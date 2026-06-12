ДТП на Харківському шосе: рух ускладнено в обох напрямках

Патрульні закликають учасників дорожнього руху враховувати цю інформацію під час планування маршрутів своїх поїздок містом

У лівобережній частині столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, яка спричинила значні ускладнення для водіїв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Аварія зафіксована на Харківському шосе. На місці події зіткнулися два легкові автомобілі, також на ділянці ДТП зупинилася вантажівка, яка, за попередніми даними, в'їхала в задню частину однієї з легкових автівок.

Через зіткнення та розташування пошкодженого транспорту на проїжджій частині рух наразі ускладнений в обох напрямках руху. Даних про постраждалих немає.

Патрульні закликають учасників дорожнього руху бути уважними та обов'язково враховувати цю інформацію під час планування маршрутів своїх поїздок містом.

Нагадаємо, що після смертельної ДТП на Караваєвих дачах у Києві, де загинули четверо людей, МВС заявило про підготовку змін до законодавства щодо систематичних порушників ПДР. Серед запропонованих новацій – запровадження бальної системи та можливість позбавлення водійських прав для водіїв-рецидивістів.

5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом’янському районі Києва автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід. Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець Григорій Глушич. Ще троє людей дістали травми. Серед загиблих були двоє поліцейських Солом’янського управління поліції – 24-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант Денис Будченко. На момент аварії вони перебували при виконанні службових обов’язків.