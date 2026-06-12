Столичні патрульні врятували чоловіка, який намагався вкоротити собі віку

Патрульні Ростислав Пилипенко та Віталій Павлюков швидко прибули на виклик, надали чоловікові першу допомогу та передали його медикам

На спецлінію 112 зателефонував чоловік і повідомив, що його син намагається покінчити життя самогубством

У Солом’янському районі столиці патрульні врятували чоловіка, який намагався вкоротити собі віку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Інцидент стався у ніч на 12 червня. На спецлінію 112 зателефонував схвильований чоловік і повідомив, що його син намагається покінчити життя самогубством. На місце негайно вирушили патрульні Ростислав Пилипенко та Віталій Павлюков.

Зайшовши до квартири, інспектори виявили чоловіка з травмованою рукою та сильною кровотечею. Поліцейські викликали бригаду швидкої допомоги та до приїзду медиків надали киянину домедичну допомогу. Вони наклали турнікет, зупинили кровотечу, перев’язали рану та контролювали стан чоловіка.

Після прибуття швидкої патрульні допомогли транспортувати постраждалого до карети медиків. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

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