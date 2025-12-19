Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 грудня

Театр драми і комедії на Лівому березі представляє прем'єру вистави «Кавказьке крейдяне коло»

Цими вихідними, 20 та 21 грудня, на киян та гостей міста чекає велике різноманіття культурних подій. Зокрема, у Музеї історії Києва можна відвідати виставку «Київський оберіг», де представлено експонати від давніх амулетів до особистих речей наших військових, або ж відкрити для себе унікальну графіку на виставці «Всесвіт Якова Гніздовського» у Музеї української діаспори. Любителі музики зможуть насолодитися класикою на Новорічно-різдвяному концерті у Національній опері, почути бандуру в супроводі оркестру на різдвяній програмі Maryna Krut у Палаці «Україна» або побачити унікальне новорічне музичне шоу під зірками у планетарії. Також варто звернути увагу на прем'єру «Кавказьке крейдяне коло» у Театрі драми і комедії на Лівому березі та на захоплюючу детективну драму «Метод Гронхольма» у Молодому театрі.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити 20-21 грудня.

Зміст

Музеї

20 грудня – майстер-клас із соломоплетіння «Сніжинка» від майстрині Оксани Білоус;

20 грудня – лекція «Tatooвоїн». Татуювання українських військових як унікальна мова досвіду, пам’яті та особистої сили»;

21 грудня – практика колажу «Оберіг»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Різдвяний політ «Щедрика»;

до 24 січня 2026 року – виставка «Київський оберіг»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «Київ через об’єктив»;

до 15 лютого 2026 року – виставка «Українська ялинкова іграшка: від давнини до сьогодення»;

упродовж грудня – «Мій оберіг з війни/дому» – збір персональних історій у соцмережах музею; віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»; віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»; віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва»

У Музеї історії міста Києва 18 грудня відкрилася виставка «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва», приурочена до 120-річчя від дня народження видатного киянина Сергія Михайловича Лифаря (Сержа Лифаря) – легендарного артиста балету, хореографа, педагога, теоретика танцю, колекціонера та літератора. Проєкт підготовлений філією Музею історії міста Києва «Музей Сержа Лифаря».

На виставці представлені унікальні матеріали з особистої колекції митця, що зберігаються у двох музейних інституціях – Музеї історії міста Києва та Національному музеї історії України. Ця виставка – символічний подарунок митцеві та жест поваги до його спадщини, що донині прославляє Україну у світі і є потужним елементом нашої культурної дипломатії.

Виставка поєднує в одному просторі балет і сучасний танець, демонструючи глибокий вплив постаті Сержа Лифаря на розвиток цього виду мистецтва. Тут представлені яскраві сторінки українського балету – гастролі трупи Київського оперного театру 1964 року та перемога київських артистів на Міжнародному конкурсі танцю в Парижі, де Серж Лифар був членом журі та радо приймав земляків.

Неймовірний талант і яскрава зовнішність Сержа Лифаря надихали багатьох його сучасників – відомих фотографів, художників і скульпторів, роботи яких експонуються на виставці. З його чисельних листів, нотаток, театральних програмок відвідувачі зможуть пересвідчитися, як багато митець гастролював і подорожував світом.

Коли: до 1 лютого 2026 року. Ср.-Нд.: 12:00-19:00, каса працює до 18:30

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 3 поверх.

20 та 21 грудня – «У нас бувало теж деревце на Різдво…» – тематичний захід, присвячений традиціям святкування Різдва в родині Грушевських;

21 грудня – «Книжковий клуб на Паньківській»;

протягом місяця – виставка «Відомі/У кадрі/Вдома: Київ і кияни на фото Миколи Озерова»;

протягом місяця – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9». Екскурсія виставкою з кінопереглядом щодня від середи до неділі.

21 грудня – кураторські екскурсії виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від мистецтвознавиці Ганни Лексіної;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

до 1 лютого 2026 року – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження митця.

Виставка «Всесвіт Якова Гніздовського»

Музей української діаспори представляє масштабну ретроспективу творчості Якова Гніздовського – понад 90 дереворитів, ліногравюр та живописних полотен художника-графіка, чиї роботи зберігаються у провідних світових колекціях.

2025 рік позначений особливою датою для української культури та світового мистецтва графіки. Україна відзначає 110-річчя з дня народження Якова Гніздовського (1915–1985) – художника-графіка, чия творчість стала містком між українською традицією та американським модернізмом. Цей мистець створив унікальний стиль орнаментальних дереворитів, який неможливо сплутати з роботами інших авторів.

