Луки замість газонів: Київ збільшив площу ділянок без скошування трави
Щороку з початком теплого періоду скошування трави стає однією з найбільш обговорюваних тем серед киян
У Києві цього року збільшили кількість міських ділянок із режимом обмеженого скошування трави до 119 локацій загальною площею 251 гектар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.
Щороку з початком теплого періоду скошування трави стає однією з найбільш обговорюваних тем серед киян, оскільки частина мешканців активно підтримує природні підходи до утримання дикорослих зон, а інші віддають перевагу традиційним доглянутим газонам. Саме тому в місті вже кілька років поспіль застосовують диференційований підхід до утримання територій відповідно до їхнього безпосереднього функціонального призначення.
Завдяки такому підходу в Києві продовжує зростати кількість ділянок із режимом обмеженого скошування. Якщо минулого року таких локацій налічувалося 91 загальною площею понад 234 гектари, то нині їхня кількість зросла вже до 119, а загальна площа збільшилася до 251 гектара, що свідчить про послідовне розширення практики природного утримання міських територій.
Розширення площ таких природних територій має науково та екологічно обґрунтовані переваги для столиці. Нескошені ділянки активно сприяють збереженню міського біорізноманіття, підтримують популяції комах-запилювачів, значно довше утримують вологу в ґрунті, зменшують перегрівання асфальту та інших міських поверхонь у спекотний період, а також підвищують стійкість зелених зон до глобальних кліматичних змін.
Окрім цього, такі луки сприяють зниженню рівня пилу в повітрі та суттєвому покращенню загального мікроклімату в житлових кварталах.
Водночас у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату підкреслюють, що фахівці індивідуально визначають кожну таку ділянку з урахуванням безпеки, потреб мешканців та функціонального призначення простору. Йдеться не про повну відмову від косіння, а про збалансовану модель, де частину територій регулярно підстригають для активного відпочинку, а на інших – зберігають природну рослинність.
Нагадаємо, життя в мегаполісі не обмежується лише стінами квартири, а наявність парку під боком стає одним із важливих критеріїв при виборі житла. Дослідження міської інфраструктури показало неочікувані результати: центральні райони виявилися зеленішими за деякі спальні масиви. Найзеленішими районами Києва є Солом’янський і Святошинський – в обох показник озеленення сягає 51%. Це райони, де парки, сквери та газони займають понад половину всієї території.
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