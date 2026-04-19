Головна Київ Новини
search button user button menu button

Правоохоронці розкрили нові подробиці про чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сусіди характеризують стрільця як потайну людину
Стрілець мав легальний дозвіл на зброю та раніше проживав у Росії

Правоохоронці оприлюднили нові подробиці про чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві. З’ясувалося, що він тривалий час жив у Росії та легально отримав дозвіл на зброю незадовго до нападу. Про це заявив глава Нацполіції Іван Вигівський під час брифінгу, інформує «Главком».

58-річний Дмитро Васильченков народився в Москві. З 1992 року служив в Україні в автомобільних військах. Пішов на пенсію у 2005-у році, після цього виїжджав до РФ. 2017-го повернувся і проживав у Бахмуті. У 2025 році він отримав дозвіл на зброю.

«Підняли його соціальні сторінки, погляди у нього негативні. Не можна сказати, що у нього була позиція українська», – розповів Вигівський.

Він додав, що сусіди характеризують стрільця як потайну людину. Він притягувався до кримінальної відповідальності за спричинення легких тілесних ушкоджень, однак в суді по закону він примирився.

Глава Нацполіції підкреслив, що це не є підставою для скасування дозволу на володіння зброєю.

«Ми зараз вивчаємо медичну документацію. Тобто, щоб отримати дозвіл, необхідна форма МОЗу 127О для того, щоб підтвердити психічний стан, що людина не вживає наркотиків, вона приходить у певних лікарів. Цю довідку він отримав 15 грудня 2025 року», – сказав Іван Вигівський.

За словами Вигівського, спочатку цю зброю оголосили в розшук, тому що Васильченков не прийшов продовжувати дозвіл, але пізніше він надав всі документи і на законних підставах продовжив дозвіл.

«Будемо досліджувати цей медичний заклад і хто видавав цю довідку. Зрозуміло, що із тієї поведінки, в якій він перебував, були психічні розлади саме в той момент», – сказав глава Нацполіції.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. 

Раніше генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Читайте також:

Теги: пожежа теракт Київ розслідування стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

КМДА впродовж 30 днів має сформувати перелік будинків, які відповідають критеріям програми
Столичні багатоповерхівки отримають резервне живлення. Свириденко повідомила деталі
20 березня, 18:40
Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно
Рух кількома мостами і шляхопроводами столиці обмежено до 25 березня: перелік
23 березня, 09:30
Рятувальники гасять автівку на вулиці Академіка Заболотного. 25 березня 2027 року
У Голосіївському районі під час руху загорівся автомобіль Chevrolet (фото)
25 березня, 14:33
Мавіє Ільясова демонструє трофеї найвищої проби на національній першості
Учениця столичного ліцею здобула два «золота» на Чемпіонаті України з кікбоксингу
26 березня, 10:06
Для збереження полотнища від пошкоджень прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов
У столиці приспущено головний прапор країни
6 квiтня, 11:31
У Києві 6 квітня 2026 року введено екстрені відключення світла
У Києві 6 квітня 2026 року введено екстрені відключення світла
6 квiтня, 15:16
Станція забезпечує перевалку і накопичення пального, зокрема для військових потреб ворога
СБУ уразила станцію «Кримська», яка забезпечує паливом ключові воєнні бази на півдні РФ
11 квiтня, 19:28
Росіяни вдарили безпілотником по будинку на Харківщині, є постраждалі
Росіяни вдарили безпілотником по будинку на Харківщині, є постраждалі
Вчора, 02:00
Південний міст – найвищий міст Києва (133 м) через Дніпро. Вантова споруда розташована у Голосіївському та Дарницькому районах
Рух Південним мостом буде частково обмежено до 20 квітня (схема)
16 квiтня, 15:18

Новини

«Недосвідчений офіцер». Жуков розповів про підлеглих, які тікали від пострілів у Києві
«Недосвідчений офіцер». Жуков розповів про підлеглих, які тікали від пострілів у Києві
Правоохоронці розкрили нові подробиці про чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві
Правоохоронці розкрили нові подробиці про чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві
Побутовий конфлікт переріс у стрілянину: голова Нацполіції розкрив деталі теракту у Києві
Побутовий конфлікт переріс у стрілянину: голова Нацполіції розкрив деталі теракту у Києві
Стрілянина у Києві: експерт з безпеки пояснив, як діяти під час подібних нападів
Стрілянина у Києві: експерт з безпеки пояснив, як діяти під час подібних нападів
Очевидиця теракту у Києві розповіла про поведінку стрілка
Очевидиця теракту у Києві розповіла про поведінку стрілка
«Я не можу промовчати». Депутат Тищенко звернувся до глави МВС після теракту в Києві
«Я не можу промовчати». Депутат Тищенко звернувся до глави МВС після теракту в Києві

Новини

«Епіцентр» і «Карпати» завершили битву середняків Прем'єр-ліги: відомий результат
Сьогодні, 18:29
Історичний український фінал. Визначилася переможниця турніру WTA в Руані
Сьогодні, 18:00
«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:25
На Чемпіонаті Європи з дзюдо освистали російський гімн
Сьогодні, 14:56
Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
Сьогодні, 07:00
В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026
Сьогодні, 06:26

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua