Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 вересня
У будинку-музеї Марії Заньковецької проходить персональна виставка «Під зорями й соняшниками» художниці Лори Манукової
У ці вихідні, 13-14 вересня, Київ запрошує на різноманітні культурні події, що задовольнять найвибагливіші смаки. Від виставок, присвячених історії та мистецтву, до прем'єр у столичних театрах, від класичних концертів до стендап-виступів – культурна афіша міста наповнена яскравими заходами, що допоможуть відволіктися та провести час з користю. Зокрема, киян та гостей міста чекає виставка квіткових інсталяцій на Співочому полі, театральна прем'єра Skapelse у Театрі «Колесо», виставка «Погляд крізь війну» від командира Грузинського легіону, а також відкриття ювілейного 65-го сезону у Національному цирку України.
Музеї
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- до 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;
- до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- 13 вересня – прогулянка садибою «Та тут же жив Грушевський!», початок о 14:00
- до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років».
Музей української діаспори:
- до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);
- до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».
Авторська екскурсія «Українки»
«Українки» – це проєкт-присвята світовому українському жіноцтву, що зберігає зв’язок із батьківщиною, здійснює вагомий внесок у боротьбу за її незалежність та збереження й популяризацію української культурної спадщини. Експозиція знайомить зі сторічним життєписом Союзу Українок Америки (СУА), представляючи рідкісні архівні світлини та друковані матеріали організації, а також вперше презентує широкому загалу колекцію мистецьких творів українсько-американських художниць, нещодавно переданих в дар Музею української діаспори за сприяння СУА. Серед імен – шістнадцять українсько-американських мисткинь різних поколінь:
Саме про творчість цих закордонних українок, а також про заснування та діяльність однієї з найстаріших українських діаспорних організацій США – Союз Українок Америки, йтиметься на екскурсіях.
Коли: 14 вересня, 15:00 (попередня реєстрація за посиланням)
Місце проведення: вул. Князів Острозьких, 40Б (М Арсенальна чи М Печерська)
Музей шістдесятництва:
- Виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
Музей Шолом-Алейхема:
Персональна виставка акварелей Сергія Свідерського «Кримські мандри»
За роки перебування у Криму (загальний час із невеликими перервами близько 7,5 років) Сергій Свідерський мав можливість залишити на згадку улюблені місця кримської землі в акварелях. Більшість акварелей – Південнобережжя Криму та околиці Старого Криму. У олівцевих малюнках – саманні будиночки-мазанки в Старому Криму, Ай-Петринская Яйла, невелика кількість акварелей західного узбережжя Криму.
Коли: до 21 вересня
Місце проведення: Музей Шолом-Алейхема – вул. Велика Васильківська, 5 («Арена Сіті»).
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:
Виставка Мамуки Мамулашвілі «Погляд крізь війну»
Унікальна виставка, на якій представлені художні роботи командира Грузинського легіону Мамуки Мамуашвілі, відкрилася у Музеї-майстерні І. П. Кавалерідзе. У рамках експозиції також представлена фоторозповідь про історію створення Грузинського легіону – військового формування, створеного у 2014 році з офіційною метою «протистояти російській агресії». Ця подія поєднує силу мистецтва й емоції, народжені війною. Картини – це своєрідна терапія для митця, а фотографії – жива історія формування бойового духу, наголошують організатори.
Коли: виставка триватиме до 14 вересня
Місце проведення: Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві, вул. Андріївський узвіз, 21.
Національний музей декоративного мистецтва України:
- до 21 вересня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ;
- до 12 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ.
Музей гетьманства:
- 13 вересня, 14:00 – на подвір’ї музею відбудеться квест «Козацька булава: загублений скарб» в межах виставки «Від Богдана до Івана».
Тематична екскурсія «Іван Мазепа – великий гетьман України»
У вересні музей гетьманства вшановує пам'ять одного з гетьманів, що для нас є символом боротьби за незалежність українських земель – гетьмана Івана Степановича Мазепи. Музей запрошує всіх охочих на тематичну екскурсію «Іван Мазепа – великий гетьман України»,
Коли 13 вересня, 12:00
Місце проведення: Музей гетьманства, Спаська, 16б.
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- до 25 вересня – 25-а персональна виставка живопису Данила Ноздрі «Під звуки музики Чюрльоніса. На хмаринці бажань».
Будинок-музей М. Заньковецької:
- персональна художня виставка «Під зорями й соняшниками» української художниці Лори Манукової.
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- до 10 травня 2025 року – віртуальна ЗD виставка «Іван Гончар. Збирач».
Музей книги і друкарства України:
Виставка «Генеалогія ідентичності. Відбитки й артефакти»
Виставка Анатолія та Богдана Поліщуків «Генеалогія ідентичності. Відбитки й артефакти», яка відкрилася у Музеї книги і друкарства України 22 серпня, триватиме до 28 вересня 2025 року.
