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Луки замість газонів: Київ збільшив площу ділянок без скошування трави

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Луки замість газонів: Київ збільшив площу ділянок без скошування трави
Декоративні луки – це продуманий підхід до озеленення, який поєднує естетику та екологічну функцію
фото: КП УЗН Подільського району

Щороку з початком теплого періоду скошування трави стає однією з найбільш обговорюваних тем серед киян

У Києві цього року збільшили кількість міських ділянок із режимом обмеженого скошування трави до 119 локацій загальною площею 251 гектар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Щороку з початком теплого періоду скошування трави стає однією з найбільш обговорюваних тем серед киян, оскільки частина мешканців активно підтримує природні підходи до утримання дикорослих зон, а інші віддають перевагу традиційним доглянутим газонам. Саме тому в місті вже кілька років поспіль застосовують диференційований підхід до утримання територій відповідно до їхнього безпосереднього функціонального призначення.

Завдяки такому підходу в Києві продовжує зростати кількість ділянок із режимом обмеженого скошування. Якщо минулого року таких локацій налічувалося 91 загальною площею понад 234 гектари, то нині їхня кількість зросла вже до 119, а загальна площа збільшилася до 251 гектара, що свідчить про послідовне розширення практики природного утримання міських територій.

У Києві збільшується кількість ділянок із природним режимом утримання трав’яного покриву
У Києві збільшується кількість ділянок із природним режимом утримання трав’яного покриву
фото: КМДА

Розширення площ таких природних територій має науково та екологічно обґрунтовані переваги для столиці. Нескошені ділянки активно сприяють збереженню міського біорізноманіття, підтримують популяції комах-запилювачів, значно довше утримують вологу в ґрунті, зменшують перегрівання асфальту та інших міських поверхонь у спекотний період, а також підвищують стійкість зелених зон до глобальних кліматичних змін.

Окрім цього, такі луки сприяють зниженню рівня пилу в повітрі та суттєвому покращенню загального мікроклімату в житлових кварталах.

Червоні польові маки все частіше можна побачити на зелених зонах у Києві
Червоні польові маки все частіше можна побачити на зелених зонах у Києві
фото: glavcom.ua

Водночас у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату підкреслюють, що фахівці індивідуально визначають кожну таку ділянку з урахуванням безпеки, потреб мешканців та функціонального призначення простору. Йдеться не про повну відмову від косіння, а про збалансовану модель, де частину територій регулярно підстригають для активного відпочинку, а на інших – зберігають природну рослинність.

Нагадаємо, життя в мегаполісі не обмежується лише стінами квартири, а наявність парку під боком стає одним із важливих критеріїв при виборі житла. Дослідження міської інфраструктури показало неочікувані результати: центральні райони виявилися зеленішими за деякі спальні масиви. Найзеленішими районами Києва є Солом’янський і Святошинський – в обох показник озеленення сягає 51%. Це райони, де парки, сквери та газони займають понад половину всієї території.

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Теги: Київ благоустрій рослини

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