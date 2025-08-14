Головна Скотч Життя
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Знадобилось три години, аби порахувати усі екземпляри колекції
фото: guinnessworldrecords

Марія Хосе Фустер веде два блоги, присвячені її хобі

Генеалог та історик з міста Кампо (Іспанія) Марія Хосе Фустер стала володаркою рекорду Гіннеса за найбільшу колекцію підставок для яєць, зібравши 15 485 унікальних екземплярів за 50 років. Про це пише «Главком» із посиланням на Guinnessworldrecords.

Колекція включає різноманітні дизайни з такими відомими персонажами як Гарфілд, Супермен, Бетті Буп та інші.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

Для того, щоб здійснити повний обхід та підрахунок її величезної колекції, Марія найняла двох помічників. Їм знадобилося понад три години, щоб завершити обхід.

Фустер веде два блоги, присвячені її хобі: в одному з них представлений каталог колекції з описом кожної підставки, а в іншому – список імен людей, які пожертвували предмети для сервірування яєць до її колекції.

Сама Марія любить ділитися своєю колекцією з іншими, її 1143 підставки для яєць виставлені у місцевому музеї.

Нагадаємо, китайський фітнес-інфлюенсер Лю Вейцян здобув новий титул рекордсмена Книги рекордів Гіннеса, піднявши 144,72 кг лише середнім пальцем. Це неймовірне досягнення на шість кілограмів перевищує попередній світовий рекорд.

Раніше військовослужбовець ЗСУ Дмитро Косатий потрапив до Книги рекордів Гіннеса, коли перебував у зоні бойових дій на Харківщині. Випускник Житомирського військового інституту, багаторазовий рекордсмен України і світу, встановив рекорд Гіннеса 12 квітня 2025 року разом із волонтером Дмитром Грунським. 

Теги: музеї Іспанія рекорд