Народившись в Україні, Яків Гніздовський здобув світове визнання в еміграції у США, де розквітнув його талант графіка. Альберт Ейнштейн якось сказав: «Творчість – це заразна хвороба. Передавай її далі». Саме так вчинив Гніздовський зі своєю любов'ю до української природи та орнаментики – передав її через океани й континенти, зробивши надбанням світової культури. Сьогодні твори українського майстра входять до зібрань Національного художнього музею України, музейних колекцій США, Канади та численних приватних галерей.

Коли: до 1 лютого 2026 року, середа – неділя, 11:00–18:00 (каса – до 17:15), понеділок – вівторок вихідні

Місце проведення: Музей української діаспори, вул. Князів Острозьких, 40Б.

до 31 грудня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 4 січня 2026 року – виставка «Зустрінемось біля метро» до 65-річчя київського метрополітену.

20 грудня – «Ялинковий урожай»: квест виставкою «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки» та майстер-клас із виготовлення ялинкових прикрас із папьє-маше;

20 грудня – презентація книги Наталки Діденко «Тролейбус № 15»;

21 грудня – «Епоха свічок та балів: новий рік у ХІХ столітті»: музейне заняття та майстер-клас із виготовлення новорічної сніжинки;

до 1 лютого 2026 року – виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки».

21 грудня – до різдвяних свят і до єврейського свята Ханука концерт класичної музики (фортепіано, скрипка, електронний орган, вокал);

до 26 грудня – виставка живопису «Єврейські мотиви Ігоря Губського».

20 грудня – фортепіанний концерт «Різдвяна феєрія»;

21 грудня – майстер-клас із виготовлення ялинкових прикрас;

до 18 січня 2026 року – виставка «Легенди порцеляни»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Різдвяний Київ» із приватної колекції Марини Лук’янової.

до 21 грудня – виставки «Авангард. Арму. Історія» та «Авангард. Культур-Ліга». У межах фестивалю «100 років Асоціації революційного мистецтва України».

20 грудня – кураторська екскурсія виставкою «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум»;

20 грудня – майстер-клас із валяння «Іграшка-коник»;

до 31 грудня – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр.;

до 4 січня 2026 року – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції музею;

до 4 січня 2026 року – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур». До 125-річчя від дня її народження;

до 4 січня 2026 року – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис. До 125-річчя від дня народження мисткині;

до 11 січня 2026 року – святкові майстер-класи до новорічно-різдвяних свят для школярів (за замовленням);

до 15 січня 2026 року – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю Avant-Garde Kyiv Fest 2025;

до 18 січня 2026 року – виставка Петра Бойка «Мій Дім – Мій Хаос»;

до 1 лютого 2026 року – виставка творів кераміки Леоніда Нагірняка «0,5 | НАВПІЛ».

Екскурсія виставкою «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум»

У суботу запланована екскурсія виставкою «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» від кураторки виставкового проєкту, науковиці музею Ірини Бекетової. Організатори екскурсії зазначають, що історія технікуму – це відображення цілої епохи. Його вихованці з часом ставали художниками та професійними інженерами-технологами, діяльність і творчість яких увійшла в історичну та культурну спадщину України. Твори Дмитра Головка, Пантелеймона Мусієнка, Ніни Федорової, Олександра Саєнка є окрасою колекції кераміки Національного музею декоративного мистецтва України. Виставка презентує переважно студентські роботи Межигірського керамічного технікуму, який у 1920-ті рр. був осередком розвитку та утвердження навчальних новацій, в якому панував вільний дух творчих думок, втілювались у матеріалі новаторські задуми наставників-бойчукістів.

Коли: 20 грудня, 13:00

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

21 грудня – подія видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» у межах виставки «У саду різдвянім»;

до 25 січня 2026 року – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «У саду різдвянім».

20 грудня – екскурсія виставкою «Африка: директ»;

20 грудня – лекторій «У пошуках Жінки біля Ісуса»;

21 грудня – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;

21 грудня – святкова театральна майстерня «Легенда про Різдво» в межах програми «Читай-портик»;

21 грудня – різдвяний концерт від Петрикор оркестра;

до 11 січня 2026 року – виставка «Африка: директ» (із середи до неділі);

20 грудня – оглядові екскурсії виставкою «Африка: директ»;

21 грудня – кураторські екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щовихідних – екскурсія Музеєм Ханенків.

