, а разом вони створюють чисте біле світло, здатне зігріти навіть у найтемнішу ніч. Це історія про те, як ми знаходимо світло в собі та допомагаємо засяяти іншим. Про мужність, надію та силу мистецтва, яке об’єднує. Шоу в манежі триватиме 1.5 години без антракту.

Коли: 13 та 14 вересня 12:00 та 16:00

Місце проведення: Національний цирк України, пл. Галицька (Перемоги), 2.

Виставка хризантем «Зодіаки» на Співочому полі

12 вересня у столичному парку Співоче відкриється тематична виставка квіткових інсталяцій із хризантем. Цьогорічна тема – «Знаки Зодіаку».

За інформацією організаторів, на локації висаджено десятки тисяч квітів, а загалом буде представлено понад 12 масштабних інсталяцій, присвячених астрологічним знакам. Відвідувачі зможуть знайти свій знак зодіаку та зробити фото біля яскравих композицій – Овна, Тельця, Близнюків, Рака, Лева, Діви, Терезів, Скорпіона, Стрільця, Козерога, Водолія та Риб.

Над проєктом працювала команда дизайнерів, скульпторів та креативних митців. Інсталяції стануть частиною великої стилізованої локації з фотозонами, інтерактивними гойдалками та зонами відпочинку для дорослих і дітей. Гостям також підготували астропрогноз для кожного знаку зодіаку.

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу. Вартість квитків: дорослий – 300 грн; дитячий – 200 грн.

Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи – безкоштовний. Є знижки на групові відвідування.

Коли: з 12 вересня по 26 жовтня, 10:00-20:00

Місце проведення: Співоче поле, вул. Лаврська, 31.