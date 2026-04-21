Теракт у Києві. Глава МВС розказав, які зміни чекають патрульних

Міністр: Тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі

Теракт у Голосіївському районі столиці призвів до радикальних кадрових змін у структурі Міністерства внутрішніх справ України. Через неналежну реакцію на стрілянину посад позбулася вся вертикаль керівництва патрульної поліції Києва, а саму систему підготовки правоохоронців чекає «мілітаризація». Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів під час зустрічі з представниками медіа, де був присутній кореспондент «Главкома».

За словами міністра, за результатами службового розслідування прийнято рішення про відсторонення та зняття з посад усієї керівної ланки. «Зняли зараз з посад всю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва. Це, можливо, ще й не всі кадрові рішення», – наголосив Клименко.

Обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції тимчасово покладені на генерала Олександра Фацевича. Позицію Євгена Жукова міністр назвав його «особистою реакцією», зазначивши, що фінальні рішення щодо комунікації прийматиме голова Нацполіції.

Ігор Клименко висунув жорстку вимогу щодо нових призначень. Тепер посади заступників зі службової підготовки в кожному підрозділі мають обіймати виключно особи, які пройшли бойові дії.

Також реформа підготовки включатиме такі кроки:

Патрульні поліцейські тепер по черзі проходитимуть інтенсивне навчання на полігонах.

До навчання залучатимуть військових з бойовим досвідом зі складу Нацгвардії (1-й та 2-й армійські корпуси) та Держприкордонслужби. Демобілізованим ветеранам пропонуватимуть роботу інструкторами.

Міністр підкреслив, що стійкість в екстремальній ситуації визначає не тест, а досвід під кулями та вибухами.

Міністр нагадав, що за дорученням Володимира Зеленського будуть повністю переглянуті протоколи реагування та програми підготовки. Поліцейських навчатимуть діяти з урахуванням того, що у громадян на руках може бути велика кількість зброї та боєприпасів.

«Патруль має бути готовий, що на умовній «хуліганці» в нього можуть кинути, як мінімум, гранату. Поліцейський не повинен боятися, коли свистить куля, бо він має ризикувати заради життя інших», – заявив міністр.

Клименко озвучив свою радикальну позицію щодо «обкатки» особового складу: він пропонує відправляти кожного поліцейського на місяць-два якщо не на фронт, то у прифронтові міста (Краматорськ, Павлоград, Синельникове), щоб кожен правоохоронець мав реальний досвід роботи в умовах стресу.

Реформа почнеться з підрозділів патрульної служби, а згодом пошириться і на районні відділки поліції по всій Україні.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. РАніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.