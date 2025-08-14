Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років

Марія Хосе Фустер веде два блоги, присвячені її хобі

Генеалог та історик з міста Кампо (Іспанія) Марія Хосе Фустер стала володаркою рекорду Гіннеса за найбільшу колекцію підставок для яєць, зібравши 15 485 унікальних екземплярів за 50 років. Про це пише «Главком» із посиланням на Guinnessworldrecords.

Колекція включає різноманітні дизайни з такими відомими персонажами як Гарфілд, Супермен, Бетті Буп та інші.

Для того, щоб здійснити повний обхід та підрахунок її величезної колекції, Марія найняла двох помічників. Їм знадобилося понад три години, щоб завершити обхід.

Фустер веде два блоги, присвячені її хобі: в одному з них представлений каталог колекції з описом кожної підставки, а в іншому – список імен людей, які пожертвували предмети для сервірування яєць до її колекції.

Сама Марія любить ділитися своєю колекцією з іншими, її 1143 підставки для яєць виставлені у місцевому музеї.

