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На столичній Троєщині в озері Верхнє Вигурівське потонув підліток

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На столичній Троєщині в озері Верхнє Вигурівське потонув підліток
Водолази шукали підлітка два дні
фото: ДСНС Києва/Facebook

Повідомлення про ймовірного потопельника на озері Верхнє Вигурівське надійшло до рятувальних служб 11 червня, о 22:41

У Деснянському районі столиці рятувальники вилучили з водойми тіло потонулого підлітка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Повідомлення про ймовірного потопельника на озері Верхнє Вигурівське надійшло до рятувальних служб напередодні, 11 червня, о 22:41.

За словами очевидців, хлопець пірнув під воду і раптово зник із поля зору. Рятувальники, які прибули на місце події, одразу обстежили водойму по периметру за допомогою прожекторів, проте вночі знайти підлітка не вдалося.

Вже наступного дня, 12 червня, до пошуків долучилися водолази, які під час обстеження дна виявили тіло загиблого на глибині шість метрів на відстані 20 метрів від берега. За допомогою спеціального спорядження потонулого доправили до берега, наразі всі обставини цього трагічного випадку встановлюють правоохоронні органи.

Водолази обстежили дно водойми та виявили тіло на відстані 20 м від берега та на глибині 6 м
Водолази обстежили дно водойми та виявили тіло на відстані 20 м від берега та на глибині 6 м
фото: ДСНС Київщини

У зв'язку з трагедією Головне управління ДСНС України у м. Києві вчергове закликає мешканців та гостей столиці максимально відповідально ставитися до власної безпеки під час відпочинку біля водойм, стежити за самопочуттям і бути уважними до тих, хто перебуває поруч. 

Нагадаємо, менше року тому на цьому ж озері під час купання зникла жінка. За викликом прибули рятувальники, тіло потонулої знайшли за 15 метрів від берега на триметровій глибині. 

Також наприкінці травня у Гідропарку під час купання потонули двоє молодих чоловіків. Загиблими виявилися громадяни іншої держави. Під час купання у річці Дніпро двоє чоловіків стрибнули з пірса та не випливли. Згодом рятувальники відшукали тіла загиблих – ними виявились іноземці віком 20 та 25 років. 

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Теги: Київ смерть на воді ДСНС

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