Правоохоронці розкрили нові подробиці про чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві

Стрілець мав легальний дозвіл на зброю та раніше проживав у Росії

Правоохоронці оприлюднили нові подробиці про чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві. З’ясувалося, що він тривалий час жив у Росії та легально отримав дозвіл на зброю незадовго до нападу. Про це заявив глава Нацполіції Іван Вигівський під час брифінгу, інформує «Главком».

58-річний Дмитро Васильченков народився в Москві. З 1992 року служив в Україні в автомобільних військах. Пішов на пенсію у 2005-у році, після цього виїжджав до РФ. 2017-го повернувся і проживав у Бахмуті. У 2025 році він отримав дозвіл на зброю.

«Підняли його соціальні сторінки, погляди у нього негативні. Не можна сказати, що у нього була позиція українська», – розповів Вигівський.

Він додав, що сусіди характеризують стрільця як потайну людину. Він притягувався до кримінальної відповідальності за спричинення легких тілесних ушкоджень, однак в суді по закону він примирився.

Глава Нацполіції підкреслив, що це не є підставою для скасування дозволу на володіння зброєю.

«Ми зараз вивчаємо медичну документацію. Тобто, щоб отримати дозвіл, необхідна форма МОЗу 127О для того, щоб підтвердити психічний стан, що людина не вживає наркотиків, вона приходить у певних лікарів. Цю довідку він отримав 15 грудня 2025 року», – сказав Іван Вигівський.

За словами Вигівського, спочатку цю зброю оголосили в розшук, тому що Васильченков не прийшов продовжувати дозвіл, але пізніше він надав всі документи і на законних підставах продовжив дозвіл.

«Будемо досліджувати цей медичний заклад і хто видавав цю довідку. Зрозуміло, що із тієї поведінки, в якій він перебував, були психічні розлади саме в той момент», – сказав глава Нацполіції.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета.

Раніше генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.