20 грудня – театралізована імпреза «Різдвяна ніч»;

20 грудня – «Лисенки (неофіційні)»;

21 грудня – «Київське Різдво у Лисенків», екскурсія та кулінарний майстер-клас із приготування куті від фудблогерки Світлани Климовської;

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шеремєтьєвих;

до 19 січня 2026 року – «Крим. Деколонізація». Мистецький проєкт кримсько-татарських митців;

до 19 січня 2026 року – «Різдвяний шелест». Виставка Марії Кристопчук;

екскурсії та події на замовлення: Welcome to Starytskyi House – англійською мовою; «Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.

Виставка «Різдвяний шелест»

Виставка сакрального живопису та барокової пластики художниці Марії Кристопчук.

«Шелест крил херувимів став головним символом експозиції. І саме херувими, крилаті охоронці світла, становлять вагому частину представлених робіт», – кажуть організатори виставки.

Експозиція торкається глибинних шарів української традиції й поєднує живопис, старовинну сакральну пластику і традиційний вертеп. Особливе місце в ній посідає натюрморт «Спадок».

Коли: до 19 січня 2026 року

Місце проведення: Меморіальний будинок Лесі Українки, вул. Саксаганського, 97.

20 грудня – Х Фестиваль української дитячої книжки «Зимові забави Азбукового Королівства»;

21 грудня – концерти класичної музики від Національної філармонії України;

21 грудня – різдвяний бал «Барокові маски» від письменниці Ганни Гороженко та її проєкту «Історія зі смаком»;

продовження виставок: «100 років Мрії про Музей»; «Митець національного сумління й бунту»; виставки-відзначення до Дня пам’яті жертв голодоморів; «Дух Шевченка нас гартує»; «Пилип Орлик – шлях гетьмана».

до 22 грудня – до Дня Збройних Сил України фотопроєкт «Одне фото – одне життя»;

до 28 грудня – виставка до Міжнародного дня волонтера «Волонтери – надійний тил».

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

20 грудня – «Така різна любов» Різдвяний бал;

21 грудня – «Вокзал для трьох». Різдвяна казка для дорослих.

21 грудня – «Зірка сходить», майстер-клас із виготовлення «Кози» до різдвяних свят;

до 25 грудня – фінальна колективна художня виставка артпроєкту «Мозаїка спадщини України» спільно з мистецькою агенцією Art Fine Nation;

до 5 січня 2026 року – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А. Петрицького, В. Мелера, О. Хвостенка-Хвостова.

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна На платформі Google Arts&Culture;

до 15 лютого 2026 року – виставковий проєкт «Авангард. Витоки»: Творчість Бойчукістів презентує виставку Української народної ікони «Намалюю матір на Божничку в хаті…» в межах Фестивалю «Avant-garde Kyiv fest 2025», присвяченого 100-річчю Асоціації революційного мистецтва України;

до 10 червня 2026 року – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж грудня – проведення майстер-класів: плетіння дідухів, зірок і різдвяних павуків з соломи; розпис різдвяних пряників «панянок»; виготовлення та розпис різдвяних зірок; малювання хатньої ікони на склі; сукання різдвяної свічки з воску; виготовлення вибійчаних різдвяних скатерок.

20-31 грудня – артпроєкт «Світ їх не впіймав», присвячений творчому доробку Івана Кавалерідзе та Григорія Сковороди;

20-31 грудня – «Сталь перемоги: Люди, що творять долю України». Із фондів Музею.

до 23 грудня – виставка Тетяни Артюшенко;

до 29 грудня – святкова майстерня.

20, 21 грудня – тематична екскурсія «Родинне гніздо Бунге та його видатні сини»;

до 31 грудня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп.

20 грудня – лекція-читання про твір Генрика Сенкевича «Вогнем і мечем»;

до 22 грудня – всеукраїнська мистецька виставка «Золота спадщина. Калейдоскоп зимових свят»;

до 31 грудня – всеукраїнська благодійна мистецька виставка «Арт – тил»;

до 31 грудня – стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».

20 грудня – виставка «Джерело Світла»;

20 грудня – виставка «Музей у валізі: люди, історії, рефлексії»;

20 грудня – виставка «Цеглина за цеглиною – історія КПІ в цеглі»;

20 грудня – виставка «Наше Підґрунтя»;

20 грудня – родинна субота;

Оглядові та тематичні екскурсії на запит.

20-21 грудня – виставка «Київське князівство 14-15 століть. Український фактор у безпеці Європи».

