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Київ накрила злива з градом, підтопило окремі вулиці (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ накрила злива з градом, підтопило окремі вулиці (відео)
Через зливу на дорогах утворилися великі калюжі
скриншот відео

За інформацією синоптиків Укргідрометцентру, до кінця дня 12 червня у столиці очікуються град та шквали вітру

Київ накрила потужна негода із зливою, градом та сильними поривами вітру, що вже призвело до підтоплення окремих вулиць столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України та повідомлення очевидців у соціальних мережах.

Зокрема, користувачі соцмереж повідомляють про сильний град із дощем у Солом’янському районі. Через те, що дощова каналізація не встигає впоратися з великою кількістю опадів, ускладнення руху та підтоплення проїжджої частини зафіксовані на Берестейському проспекті, Видубичах, а також на вулиці Макіївській

За інформацією синоптиків Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця дня 12 червня у столиці очікуються град та шквали вітру зі швидкістю 15–20 метрів на секунду. Через погіршення погодних умов рятувальники оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

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У ДСНС попереджають, що такі атмосферні явища можуть призвести до ускладнення руху міського транспорту, а також до збоїв у роботі комунальних, енергетичних та будівельних підприємств. Жителів та гостей столиці закликають бути максимально уважними і без нагальної потреби не перебувати під деревами та великими рекламними конструкціями.

Нагадаємо, 12 червня в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях грози, град та шквали 15-20 м/с. В західних областях вночі значні, вдень помірні дощі, місцями грози, температура вночі 9-14°, вдень 15-20°. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий. Як відомо, літня спека в Україні поступилася місцем дощам, грозам та відчутному похолоданню – у деяких регіонах вночі температура впаде навіть до +7°C. 

До слова, сьогодні, 12 червня, на горі Піп-Іван погіршилися погодні умови. Температура повітря опустилася до 0°C. Станом на 08:00 12.06.2026 на горі Піп Іван було хмарно, туман, дощ, вітер північно-західний, 12 м/с., температура повітря 0°C», – йдеться у повідомленні.

Теги: Київ негода ДСНС гроза відео

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