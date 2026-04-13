Зміни у графіку Київської електрички: до 28 квітня скасовано окремі рейси

На залізничній станції Святошин стартує активна фаза ремонтних робіт

У Києві на залізничній станції Святошин 13 квітня розпочинається активна фаза ремонтних робіт, у зв'язку з чим до 28 квітня скасовано деякі ранкові та вечірні рейси кільцевої електрички. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv City Express.

Які рейси скасовано через Почайну

На ділянці Дарниця – Святошин через Почайну з 13 по 27 квітня не курсуватимуть два вечірні рейси:

Б24 Дарниця → Святошин (21:37–22:28);

Б25 Дарниця – Святошин (22:37–23:28).

Також з 14 по 28 квітня не курсуватиме ранковий рейс А02, який прямує зі Святошина через Почайну на Дарницу (05:44–06:36)

Які рейси скасовано через Вокзальну

13 -27 квітня на дільниці Дарниця – Святошин через Вокзальну скасують вечірні рейси:

А24 Дарниця → Святошин (21:46–22:34);

А25 Дарниця → Святошин (22:46–23:34)

14 -28 квітня не курсуватиме ранковий рейс Б02 зі Святошина до Дарниці через Вокзальну (05:38–06:27).

Всі інші поїзди Київської кільцевої електрички – без змін. Ознайомитися з розкладом можна на офіційному сайті.

Нагадаємо, у Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради підрахували, що собівартість проїзду в метро Києва становить 64 грн за пасажира. Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов припустив, що в тариф заклали будівництво нових станцій.