Театри

Прем'єра вистави «Чорна шаль»

Елеонора – повний Місяць. Її брат на мить втратив дар мови, накинувши на неї чорну шаль, щоб сховати від сусідських очей. Коли її кликали – вона мовчала, коли тиснули – слухала. І тільки Місяць давно знав, що вона незабаром стане ним: супутником зі слабкою гравітацією, завжди поверненим до нас одним боком. Деякі зірки, хоч і світять яскраво, а все ж не здатні освітити Землю. Але ж Елеонора – тепер Місяць.

Белукка теж зміниться – один посвист потяга змушує його перетворюватись. Поруч хтонічний незнайомець дивує своїм вуаєризмом і загадковими фразами, а його дружина – така ж химерна. Кожен із них – частина великої історії, де символи підсвічують приховане, показують страхи, бажання і тіні людських душ.

Три незрячі жінки можуть знати правду – вони бачать більше за інших, можливо, саме вони здатні розгадати нитку цих трансформацій.

Вистава про те, як часто ми терпимо, мовчимо, замикаємося, поки життя минає повз нас, як потяг, якого чекає Белукка. Про те, що чужий біль може стати дзеркалом, у якому ми раптом бачимо себе вперше.

Коли: 20-21 грудня, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Головна сцена

20 грудня – «Казка про музичну ялинку», інтерактивна казка-забавка;

21 грудня – прем’єра «Снігова Королева», музична подорож.

Дитячий простір

20 грудня – «Обережно, незнайомець!», інтерактивна казка для найменших.

Київський національний академічний Молодий театр

20 грудня, 14:00 – авторська екскурсія Оксани Пурик «За лаштунками Молодого»;

20 грудня,18:00 – вистава «Синій автомобіль»;

20 грудня,18:00 – вистава «Зілля»;

21 грудня,12:00 – вистава «Зілля»;

21 грудня,18:00 – вистава «Метод Гронхольма»;

21 грудня,18:00 – вистава «Зілля».

Вистава «Метод Гронхольма»

Ви обожнюєте свою роботу? Тримаєтесь всіма силами за своє робоче місце? Нервуєтесь перед кожною співбесідою, яка може обернутись у справжнє пекло для недосвідченого кар’єриста?

Опинившись на одній співбесіді, чотири герої розуміють, що їх втягнуто у захоплюючу детективну гру. Та чи варто вбивати в собі людяність заради посади топменеджера в престижній компанії?

Коли: 21 грудня, 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

20 грудня – «Одеса. Шалене кохання»;

20 грудня – «Double Double, або Загадкова пастка»;

21 грудня – «Мамо, де ти?»;

21 грудня – «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?».

21 грудня – рок-опера на дві дії «Патріот».

20 грудня – «Камінний господар», романтична легенда.

20 грудня – вистава «Штраус в опереті»;

21 грудня – вистава «В джазі тільки дівчата».

Прем’єра вистави «Кавказьке крейдяне коло»

«Кавказьке крейдяне коло» – це притча про справедливість, співчуття та сміливість діяти тоді, коли світ занурюється в хаос. Бертольд Брехт написав її в останні роки Другої Світової війни, перебуваючи в еміграції.

Події п’єси розгортаються на землях Кавказу, зруйнованих громадянською війною, де мораль і справедливість доводиться відбудовувати з руїн. У центрі історії служниця Груше, яка попри смертельні ризики рятує немовля, покинуте правителями під час втечі.

Брехт ставить питання: хто справді заслуговує на світ, який ми будуємо?

Коли: 20 та 21 грудня, 18:00

Місце проведення: Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, Броварський пр., 25.

Бібліотеки

до 20 грудня – ілюстрована виставка матеріалів до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС «Є в пам’яті і біль, і подяка»;

21 грудня – відкриття виставки робіт фотографки Тетяни Фоменко «Кольорова геометрія»;

до 31 грудня – книжкова виставка «Новорічні традиції: магія святкування в українській культурі».

20-21 грудня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

21 грудня – зустріч із педагогом-дизайнером Ларисою Сливко на тему «Композиція як основа творчого процесу»;

20-21 грудня – виставка живопису та графіки Лариси Пуханової та Вадима Жуковського «Життя тварин», виставка ілюстрацій Лариси Пуханової «Казка forever» до книжки української письменниці Олени Чуйкової «Казка про зоопарк».

20-21 грудня – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;

21 грудня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);

21 грудня – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).