Художник і куратор мистецьких проєктів Богдан Поліщук, досліджуючи власну ідентичність, звертається до життя й творчості свого батька Анатолія Поліщука – художника сакрального монументального, декоративного мистецтва, який прожив 64 роки, розробив та втілив чимало проєктів іконостасів, оздобив художнім ручним різьбленням більшість храмів Миколаєва й Миколаївської області, розвиваючи й утверджуючи на півдні нашої країни український стиль і традицію. На виставці поряд із мистецькими творами обох художників свої історії будуть розповідати інші артефакти творчого й життєвого шляху батька й сина. Реалізація цього проєкту стане чудовою антитезою російській культурній пропаганді про приналежність півдня України «русскому миру».
Коли: виставка триватиме до 28 вересня
Місце проведення: вул. Лаврська, 9, корпус 9, на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- до 15 вересня – фотовиставка «Моя Батьківщина – вільна Україна» (спільно з КО НСФУ);
- до 15 вересня – тематична виставка «Символ волі та незламності» (фонди музею).
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- до 26 жовтня – виставка «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;
- до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;
- до 14 вересня – виставка «Сім – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків».
Театри
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
Дитячий простір «У світі казок»:
- 13 вересня – вистава «Вовк та семеро козенят»;
13 вересня – вистава «Про велику мрію»;
14 вересня – вистава «Солом`яний бичок».
Київський академічний театр «Колесо»
- 13 вересня – вистава «У Києві, на Подолі, або «Гдє ві сохнітє бєльйо»;
- 13 вересня – вистава Skapelse («Створення»). Прем'єра;
- 14 вересня – вистава Skapelse («Створення»).
Вистава Skapelse («Створення»)
Відомий музикант зі Швеції Еліас Файнгерш (Teater KEF) і заслужена артистка України Марія Грунічева (Київський академічний театр «Колесо») представляють виставу Skapelse («Створення»).
Це історія кохання, де двоє людей зустрічаються і створюють власний всесвіт. Біблійна розповідь про створення світу постає як метафора, що відображує силу почуттів, пошук гармонії та взаємне перетворення. Музика, світло і рух переплітаються, переносячи глядачів у світ надзвичайно чуттєвого театру та візуальної поезії. Режисер-постановник, сценарист – Керен Клімовскі (Швеція).
Еліас Файнгерш – світова зірка, актор, режисер композитор, який відомий унікальною технікою виконання музики на тромбоні з використанням сучасних технологій. Він створює звукові ландшафти одним музичним інструментом – неповторна форма перформансу, яка поєднує тромбон, електронну музику, лупінг, гумор та сторітелінг. Еліас написав музику для 30 театральних постановок, кіно, телебачення, радіо.
Марія Грунічева – режисерка, актриса. В доробці Марії дев'ять театральних постановок. Нею зіграно більше 40 ролей в кіно і театрі. Грунічева має великий досвід організації і проведення міжнародних театральних проєктів.
Коли: 13,14 вересня, 18:00
Місце проведення: Театр «Колесо», м. Київ, вул. Андріївський узвіз, 8.
Київський академічний театр «Золоті ворота»
Вистава Brecht. Cabarett («Брехт.Кабаре»)
Вистава Brecht. Cabarett створена за мотивами п’єси Бертольда Брехта «Барабани вночі», драматург Андрій Бондаренко, переклад з німецької Миколи Ліпісівіцького.
Вистава створена за підтримки Українського культурного фонду, копродукція з Харківським державним академічним театром ляльок імені В.А.Афанасьєва
Коли: 13,14 вересня, 18:00
Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А. (Прохід до театру з м. Арсенальна через вул. Липська).
Київський національний академічний Молодий театр
- 13 вересня – вистава «Жага моря»;
- 13 вересня – вистава «Ін'єкція безсмертя»$
- 14 вересня – вистава «Метод Гронхольма»;
- 14 вересня – вистава «Праматері степів»
Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки
- 13 вересня – благодійна театральна барахолка;
- 13 вересня – вистава «Дім»;
- 14 вересня – вистава «Дім»;
- 14 вересня – трагікомедія «Танго»;
- 13 вересня – вистава
Концерти
Концерт «Золото моєї землі»
Назва концерту – «Золото моєї землі» – звучить як присвята тим невидимим скарбам, які народжуються з музики, з традиції, з людських талантів. Цього вечора пролунають неймовірно прекрасні струнні «Квартети Розумовського» геніального Людвіга ван Бетховена – твори, у яких так яскраво відлунюють українські мелодії, вплетені у європейську класику, і які стали символом культурного діалогу між народами. Їх виконає квартет «Пектораль» – ансамбль, у складі якого зібрані вже зрілі музиканти, яскраві особистості й майстри сцени.
Коли: 13 вересня, 19:00
Місце проведення: Національна музична академія України, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.
Тіна Кароль у Вʼява. Великий концерт на «Біс»
13 вересня 2025 року у культурному просторі «В’ява» відбудеться концерт Тіни Кароль.
Тіни Кароль – українська співачка світового рівня. Важко навіть порахувати кількість створених нею хітів. Її енергія та сила передаються публіці, яка цінує відданість артистки.