20 грудня – speaking club «Мовознайка» «На Різдво – до Європи»;

20 грудня – надання психологічної підтримки ВПО та киянам «Клуб самодопомоги»;

20 грудня – голосні читання та майстер-клас із виготовлення «Різдвяного ангела» «Історії, які трапляються на Різдво»;

20 грудня – майстер-клас на занятті гуртка «Родинне коло» «Різдвяна Коза».

20 грудня – святкові вечорниці клубу позитивного спілкування друзів «З Різдвом Христовим!».

20 грудня – театральний відеолекторій «Пітер Брук». До 100-річчя від дня народження видатного англійського режисера;

21 грудня – театральна вистава Майстерні Лазовіч «Райко»;

щосуботи об 11:00 – English Speaking Club.

Концерти

Новорічно-різдвяний концерт

Національна опера України імені Т. Г. Шевченка проведе великий святковий гала-концерт, присвячений найкращим зразкам класичної музики та балету. Під час концерту глядачі почують Увертюру до опери «Весілля Фігаро» (В. А. Моцарт), знамениту Каватину Фігаро з опери «Севільський цирульник» (Дж. Россіні), Арію Леонори з опери «Сила долі» (Дж. Верді) та Арію Каварадоссі з «Флорії Тоски» (Дж. Пуччіні).

На сцені будуть також представлені Па-де-де з балету «Сильфіда» (Х. Левенсхольд), ефектне Гран па з балету «Дон Кіхот» (Л. Мінкус), легендарний номер «Лебідь, який помирає» (К. Сен-Санс) та багато іншого.

Коли: 20-21 грудня – 15:00

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Maryna Krut

Вперше на сцені Палацу «Україна» Maryna Krut з великою різдвяною програмою у супроводі симфонічного оркестру Lumos Orchestra.

«Забери мене до себе на Різдво» – особлива програма від Maryna Krut, яка вразить вас поєднанням бандури та симфонічного оркестру, українських різдвяних творів та улюблених пісень від співачки у новому звучанні. Команда Марини та Serious & Co.Agency обіцяють доповнити магію передріздвяного вечора яскравим світловим шоу та святковою атмосферою.

Коли: 20 грудня, відкриття дверей – 17:00

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Новорічний Оркестр під зорями Star sounds cinematic symphony

Напередодні Різдва та Нового року, завітайте до оновленого київського планетарію на унікальний концерт – Новорічне музичне шоу під зірками Star sounds cinematic symphony та скористайтеся можливістю потрапити до новорічного космічного «порталу».

Київський Планетарій підготував для Вас новорічну повнокупольну програму формату «Все включено»: Ти – зірка! І ти – серед зірок!

Найбільша в Україні скульптура зворотної сторони Місяця, а також діючий прототип маятника Фуко у висхідній спіралі новорічного порталу, за роботою якого Ви матимете можливість спостерігати в режимі реального часу під час пізнавальної лекції разом з нашим лектором-астрономом.

Макія гравітаційних коливань прототипу маятника Фуко в різних геометричних проєкціях створять ілюзію «перенесення» гравітаційним простором до головного космічного порталу – Зоряної зали. Де на Вас чекає насичена концертна програма

Унікальна космічна новорічна ялинка захопить Вас своєю величністю, яскравістю та ексклюзивним дизайном.

Коли: 21 грудня, 19:30

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Стендапи

«Батя. Богдан Боярин. Сольний стендап»

20 грудня в Центр-Холл відбудеться на стендап-концерт Богдана Боярина «Батя» – масштабна подія, де ти першим почуєш свіжі, чесні та максимально відверті жарти від одного з найяскравіших коміків сучасної стендап-сцени.

Богдан ділитиметься смішними спостереженнями, несподіваними історіями та своїм поглядом на те, що значить бути «Батею» сьогодні. Атмосфера обіцяє бути теплою, чесною і по-справжньому вибуховою.

Коли: 20 грудня, 19:00

Місце проведення: Будинок Профспілок Центр-Холл, Майдан Незалежності 2.

Фелікс Редька «Стендап без мату»

Фелікс Редька їде в тур без мату. У часи коли стендап асоціюється з матюччям і брудом, комік з міста Суми вирішив створити концерт без нецензурної лексики, щоб прийти на нього змогли діти, батьки, дідусі, а найголовніше бабусі.

Вас чекає година нового матеріалу, якого не було на ютубі і пів години інтерактивного аукціону на армію.

Коли: 20-21 грудня, 19:00

Місце проведення: Будинок Кіно, вул. Саксаганського, 6.