Коли: 13 вересня, 18:00
Місце проведення: Культурний простір «В'ява», проспект Академіка Глушкова, 1.
«Бах. Концерти»
Ця програма обʼєднає яскраві концерти Йоганна Себастьяна Баха, створені в період його роботи в Кетені та Ляйпцигу. Бранденбурзькі концерти №3 і №5 – частина знаменитого циклу, який Бах подарував маркграфу Крістіану Людвігу Бранденбурзькому у 1721 році. Третій концерт вирізняється яскравим звучанням струнної групи, а традиційна повільна частина складається всього з одного такту кадансу, ймовірно, провокуючи соліста до власної імпровізації. П’ятий концерт з цієї серії завдяки яскравій партії клавесина вважають предтечею клавірних концертів у супроводі оркестру.
Концерт для гобоя і струнних ре мінор (BWV 1059R) відомий нам у реконструкції, адже оригінал не зберігся – ймовірно, він був створений ще до Ляйпцизького періоду. Концерт ре мажор для клавесина і струнних (BWV 1054) є транскрипцією Скрипкового концерту мі мажор, адаптованого самим Бахом для іншого інструмента. Ці твори поєднують майстерність поліфонії та живу танцювальну енергію, що й сьогодні звучить свіжо особливо в чудовій акустиці Андріївської церкви.
Коли: 14 вересня, 18:00
Місце проведення: Андріївська церква, Андріївський узвіз, 23.
Стендапи
Підпільний стендап
Underground Standup Club – легендарне місце прекрасного закладу Porta D`oro Trattoria де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно. Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.
У цей вечір виступатимуть:
- Світлана Немонежина. Засновниця проєкту Собачий стендап. Переможниця тб-шоу «Розсміши Коміка».
- Ксенія Швець. Театральна режисерка, викладачка ораторської майстерності, комікеса.
- Женя Коротков. Комік з акторською подачею. Генеральний директор «Розумного подкасту», автор «Короткого Каналу».
- Дядя Женя. Найстаріший стендап-комік Києва, учасник тв-шоу «Комік на Мільйон». Виступає в жанрі антипрогресивної комедії.
Коли: 13 вересня, 18:30
Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворітська, 15.
Стендап «Тепер я батя. Богдан Боярин»
Сольний стендап Богдана Боярина «Тепер я батя» вже цієї неділі у стендап-клубі Komediant. Комік поділиться своїми смішними спостереженнями, несподіваними історіями та чесним поглядом на те, що значить бути «Батею» сьогодні. Організатори обіцяють, що буде смішно, щиро та по-домашньому атмосферно.
Коли: 14 вересня, 19:00
Місце проведення: Komediant Kyiv, вул. Велика Житомирська, 16.
Національний цирк України
«Сяєво» – відкриття ювілейного 65-го циркового сезону
Є світло, яке не видно очима, але відчувається серцем. Кожен із нас має своє сяйво – унікальне й неповторне. У виставі «Сяєво» артисти передають його глядачам через неймовірні трюки, емоції та спільну енергію. Від ніжних відтінків повітряної гімнастики до яскравих спалахів акробатики – кожен номер додає промінь до великого спільного світла.
«Сяєво» – це мандрівка у світ кольорів і променів, де кожен артист випромінює власну енергію, а разом вони створюють чисте біле світло, здатне зігріти навіть у найтемнішу ніч. Це історія про те, як ми знаходимо світло в собі та допомагаємо засяяти іншим. Про мужність, надію та силу мистецтва, яке об’єднує. Шоу в манежі триватиме 1.5 години без антракту.
Коли: 13 та 14 вересня 12:00 та 16:00
Місце проведення: Національний цирк України, пл. Галицька (Перемоги), 2.
Виставка хризантем «Зодіаки» на Співочому полі
12 вересня у столичному парку Співоче відкриється тематична виставка квіткових інсталяцій із хризантем. Цьогорічна тема – «Знаки Зодіаку».
За інформацією організаторів, на локації висаджено десятки тисяч квітів, а загалом буде представлено понад 12 масштабних інсталяцій, присвячених астрологічним знакам. Відвідувачі зможуть знайти свій знак зодіаку та зробити фото біля яскравих композицій – Овна, Тельця, Близнюків, Рака, Лева, Діви, Терезів, Скорпіона, Стрільця, Козерога, Водолія та Риб.
Над проєктом працювала команда дизайнерів, скульпторів та креативних митців. Інсталяції стануть частиною великої стилізованої локації з фотозонами, інтерактивними гойдалками та зонами відпочинку для дорослих і дітей. Гостям також підготували астропрогноз для кожного знаку зодіаку.
Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу. Вартість квитків: дорослий – 300 грн; дитячий – 200 грн.
Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи – безкоштовний. Є знижки на групові відвідування.
Коли: з 12 вересня по 26 жовтня, 10:00-20:00
Місце проведення: Співоче поле, вул. Лаврська, 31.
